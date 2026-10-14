„Real Madrid, nemuritoarea!”. Presa spaniolă, uluită de revenirea incredibilă cu AS Roma. Italienii vorbesc despre un „dezastru”

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Presa spaniolă a lăudat spiritul de învingător al celor de la Real Madrid, după ce „galacticii” au reușit să câștige cu 4-3 la Roma deși erau conduși cu 3-1 în minutul 83. Între timp, jurnaliștii italieni au denumit finalul de meci un „dezastru” pentru AS Roma.

„Real Madrid, nemuritoarea!” Spaniolii, fascinați de revenirea echipei lui Mourinho

Jurnaliștii spanioli de la AS au titrat „ , s-a întors!”, referire la capacitatea fabuloasă a madrilenilor de a întoarce un meci atunci când nimeni nu mai crede că este posibil. „Real Madrid câștigă eroic un meci în care era condusă cu 3-1 în minutul 82. Rezervele l-au scos pe Mourinho dintr-o mare încurcătură”, au scris jurnaliștii spanioli.

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Mai mult, jurnaliștii de la AS compară revenirea madrilenilor cu un fenomen paranormal. „Real Madrid a sfârșit prin a-și onora istoria de echipă nemuritoare în Champions League, după o prestație inexplicabilă în primele trei sferturi ale meciului de la Roma și un final eroic, în stilul său paranormal. Nimeni nu știe să facă pe mortul în felul acesta”, au remarcat spaniolii.

pe care-l consideră vinovat de faptul că a greșit echipa de start, fiind salvat doar de repriza secundă și de anumite schimbări inspirate. „Real Madrid are suficienți jucători și suficientă spirit legendar pentru a transforma un dezastru într-o faptă eroică, pentru a câștiga, din pură revoltă, un meci în care era condusă cu 3-1 în minutul 82”, au concluzionat jurnaliștii de la AS.

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„Roma, ce dezastru!” Italienii, șocați după cele trei goluri încasate în opt minute

De cealaltă parte, în Italia tonul presei a fost complet diferit. Gazzetta dello Sport, de exemplu, a subliniat prăbușirea incredibilă a formației pe care o pregătește Gian Piero Gasperini. „Roma, ce dezastru! Conducea cu 3-1, dar a primit trei goluri în opt minute de la Real Madrid. Doar Mourinho zâmbește”, au titrat jurnaliștii italieni.

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„Golul lui De Roon și dubla lui Malen nu au fost suficiente. După reușita lui Mbappe, Endrick s-a dezlănțuit pe final, iar Espi și fostul romanist Rudiger au înscris și ei”, au mai scris jurnaliștii italieni. Roma părea să aibă victoria asigurată după dubla lui Donyell Malen, însă Carlos Espi (’83), Endrick (’85) și Antonio Rudiger (’90) au produs o răsturnare incredibilă de scor.