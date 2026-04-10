Real Madrid își ia adio de la titlu în La Liga! „Galacticii”, o nouă ruşine pe Bernabeu

Real Madrid face un nou pas greșit în La Liga, după remiza 1-1 cu Girona pe Bernabeu. „Galacticii” riscă să piardă contactul cu Barcelona în lupta pentru titlu.
Alex Bodnariu
11.04.2026 | 00:15
Real Madrid isi ia adio de la titlu in La Liga Galacticii o noua rusine pe Bernabeu
Real Madrid s-a făcut de râs pe Bernabeu! Doar 1-1 cu Girona
Real Madrid pare tot mai departe de titlu în La Liga. „Galacticii” s-au încurcat din nou. După ce în etapa precedentă au pierdut 1-2 cu Mallorca, acum formația de pe Bernabeu a obținut doar o remiză pe teren propriu cu Girona.

Real Madrid s-a făcut de râs pe Bernabeu! Doar 1-1 cu Girona

Madrilenii au parte de un sezon mult sub așteptări. Fanii „galacticilor” visau la titlu și la trofeul UEFA Champions League, însă ambele obiective par, în acest moment, cel puțin nerealiste. Realul a pierdut manșa tur din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, 1-2 cu Bayern, iar formația din Munchen este acum favorită clară la calificarea în semifinale, acolo unde cel mai probabil va da peste campioana en titre, PSG.

Nici în La Liga lucrurile nu arată mai bine pentru formația de pe Bernabeu. Vineri seară, Real Madrid s-a încurcat din nou. Echipa din capitala Spaniei a obținut doar o remiză, 1-1 cu Girona, după ce în etapa precedentă pierduse cu Mallorca, în deplasare, scor 1-2.

Madrilenii au cerut penalty pe finalul jocului

Federico Valverde, mijlocașul celor de la Real Madrid, a deschis scorul pentru echipa din capitala Spaniei la începutul reprizei secunde, iar „galacticii” păreau că se îndreaptă spre o victorie. Însă Thomas Lemar, fostul jucător al lui Atletico Madrid, a restabilit egalitatea. Pe finalul jocului, gruparea de pe Bernabeu a cerut și un penalty, însă arbitrul a lăsat jocul să continue.

Barcelona are acum șansa să se ducă la 9 puncte distanță de rivalii de la Real Madrid. Echipa lui Hansi Flick va juca sâmbătă cu Espanyol. Totuși, antrenorul german ar putea alege să trimită în teren o garnitură improvizată, întrucât marți va avea loc returul cu Atletico. Catalanii au pierdut prima manșă din sferturile de finală ale Champions League, 0-2 pe Camp Nou.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
