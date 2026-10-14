Sport

„Real Madrid, nemuritoarea!”. Presa spaniolă, uluită de revenirea incredibilă cu AS Roma. Italienii vorbesc despre un „dezastru”

Flaviu Popa
15.10.2026 | 00:57
Real Madrid nemuritoarea Presa spaniola uluita de revenirea incredibila cu AS Roma Italienii vorbesc despre un dezastru
ULTIMA ORĂ
Gol înscris de Rudiger de la Real Madrid
Real Madrid a bifat probabil cea mai spectaculoasă revenire a sezonului, dacă nu din ultimii ani în UEFA Champions League. Spaniolii erau conduși cu 3-1 de AS Roma în minutul 83, dar au întors rezultatul.
ADVERTISEMENT

Presa spaniolă a lăudat spiritul de învingător al celor de la Real Madrid, după ce „galacticii” au reușit să câștige cu 4-3 la Roma deși erau conduși cu 3-1 în minutul 83. Între timp, jurnaliștii italieni au denumit finalul de meci un „dezastru” pentru AS Roma.

„Real Madrid, nemuritoarea!” Spaniolii, fascinați de revenirea echipei lui Mourinho

Jurnaliștii spanioli de la AS au titratReal Madrid, nemuritoarea, s-a întors!”, referire la capacitatea fabuloasă a madrilenilor de a întoarce un meci atunci când nimeni nu mai crede că este posibil. „Real Madrid câștigă eroic un meci în care era condusă cu 3-1 în minutul 82. Rezervele l-au scos pe Mourinho dintr-o mare încurcătură”, au scris jurnaliștii spanioli.

ADVERTISEMENT

Mai mult, jurnaliștii de la AS compară revenirea madrilenilor cu un fenomen paranormal. „Real Madrid a sfârșit prin a-și onora istoria de echipă nemuritoare în Champions League, după o prestație inexplicabilă în primele trei sferturi ale meciului de la Roma și un final eroic, în stilul său paranormal. Nimeni nu știe să facă pe mortul în felul acesta”, au remarcat spaniolii.

Cu toate acestea, jurnaliștii nu au fost prea blânzi cu antrenorul Jose Mourinho, pe care-l consideră vinovat de faptul că a greșit echipa de start, fiind salvat doar de repriza secundă și de anumite schimbări inspirate. „Real Madrid are suficienți jucători și suficientă spirit legendar pentru a transforma un dezastru într-o faptă eroică, pentru a câștiga, din pură revoltă, un meci în care era condusă cu 3-1 în minutul 82”, au concluzionat jurnaliștii de la AS.

ADVERTISEMENT
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur...
Digi24.ro
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF

„Roma, ce dezastru!” Italienii, șocați după cele trei goluri încasate în opt minute

De cealaltă parte, în Italia tonul presei a fost complet diferit. Gazzetta dello Sport, de exemplu, a subliniat prăbușirea incredibilă a formației pe care o pregătește Gian Piero Gasperini. „Roma, ce dezastru! Conducea cu 3-1, dar a primit trei goluri în opt minute de la Real Madrid. Doar Mourinho zâmbește”, au titrat jurnaliștii italieni.

ADVERTISEMENT
De nicăieri! A doua zi după Inter - Club Brugge, a anunțat pe...
Digisport.ro
De nicăieri! A doua zi după Inter - Club Brugge, a anunțat pe toată lumea: ”Eu și Alina ne-am despărțit”

„Golul lui De Roon și dubla lui Malen nu au fost suficiente. După reușita lui Mbappe, Endrick s-a dezlănțuit pe final, iar Espi și fostul romanist Rudiger au înscris și ei”, au mai scris jurnaliștii italieni. Roma părea să aibă victoria asigurată după dubla lui Donyell Malen, însă Carlos Espi (’83), Endrick (’85) și Antonio Rudiger (’90) au produs o răsturnare incredibilă de scor.

ADVERTISEMENT
„Carnagiu” la meciul echipei lui Andrei Coubiș contra lui West Ham! Românul a...
Fanatik
„Carnagiu” la meciul echipei lui Andrei Coubiș contra lui West Ham! Românul a nimerit direct în „iad”: scor fluviu la final
PSG a făcut spectacol cu City, Real a revenit uluitor la Roma și...
Fanatik
PSG a făcut spectacol cu City, Real a revenit uluitor la Roma și a dat lovitura în prelungiri! Toate rezultatele serii în Champions League
Echipa de start a Universității Craiova pentru duelul cu Getafe! Cele două dileme...
Fanatik
Echipa de start a Universității Craiova pentru duelul cu Getafe! Cele două dileme ale lui Filipe Coelho. Exclusiv
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
O echipă importantă din SuperLiga ia în calcul să își demită antrenorul: 'Adi...
iamsport.ro
O echipă importantă din SuperLiga ia în calcul să își demită antrenorul: 'Adi Mutu e în pole-position să o preia!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!