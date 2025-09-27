Real Madrid, prima înfrângere a sezonului: Atletico s-a impus într-un meci cu 7 goluri! Arda Guler și-a făcut K.O. un adversar. Foto

Ziua de sâmbătă a adus foarte multe meciuri interesante pentru iubitorii de fotbal, iar unul dintre cele mai așteptate a fost derby-ul Madridului, între Real și Atletico. Formația lui Diego Simeone s-a impus cu 5-2 după un meci cu adevărat fantastic. La scorul de 2-2, Arda Guler și-a lovit adversarul cu piciorul în cap în careu, făcându-l KO.
Meciul dintre Atletico Madrid și Real Madrid a fost unul extrem de spectaculos. Formația antrenată de „Cholo” Simeone a deschis scorul destul de repede, prin Le Normand, însă Real Madrid a revenit pe tabelă prin golurile lui Kylian Mbappe și Arda Guler.
La pauză s-a intrat cu scorul de 2-2, după ce Sorloth a înscris cu capul în poarta lui Courtois cu câteva minute înainte de finalul primei reprize. Imediat după reluare, Arda Guler i-a aplicat lui Nico Gonzalez o lovitură horror în propriul careu.
În urma unei centrări, mijlocașul de origine turcă a vrut să respingă mingea cu piciorul, deși aceasta se situa la nivelul capului. Guler a reușit acest lucru, însă totodată i-a aplicat o lovitură peste figură lui Nico Gonzalez. Argentinianul a căzut la pământ, însă a putut continua partida după ce a stat minute în șir întins pe gazon.
Deși a atins mingea, imprudența lui Guler a fost pedepsită de arbitru cu cartonaș galben, iar Atleti a beneficiat de un penalty ce a fost transformat de Julian Alvarez.
Real Madrid avea 7 victorii în toate competițiile din tot atâtea meciuri înaintea întâlnirii cu Atletico Madrid. Deși puteau intra în avantaj la pauză și să joace mai atent în repriza secundă, echipa lui Xabi Alonso a primit gol la una dintre ultimele faze, iar acest moment a fost unul crucial în economia rezultatului final.
După ce au dus scorul la 3-2 în urma penalty-ului, Atletico a mai marcat o dată prin același Julian Alvarez. Golul a venit tot în urma unei faze fixe, însă de această dată a fost vorba de o lovitură liberă din partea stângă, executată perfect de atacantul argentinian. Scorul final a fost 5-2, stabilit de Griezmann. Barcelona, care va întâlni Real Sociedad, are șansa să treacă pe poziția de lider.