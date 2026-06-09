Real Madrid, ofertă oficială de 150 de milioane de euro pentru Julian Alvarez! Atletico i-a făcut praf pe rivali: „Ne faceți să râdem chiar mai mult decât Barcelona”

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Florentino Perez a fost reales în funcția de președinte al clubului Real Madrid. Înainte de rezultatul final, oficialul clubului a transmis că va face o ofertă importantă pentru un jucător cu nume. Perez s-a ținut de cuvânt, iar formația din capitala Spaniei a venit cu un comunicat în care a dezvăluit numele fotbalistului.

Real Madrid, ofertă de 150 de milioane pentru Julian Alvarez

Pentru a întări lotul pentru sezonul viitor, Florentino Perez a oferit o sumă record pentru aducerea lui Julian Alvarez: 150 milioane de euro. Cel mai scump transfer realizat de Real Madrid este cel al lui Jude Bellingham, pentru care „galacticii” au plătit nu mai puțin de 127 de milioane de euro.

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Deși oferta a fost una importantă, președintele lui Real Madrid s-a lovit de un refuz din partea rivalei. Mai exact, Atletico Madrid nu a acceptat suma de 150 de milioane de euro, considerând că Julian Alvarez va pleca doar dacă clauza sa de reziliere va fi plătită. Cum timpul nu este de partea sa, .

„După ce a analizat-o și a evaluat-o, Atletico de Madrid a mulțumit clubului Real Madrid pentru ofertă, realizată în cadrul bunelor relații dintre cele două entități, și a respins-o, făcând trimitere la clauza de reziliere a jucătorului”, a precizat .

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Cum a reacționat Atletico Madrid

La scurt timp după comunicatul oferit de Real Madrid, rivala din oraș a lansat o serie de tweet-uri ironice, cu emoticoane de râs, la adresa celor scrise. Atletico Madrid a transmis că reacția oferită de Real îi amuză pe oficiali mai mult decât chiar Barcelona, ci echipa lui Florentino Perez ar trebui să se focuseze pe opritul din „furat” jucători.

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„Comunicat oficial cu clarificările noastre privind comunicatul oficial al vecinilor noștri. Ați tăiat din videoclip faza în care Papa spunea că este și el fan Atleti. S-ar putea să fi confundat politețea cu recunoștința, dar, ca să nu existe niciun dubiu: nu vă mulțumim pentru nimic. Nu luăm în calcul și nu evaluăm nicio ofertă pentru Julian.

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Cum să nu ne înțelegem bine, când ne faceți să râdem chiar mai mult decât Barcelona? P.S. Profitând de bunele relații cu noul vostru președinte, ia introduceți o pauză în ‘furatul’ de jucători de la Academia noastră. Vă mulțumim mult, @realmadrid!”, s-a arătat în postările de pe oferite de Atletico Madrid.

😂😂😂😂😂 — Atlético de Madrid (@Atleti)

Ce clauză de reziliere are Julian Alvarez

Julian Alvarez are o clauză colosală: 500 de milioane de euro, astfel că oferta lui Real Madrid pare a fi una mult sub așteptările lui Atletico Madrid. Contractul argentinianului este scadent în 2030, însă acesta ar putea pune presiune pe conducerea clubului pentru a forța o mutare la Real Madrid.

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Cum Florentino Perez a anunțat în urmă cu o săptămână, înainte să fie ales, că „va face cea mai mare ofertă din istoria lui Real Madrid”, mai multe cluburi importante s-au temut să nu le fie „furate” starurile. În acest caz se află și Bayern Munchen, . În acest sens, Herbert Hainer a transmis că englezul nu este de vânzare nici pentru 150 de milioane de euro.

„Michael Olise este jucătorul lui Bayern, are un contract pe termen lung. Noi nu suntem un club vânzător. Dacă Florentino Pérez vrea să ne trimită o ofertă, lucru care nu s-a întâmplat până acum, poate să se scutească de acest efort; nu îl dăm nici pentru 150 de milioane de euro sau mai mult”, a declarat Herbert Hainer, citat de .