Sport

Real Madrid pregătește lovitura verii! Oferta uriașă pentru transferul lui Rodri

Real Madrid îl vrea pe Rodri și pregătește o ofertă de 60 de milioane de euro. Manchester City nu este însă dispusă să renunțe ușor la unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Enzo Maresca.
FANATIK
27.07.2026 | 17:04
Real Madrid pregateste lovitura verii Oferta uriasa pentru transferul lui Rodri
Real Madrid insistă pentru transferul lui Rodri. foto: colaj Fanatik.
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Real Madrid continuă să caute soluții pentru întărirea lotului. Conducerea clubului a stabilit o nouă țintă importantă pentru centrul terenului. Rodri, proaspăt campion mondial cu naționala Spaniei, este fotbalistul pe care madrilenii îl consideră ideal pentru acest post.

Real Madrid pregătește o ofertă uriașă pentru transferul lui Rodri

Oficialii clubului de pe Santiago Bernabéu sunt gata să facă un efort financiar important pentru a-i îndeplini antrenorului portughez Jose Mourinho toate dorințele. Potrivit informațiilor apărute în presa din Spania, Real Madrid pregătește o ofertă de 60 de milioane de euro pentru transferul lui Rodri de la Manchester City.

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Suma este însă departe de a o convinge pe Manchester City să renunțe la internaționalul spaniol. Clubul englez îl consideră pe Rodri unul dintre cei mai importanți jucători ai lotului. Mijlocașul spaniol a avut un rol esențial în rezultatele obținute de City în ultimele sezoane, iar  din acest motiv oficialii fostei campioane a Angliei nu sunt dispuși să se despartă cu ușurință de fotbalist.

Rodri a devenit unul dintre cei mai constanți mijlocași din fotbalul european. Evoluțiile sale din ultimele sezoane l-au transformat într-un lider atât la nivel de club, cât și la echipa națională a Spaniei, lucru demonstrat din plin și la Campionatul Mondial din această vară.

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Manchester City nu renunță ușor la mijlocașul spaniol

Interesul lui Real Madrid nu este întâmplător. Clubul caută un fotbalist capabil să ofere echilibru la mijlocul terenului. Rodri este văzut drept una dintre cele mai bune variante disponibile pe piață.

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Conducerea lui Manchester City nu pare dispusă să negocieze ușor. Oficialii englezi consideră că valoarea fotbalistului este mult peste oferta pregătită de madrileni. Din acest motiv, discuțiile dintre cele două cluburi se anunță complicate.

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Dacă dorește să finalizeze transferul, Real Madrid va trebui să își îmbunătățească propunerea. Conducerea clubului este dispusă să analizeze toate variantele înainte de încheierea perioadei de mercato. Rămâne de văzut dacă madrilenii vor reveni cu o ofertă mai mare sau dacă vor decide să se orienteze către un alt mijlocaș de top.

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