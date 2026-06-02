Real Madrid, lovitură la miezul nopții pentru Cristi Chivu! S-a înțeles cu starul lui Inter Milano

ADVERTISEMENT

Real Madrid s-a înțeles cu Denzel Dumfries (30 ani) și îi va plăti lui Inter Milano clauza de reziliere în valoare de 20 de milioane de euro.

Denzel Dumfries se transferă la Real Madrid

Cristi Chivu (45 ani) a făcut furori în primul sezon la Inter Milano. În ciuda faptului că antrenase doar 13 meciuri în Serie A, la Parma, românul a izbutit să câștige campionatul și Cupa Italiei, în fața rivalelor Napoli, Juventus și AC Milan.

. Cu toate că a fost accidentat 4 luni în cursul sezonului, olandezul a revenit în timp util pentru a-și pune amprenta la câștigarea celor două trofee.

ADVERTISEMENT

Numai că, fostul căpitan al naționalei României nu se va putea pe serviciile lui Dumfries și din vară. Potrivit jurnalistului specializat în transferuri, Fabrizio Romano (33 ani), fundașul lateral s-a înțeles cu Real Madrid, iar gruparea de pe „Santiago Bernabeu” va plăti clauza de reziliere de 20 de milioane de euro.

„Real Madrid s-a înțeles cu Dumfries și va plăti clauza de 20 de milioane de euro lui Inter”, a anunțat Fabrizio Romano pe conturile oficiale de social media.

ADVERTISEMENT

25 de milioane de euro este cota lui Denzel Dumfries, potrivit publicației Transfermarkt

8 trofee a câștigat olandezul pe „Giuseppe Meazza”: două Serie A, două Cupe ale Italiei și trei Supercupe

Puștiul minune din Italia, văzut de Chivu înlocuitorul lui Dumfries la Inter

Clauza de reziliere accesibilă l-a făcut pe Cristi Chivu să se gândească la variante pentru flancul drept. Marco Palestra (21 ani), fotbalist care aparține de Atalanta, este alesul tehnicianului român.

ADVERTISEMENT

pentru italianul care a făcut senzație pentru Cagliari în sezonul recent încheiat. Doar că, de el mai sunt interesate FC Barcelona, Arsenal și Liverpool.

ADVERTISEMENT

Marco Palestra a adunat și două selecții pentru Squadra Azzura, ambele sunt comanda lui Gennaro Gattuso (48 ani), în partidele cu Irlanda de Nord și Bosnia, în play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.