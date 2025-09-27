Real Madrid, prima înfrângere a sezonului: Atletico s-a impus într-un meci cu 7 goluri! Arda Guler și-a făcut K.O. un adversar. Foto

Ziua de sâmbătă a adus foarte multe meciuri interesante pentru iubitorii de fotbal, Formația lui Diego Simeone s-a impus cu 5-2 după un meci cu adevărat fantastic. La scorul de 2-2, Arda Guler și-a lovit adversarul cu piciorul în cap în careu, făcându-l KO.

Arda Guler i-a aplicat o lovitură criminală lui Nico Gonzalez. Ce a decis arbitrul

Meciul dintre Atletico Madrid și Real Madrid a fost unul extrem de spectaculos. Formația antrenată de „Cholo” Simeone a deschis scorul destul de repede, prin Le Normand, însă Real Madrid a revenit pe tabelă prin golurile lui Kylian Mbappe și Arda Guler.

La pauză s-a intrat cu scorul de 2-2, după ce Sorloth a înscris cu capul în poarta lui Courtois cu câteva minute înainte de finalul primei reprize. Imediat după reluare, Arda Guler i-a aplicat lui Nico Gonzalez o lovitură horror în propriul careu.

În urma unei centrări, mijlocașul de origine turcă a vrut să respingă mingea cu piciorul, deși aceasta se situa la nivelul capului. Guler a reușit acest lucru, însă totodată i-a aplicat o lovitură peste figură lui Nico Gonzalez. Argentinianul a căzut la pământ, însă a putut continua partida după ce a stat minute în șir întins pe gazon.

Deși a atins mingea, imprudența lui Guler a fost pedepsită de arbitru cu cartonaș galben, iar Atleti a beneficiat de un penalty ce a fost transformat de Julian Alvarez.

Atletico Madrid a pus capăt seriei de invincibilitate a „los blancos”

După ce au dus scorul la 3-2 în urma penalty-ului, Atletico a mai marcat o dată prin același Julian Alvarez. Golul a venit tot în urma unei faze fixe, însă de această dată a fost vorba de o lovitură liberă din partea stângă, executată perfect de atacantul argentinian. Scorul final a fost 5-2, stabilit de Griezmann. Barcelona, care va întâlni Real Sociedad, are șansa să treacă pe poziția de lider.