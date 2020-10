Real Madrid nu renunţă la Kylian Mbappe! Când încep negocierile pentru transfer

Real Madrid vrea să îl transfere pe Kylian Mbappe, conform unor declarații ale jurnaliștilor spanioli. Se pare că spaniolul reprezintă una dintre țintele personale ale președintelui Florentino Perez.

Madrilenii sunt pregătiți să facă pasul decisiv în aducerea lui Mbappe în capitala Spaniei. Atacantul lui PSG s-a opus unui transfer în această vară.

Jurnalistul Josep Pedrerol afirmă că negocierile dintre clubul din Madrid și Nasser Al-Khelaifi, directorul general al Paris-Saint Germain, vor începe vara viitoare.

Jurnalistul Josep Pedrerol, realizatorul emisiunii „El Chiringuito de Jugones” este convins că Real Madrid va face tot posibilul pentru a-l transfera pe starul francez vara viitoare.

„Real Madrid va deschide negocierile pentru transferul lui Kylian Mbappe în luna iunie (n.r. 2021). Nu spun că va obţine transferul francezului, dar din acest moment este clar că Mbappe este o ţintă pentru Florentino Perez și el va discuta personal cu Nasser al Khelaif”, a afirmat Pedrerol.

Francisco Buyo, fost portar al „galacticilor” în perioada 1986-1997, pentru care a strâns 343 de partide și cu care a cucerit șase titluri de campion al Spaniei, a spus în cadrul aceleiași emisiuni că nu este foarte convins de transferul lui Mbappe până nu i se termină contractul cu parizienii.

„După părerea mea, Mbappe nu va veni vara viitoare la Real Madrid, dar cred că o va face în 2022. Din punctul meu de vedere, Florentino Perez nu-l va putea transfera vara viitoare”, a susținut legendarul portar al celor de la Real Madrid.

Mbappe s-a opus unui transfer vara trecută

”Rămân la Paris şi vreau să fac parte din proiect. Mi-am propus să încerc să câştig cât mai multe trofee. Am ajuns în al patrulea an al proiectului şi este unul important, pentru că vine a 50-a aniversare a clubului. Doresc să dau tot ce am mai bun pentru PSG”, a declarat Mbappe, conform goal.com.

Francezul este dorit insistent de Zidane, despre care jucătorul declara acum doi ani că reprezintă unul dintre idolii săi. Rămâne de văzut care va fi alegerea lui Kylian Mbappe după încheierea sezonului competițional în curs, iar aceasta va fi probabil influențată și de rezultatele lui PSG din Liga Campionilor, acolo unde sezonul trecut au ajuns până în finală, dar au pierdut cu Bayern Munchen.

