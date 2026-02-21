Sport

Real Madrid, pas greșit în La Liga! Vinicius a înscris din nou, iar Mbappe a fost invizibil împotriva lui Osasuna

Real Madrid a gafat în La Liga la o singură etapă distanță de momentul în care a devenit lider. Formația antrenată de Alvaro Arbeloa a cedat în fața lui Osasuna și poate pierde din nou prima poziție
Ciprian Păvăleanu
21.02.2026 | 23:02
Real Madrid a fost învinsă de Osasuna! Vincius a înscris, iar Mbappe a fost invizibil. Foto: X
Barcelona este gata să redevină lider după ce Real Madrid a făcut un pas greșit în lupta la titlu din La Liga. Formația condusă de Alvaro Arbeloa a fost învinsă de Osasuna într-un meci în care vedeta principală a madrilenilor, Kylian Mbappe, a fost inexistentă.

Real Madrid, pas greșit contra lui Osasuna. Cum arată situația în lupta pentru titlu în La Liga

Chiar dacă lupta se dă doar între două echipe, răsturnările de situație nu lipsesc din La Liga. Real Madrid a început foarte bine campionatul și a lăsat-o pe Barcelona la o diferență de șapte puncte după El Clasico, însă catalanii au recuperat această diferență încă din timpul mandatului lui Xabi Alonso, ba chiar ajunseseră să conducă campionatul la o diferență dezarmantă față de Real Madrid.

Deși forma echipei lui Hansi Flick părea imbatabilă, Real Madrid a reușit să revină din nou, iar etapa trecută a devansat-o pe formația blaugrana, după ce aceasta a pierdut cu Girona. Acum, la o singură etapă de când „los blancos” au revenit în poziția de lideri, Barcelona este gata să facă din nou rocada.

Echipa lui Arbeloa a pierdut cu 2-1 în fața celor de la Osasuna, formație ce ocupă locul 9 în La Liga. Kylian Mbappe a fost cel mai slab jucător dintre jucătorii de câmp, iar golul madrilenilor a fost înscris de Vinicius. Brazilianul a înscris un gol de atacant pur-sânge, însă acest lucru nu a fost de ajuns pentru a obține punct sau puncte. Duminică, 22 februarie, Barcelona o întâlnește pe Levante și poate profita de acest pas greșit pentru a reveni din nou în fruntea clasamentului.

Urmează returul cu Benfica! Meci crucial pentru Real Madrid

Spre deosebire de Barcelona, Real Madrid nu poate profita de o perioadă mai puțin intensă în urma calificării în Champions League. „Galacticii” au ratat calificarea directă în optimi în ultima etapă din faza ligii, când au fost învinși chiar de adversara din play-off, Benfica Lisabona. Atunci, portarul Trubin a marcat un gol memorabil în prelungirile partidei și îi califica pe lusitani în play-off, în timp ce le lua madrilenilor orice speranță de clasare în primele opt echipe.

Dacă formația lui Hansi Flick va putea să se odihnească în această săptămână, jucând doar în La Liga, Real Madrid este nevoită să joace un meci extrem de dificil pentru a se putea califica mai departe în Champions League. Avantajul minim de la Lisabona nu le aduce liniște madrilenilor, iar partida de pe Bernabeu trebuie tratată cel puțin cu același nivel de seriozitate.

