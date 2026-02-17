Sport

Real Madrid merge la Lisabona cu juniorii! Decizie de ultimă oră a lui Arbeloa pentru partida cu Benfica din Champions League

Decizie de ultimă oră luată de Alvaro Arbeloa înainte de revanșa cu Benfica din Champions League! Ce jucători lipsesc din lot și cu cine merge Real Madrid la Lisabona
Ciprian Păvăleanu
17.02.2026 | 10:15
Real Madrid merge la Lisabona cu juniorii Decizie de ultima ora a lui Arbeloa pentru partida cu Benfica din Champions League
ULTIMA ORĂ
Real Madrid are în lotul pentru meciul cu Benfica trei juniori. Foto: Colaj FANATIK
Real Madrid merge la Lisabona pentru duelul cu Benfica fără patru jucători foarte importanți. Jude Bellingham și Eder Militao sunt accidentați, în timp ce Rodrygo și Asencio sunt suspendați. Alvaro Arbeloa va lua în lot trei copii de la Castilla pentru meciul cu lusitanii.

Real Madrid merge în Portugalia cu trei juniori din Castilla. Cum arată lotul „los blancos” pentru revanșa cu Benfica

Real Madrid se întoarce pe Estadio da Luz pentru a-și lua revanșa pentru meciul din urmă cu mai puțin de o lună. Formația antrenată de Alvaro Arbeloa a pierdut calificarea directă în optimi într-un meci de infarct la Lisabona, iar destinul a făcut ca cele două se se întâlnească din nou în play-off-ul de calificare.

Madrilenii aveau nevoie de o victorie pentru a se califica, însă au fost învinși cu scorul de 4-2, iar golul prin care Benfica s-a calificat a fost marcat în prelungiri de portarul Trubin. Cele două formații legendare se reîntâlnesc, și nu mai puțin de patru fotbaliști ai „los blancos” sunt indisponibili pentru acest meci, însă tehnicianul spaniol a găsit soluția.

Deoarece Bellingham, Militao, Rodrygo și Asencio nu vor face deplasarea, Alvaro Arbeloa a apelat la trei dintre cei mai talentați jucători de tineret ai lui Real Madrid. Joan Martinez, Jorge Cestero Sancho și Thiago Pitarch vor merge toți alături de starurile echipei în Portugalia. Lotul complet al spaniolilor va arăta în felul următor:

Portari: Courtois, Lunin și Fran González. Fundași: Carvajal, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Á. Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen, Joan Martínez. Mijlocași: Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Cestero, Thiago. Atacanți: Vini Jr., Mbappé, Gonzalo, Brahim, Mastantuono.

Joan Martinez, noul Sergio Ramos? Perla Madridului a trecut peste o accidentare urâtă la genunchi

Joan Martinez este unul dintre cele mai promițătoare produse ale academiei lui Real Madrid. Fundașul a fost adus la antrenamentele echipei mari încă din august 2024, însă o accidentare gravă la ligamentele încrucișate i-a stopat evoluția.

Stoperul spaniol în vârstă de doar 18 ani s-a recuperat și este mai puternic ca niciodată în acest moment, așa că în urmă cu patru luni a fost readus pentru a se antrena alături de Kylian Mbappe și Vinicius Junior. Momentan, el nu a debutat pentru echipa mare, însă Alvaro Arbeloa caută momentul oportun pentru a-i putea acorda minute.

