Real Madrid, prima despărțire emoționantă după ce Florentino Perez a câștigat alegerile: „Aceasta va fi mereu casa ta!”

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În așteptarea lui Jose Mourinho (63 de ani), care conform presei spaniole va fi prezentat oficial în decursul zilei de mâine, 10 iunie, Real Madrid a oficializat despărțirea de Alvaro Arbeloa, după ce fostul jucător al „los blancos” nu a reușit să obțină nimic în sezonul început de Xabi Alonso.

Alvaro Arbeloa s-a despărțit oficial de Real Madrid

După ce Florentino Perez a câștigat alegerile pentru președinția clubului, Real Madrid a început mutările. În scurt timp se așteaptă ca Jose Mourinho să fie prezentat oficial, așa că „los blancos” au oficializat despărțirea de vechiul antrenor, Alvaro Arbeloa.

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Deși acest fapt se cunoștea de foarte mult timp, Real Madrid a făcut anunțul oficial abia în această seară: „Real Madrid și Alvaro Arbeloa au ajuns la un acord pentru încheierea contractului de antrenor principal al primei echipe. Real Madrid îi este profund recunoscător lui Alvaro Arbeloa, care de-a lungul carierei sale la club, încă din momentul în care s-a alăturat academiei noastre, a demonstrat mereu loialitate, angajament și profesionalism. Caracterul său este un adevărat exemplu al valorilor clubului nostru.

Real Madrid, care va fi întotdeauna casa sa, îi urează lui Alvaro Arbeloa și întregii sale familii mult succes în acest nou capitol al vieții”, a transmis Real Madrid prin intermediul unui comunicat postat pe

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Odată cu triumful lui Florentino Perez, lui Real Madrid i se vor alătura Jose Mourinho, Denzel Dumfries și Ibrahima Konate. Deși singurele transferuri confirmate sunt în defensivă, lusitanul nu vrea să se oprească aici. Spaniolii spun că

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Fiind un cunoscător al Premier League, Jose Mourinho s-ar putea îndrepta spre Josko Gvardiol, de la Manchester City, și Ricardo Calafiori, de la Arsenal. Între timp, președintele „los blancos” a promis că va înainta o ofertă de 150 de milioane de euro pentru a aduce un star la echipă. de la rivala Atletico Madrid, însă formația antrenată de „Cholo” Simeone a refuzat categoric.