Real Madrid, prima victorie în fața Barcelonei înaintea El Clasico. Madrilenii au câștigat categoric la capitolul salarii

Toată planeta așteaptă cu sufletul la gură meciul Real Madrid – Barcelona, programat duminică, 26 octombrie, de la ora 17:15. Madrilenii au dat deja prima lovitură la capitolul salarii. Ce sume încasează jucătorii ambelor formații.

Real Madrid a surclasat Barcelona înainte de El Clasico. Top 10 salarii de la ambele echipe

Data de 26 octombrie 2025 aduce primul El Clasico din acest sezon. Real Madrid primește vizita eternei rivale Barcelona, iar spectacolul nu va lipsi de pe stadionul Santiago Bernabeu. Tensiunea este deja crescută, iar madrilenii au un an în mânecă când vine vorba de salarii.

Mai exact, spaniolii de la au publicat salariile jucătorilor ambelor formații. Real Madrid are cei mai mulți reprezentanți în TOP 10, în timp ce Barcelona, nu stă chiar la fel de bine. Iată situația exactă a salariilor:

Kylian Mbappe – 600.962 de euro săptămânal (31,25 milioane pe an) David Alaba – 432.962 de euro săptămânal (22,5 milioane pe an) Robert Lewandowski – 400.577 de euro săptămânal (20,83 milioane pe an) Jude Bellingham și Vinicius Junior – 400.577 de euro săptămânal (20,83 milioane pe an) Frenkie de Jong, – 365.385 săptămânal (19 milioane de euro pe an) Federico Valverde – 320.577 de euro săptămânal (aprox. 17 milioane de euro pe an) Trent Alexander-Arnold – 320.577 de euro săptămânal (aprox. 17 milioane de euro pe an) Raphinha – 320.577 de euro săptămânal (aprox. 17 milioane de euro pe an) Lamine Yamal – 320.577 de euro săptămânal (aprox. 17 milioane de euro pe an) Jules Kounde – 300.577 de euro săptămânal (15,63 milioane de euro pe an)

Ultimele 5 rezultate directe dintre Real Madrid și Barcelona

Derby-ul de duminică le aduce față în față pe liderul clasamentului, Real Madrid, cu 24 de puncte, și locul 2, Barcelona, cu 22 de puncte. În ultimele 5 întâlniri oficiale dintre cele două, Barcelona s-a impus în majoritatea dintre ele.

