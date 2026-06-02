Sport

Real Madrid, lovitură la miezul nopții pentru Cristi Chivu! S-a înțeles cu starul lui Inter Milano

Real Madrid a rezolvat transferul lui Denzel Dumfries. Fundașul lateral va fi jucătorul lui Jose Mourinho din această vară
Traian Terzian
03.06.2026 | 00:50
Real Madrid lovitura la miezul noptii pentru Cristi Chivu Sa inteles cu starul lui Inter Milano
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Cristi Chivu l-a pierdut pe Dumfries la Real Madrid Foto: colaj Fanatik
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Real Madrid s-a înțeles cu Denzel Dumfries (30 ani) și îi va plăti lui Inter Milano clauza de reziliere în valoare de 20 de milioane de euro.

Denzel Dumfries se transferă la Real Madrid

Cristi Chivu (45 ani) a făcut furori în primul sezon la Inter Milano. În ciuda faptului că antrenase doar 13 meciuri în Serie A, la Parma, românul a izbutit să câștige campionatul și Cupa Italiei, în fața rivalelor Napoli, Juventus și AC Milan.

Unul dintre oamenii de bază ai lui Cristi Chivu a fost Denzel Dumfries. Cu toate că a fost accidentat 4 luni în cursul sezonului, olandezul a revenit în timp util pentru a-și pune amprenta la câștigarea celor două trofee.

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Numai că, fostul căpitan al naționalei României nu se va putea pe serviciile lui Dumfries și din vară. Potrivit jurnalistului specializat în transferuri, Fabrizio Romano (33 ani), fundașul lateral s-a înțeles cu Real Madrid, iar gruparea de pe „Santiago Bernabeu” va plăti clauza de reziliere de 20 de milioane de euro.

„Real Madrid s-a înțeles cu Dumfries și va plăti clauza de 20 de milioane de euro lui Inter”, a anunțat Fabrizio Romano pe conturile oficiale de social media.

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  • 25 de milioane de euro este cota lui Denzel Dumfries, potrivit publicației Transfermarkt
  • 8 trofee a câștigat olandezul pe „Giuseppe Meazza”: două Serie A, două Cupe ale Italiei și trei Supercupe

Puștiul minune din Italia, văzut de Chivu înlocuitorul lui Dumfries la Inter

Clauza de reziliere accesibilă l-a făcut pe Cristi Chivu să se gândească la variante pentru flancul drept. Marco Palestra (21 ani), fotbalist care aparține de Atalanta, este alesul tehnicianului român.

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Inter a înaintat deja o ofertă de 45 de milioane de euro pentru italianul care a făcut senzație pentru Cagliari în sezonul recent încheiat. Doar că, de el mai sunt interesate FC Barcelona, Arsenal și Liverpool.

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Marco Palestra a adunat și două selecții pentru Squadra Azzura, ambele sunt comanda lui Gennaro Gattuso (48 ani), în partidele cu Irlanda de Nord și Bosnia, în play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

  • 35 de milioane de euro este cota lui Marco Palestra, conform Transfermarkt
  • 1,86 m are fundașul dreapta care a impresionat cu tehnicitatea sa
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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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