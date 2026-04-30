Real Madrid își aduce înapoi vedeta! „Los blancos” nu au mai câștigat niciun trofeu de când el a plecat din club

Real Madrid a ajuns la al doilea sezon consecutiv fără să câștige nici măcar un trofeu, iar acest lucru l-a supărat enorm de tare pe Florentino Perez. „Los Blancos” suferă la mijlocul terenului și nu au mai găsit formula potrivită după ce Toni Kroos (36 de ani) și-a încheiat cariera prematur. În prezent, madrilenii sunt foarte aproape să-l readucă pe fostul fotbalist neamț în cadrul clubului, urmând să i se găsească, cu timpul, un rol important.

Real Madrid, discuții avansate cu Toni Kroos

Deși mulți jucători din prezent sunt în formă foarte bună la 36 de ani, Toni Kroos este retras deja de doi ani la această vârstă. Neamțul nu a renunțat la cariera sa din cauza problemelor fizice sau medicale, ci doar pentru a-și încheia cariera într-un punct de apogeu, chiar după ce Real Madrid a câștigat ultima Ligă a Campionilor.

La doi ani de la momentul în care și-a luat adio de la fani pe Bernabeu, Toni Kroos ar putea să revină la club, însă nu în calitatea de jucător. Conform , el ar urma să fie consilier al echipei și să participe la evenimentele oficiale, așa cum a făcut-o și Zinedine Zidane în primii săi ani în cadrul clubului. Ulterior, dacă își va dori, el ar putea trece spre antrenorat, la fel cum a făcut-o francezul și a avut un succes răsunător în Champions League. Din momentul în care el a părăsit echipa, iar

Ce face Toni Kroos de la retragerea din fotbal

Toni Kroos și-a agățat ghetele în cui destul de devreme, însă nu a dispărut din lumea fotbalului. Talentatul mijlocaș german continuă să-și ocupe timpul cu activități ce au legătură cu „sportul rege”. Fostul mijlocaș al lui Real Madrid și Bayern Munchen are și un podcast alături de fratele său, în care vorbește despre mai multe subiecte, însă în principal despre fotbal, cariera sa de jucător și experiențele sale.

Totodată, el a fondat „Academia Toni Kroos” la Madrid, unde se ocupă de tinerele talente ale fotbalului și încearcă să dea lumii un nou mijlocaș ce poate ridica în picioare un întreg stadion doar printr-o diagonală, așa cum o făcea el. Începând cu noul sezon, el ar putea redeveni imaginea lui Real Madrid dacă va accepta propunerile lui Florentino Perez.