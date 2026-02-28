Real Madrid, contre cu UEFA la cel mai înalt nivel după ce a căzut din nou cu Manchester City în Champions League: ”E curios”. Video

ADVERTISEMENT

Duelul Real Madrid – Manchester City este deja un clasic pentru Champions League, dar oficialii ”galacticilor” s-au arătat surprinși de faptul că cele două echipe se vor întâlni încă o dată în fazele eliminatorii.

Cum a reacționat oficialul lui Real Madrid după ce sorții le-au scos în cale Manchester City în Champions League

Imediat după de la Nyon, fostul mare atacant al madrilenilor, Emilio Butragueno, care în prezent este ambasadorul clubului, a mărturisit se așteaptă ca și de această dată să fie un duel extrem de echilibrat și cu multe goluri.

”E curios că picăm cu ei în fiecare sezon. Cred că este a cincea oară la rând când se întâmplă asta. Ne cunoaștem deja foarte bine. Ei au o echipă excelentă și un lot foarte bun, Guardiola are multe opțiuni.

Primul meci va fi pe Bernabeu, trebui să obținem un rezultat bun, pe care să-l apărăm în retur. Fanii se vor bucura de meciuri. De obicei, între noi sunt meciuri cu fotbal bazat pe atac și multe goluri. E unul dintre cele mai tari meciuri din lume. Trebuie să fim bine pregătiți”, a declarat Butragueno.

🚨 EMILIO BUTRAGUEÑO: "Es curioso que todas las temporadas estamos jugando contra el Manchester City. Creo que son cinco temporadas seguidas jugando contra ellos. Por lo tanto, nos conocemos muy bien". 📹 — Naninho (@SrNaninho)

Pep Guardiola, mesaj scurt după tragerea la sorți

Prezent la conferința de presă premergătoare partidei de campionat cu Leeds, Pep Guardiola s-a arătat încântat de faptul că Manchester City va întâlni din nou Real Madrid și consideră că jucătorii săi au numai de învățat din astfel de dueluri.

”Pentru clubul nostru, pe măsură ce joci împotriva celor mai bune echipe din istoria acestei competiții, înveți, te perfecționezi și devii mai bun în viitor”, a spus managerul spaniol, conform .

La rândul său, Hugo Viana, directorul sportiv al ”cetățenilor”, este de părere că o astfel de întâlnire este ca o finală și niciodată nu trebuie să-ți subestimezi adversarul indiferent de forma în care se află.

”În astfel de meciuri nu există niciodată un favorit. Este ca o finală înainte de marea finală. Calitatea echipelor este foarte ridicată și nu ar trebui să-ți judeci niciodată adversarul în funcție de forma sa actuală. Cred că va fi un meci diferit de ceea ce se întâmplă de obicei într-o partidă obișnuită”, a afirmat Viana.

Premiera stabilită de Real Madrid și Manchester City

Este de remarcat faptul că cele două formații se vor întâlni pentru al cincilea sezon consecutiv în fazele eliminatorii ale Champions League. Este pentru prima oară în istoria competiției când se întâmplă un astfel de lucru.

5 – Manchester City vs Real Madrid will be the first fixture in UEFA Champions League history to be played in the knockout stages in five consecutive seasons. Familiar. — OptaJoe (@OptaJoe)

Rezultatele înregistrate în sezoanele precedente și faza în care s-au aflat față în față Real Madrid și Manchester City:

2024/2025: Manchester City – Real Madrid 2-3 / Real Madrid – Manchester City 3-1 (play-off)

2023/2024: Real Madrid – Manchester City 3-3 / Manchester City – Real Madrid 1-1, 3-4 la loviturile de departajare (sferturi de finală)

2022/2023: Real Madrid – Manchester City 1-1 / Manchester City – Real Madrid 4-0 (semifinale)

2021/2022: Manchester City – Real Madrid 4-3 / Real Madrid – Manchester City 2-1, 3-1 după prelungiri (semifinale)

Interesant este faptul că în 2022, 2023 și 2024, echipa care a câștigat această ”dublă” a pus mâna și pe marele trofeu. Real Madrid și Manchester City s-au mai întâlnit în acest sezon de Champions League și în grupă, iar englezii s-au impus pe Santiago Bernabeu cu scorul de 2-1.

Când se joacă Real Madrid – Manchester City

De această dată, cele două echipe se vor duela în faza optimilor de finală ale Champions League, iar . Jocurile vor avea loc după următorul program:

Real Madrid – Manchester City, 11 martie – ora 22:00

Manchester City – Real Madrid, 17 martie – ora 22:00

Câștigătoarea acestei ”duble” va întâlni în sferturile de finală învingătoarea meciului Atalanta – Bayarn Munchen.