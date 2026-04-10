Real Madrid își ia adio de la titlu în La Liga! „Galacticii”, o nouă ruşine pe Bernabeu

ADVERTISEMENT

Real Madrid pare tot mai departe de titlu în La Liga. „Galacticii” s-au încurcat din nou. După ce în etapa precedentă au pierdut 1-2 cu Mallorca, acum formația de pe Bernabeu a obținut doar o remiză pe teren propriu cu Girona.

Madrilenii au parte de un sezon mult sub așteptări. Fanii „galacticilor” visau la titlu și la trofeul UEFA Champions League, însă ambele obiective par, în acest moment, cel puțin nerealiste. Realul a pierdut manșa tur din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, 1-2 cu Bayern, iar formația din Munchen este acum favorită clară la calificarea în semifinale, acolo unde cel mai probabil va da peste campioana en titre, PSG.

ADVERTISEMENT

Nici în La Liga lucrurile nu arată mai bine pentru formația de pe Bernabeu. Vineri seară, Real Madrid s-a încurcat din nou. Echipa din capitala Spaniei a obținut doar o remiză, 1-1 cu Girona, după ce în etapa precedentă pierduse cu Mallorca, în deplasare, scor 1-2.

Madrilenii au cerut penalty pe finalul jocului

a deschis scorul pentru echipa din capitala Spaniei la începutul reprizei secunde, iar „galacticii” păreau că se îndreaptă spre o victorie. Însă Thomas Lemar, fostul jucător al lui Atletico Madrid, a restabilit egalitatea. Pe finalul jocului, gruparea de pe Bernabeu a cerut și un penalty, însă arbitrul a lăsat jocul să continue.

ADVERTISEMENT

Barcelona are acum șansa să se ducă la 9 puncte distanță de rivalii de la Real Madrid. va juca sâmbătă cu Espanyol. Totuși, antrenorul german ar putea alege să trimită în teren o garnitură improvizată, întrucât marți va avea loc returul cu Atletico. Catalanii au pierdut prima manșă din sferturile de finală ale Champions League, 0-2 pe Camp Nou.