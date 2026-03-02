Real Madrid, în picaj! Înfrângere cu zeci de mii de fluierături pe Bernabeu în meciul cu Getafe

ADVERTISEMENT

Real Madrid părea că poate avea șanse la câștigarea titlului de campioană în Spania, mai ales după o perioadă în care FC Barcelona s-a încurcat cu echipe precum Girona sau Real Sociedad, însă „los blancos” au suferit două înfrângeri consecutive și și-au pierdut avantajul în doar două săptămâni.

Real Madrid, o nouă înfrângere în La Liga

Real Madrid nu reușește să-și găsească constanța, indiferent ce schimbări ar face, atât în lot, cât și pe banca tehnică. Deși Arbeloa părea că o poate face campioană pe Real Madrid, ultimele rezultate o fac pe FC Barcelona să fie favorită certă. Cu doar 12 etape înainte de final, catalanii au patru puncte avans, iar forma lor nu sugerează că vor pierde prea multe puncte în următoarea perioadă.

Madrilenii au înscris un singur gol în ultimele două partide, cu Osasuna și Getafe, și nu au obținut niciun punct. De această dată, Real Madrid a pierdut cu 0-1 chiar pe Bernabeu, în fața propriilor fani, care nu i-au iertat pe jucători pentru prestația slabă și au fluierat non-stop.

Golul victoriei lui Getafe a fost înscris în prima repriză de uruguayanul Martin Satriano, care a reușit o execuție splendidă, la care nici măcar Thibaut Courtois nu a reușit să ajungă. Mingea s-a oprit în vinclul porții, iar echipa antrenată de Bordalas Jimenez a reușit să păstreze rezultatul până la finalul partidei. Real Madrid a dominat partida, însă nu a găsit drumul către gol până la final.

Barcelona zburdă în La Liga! Hat-trick-ul lui Yamal o duce pe Barcelona la patru puncte de Real Madrid

Clasamentul în La Liga a fost un adevărat rollercoaster în acest sezon. Real Madrid a început foarte bine cu o serie de victorii consecutive și își clădise un avantaj considerabil în fața Barcelonei după primele zece etape. După o perioadă mai puțin bună în campionat, catalanii au reușit să ajungă la șapte puncte diferență în doar câteva săptămâni.

Situația s-a răsturnat din nou, iar formația lui Arbeloa reușise să revină din nou pe prima poziție, însă acest lucru a durat o singură etapă. Real Madrid a pierdut ultimele două partide, în timp ce FC Barcelona a câștigat fără probleme cu Levante și Villarreal. În ultima etapă, și a adus trei puncte mari echipei sale, care s-a distanțat din nou la 4 puncte de poziția secundă. Cele două mai au de disputat un meci direct, însă echipa lui Hansi Flick este clar la mâna ei pentru a triumfa din nou în campionat, chiar și în cazul unei noi înfrângeri în „Clasico”.