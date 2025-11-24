Real Madrid s-a împiedicat de regina egalurilor. Decizia controversată a arbitrului aruncă la Liga în aer

ADVERTISEMENT

Condusă de două ori, echipa spaniolă Real Madrid a terminat la egalitate duminică seara, scor 2-2, în faţa formaţiei Elche, în etapa a 13-a din La Liga. Madrilenii rămân cu un punct avans față de FC Barcelona, dar lupta se strânge.

Real Madrid a egalat dintr-o fază la care Elche a cerut fault

Aleix Febas l-a învins pe Courtois în minutul 53, deschizând scorul pentru Elche, după o primă repriză fără gol. Madrilenii au egalat în minutul 78, când Dean Huijsen a înscris din pasa lui Bellingham. A fost prima reușită a spaniolului născut în Olanda pentru noua sa echipă.

Alvaro Rodriguez le-a readus pe gazde în avantaj, din minutul 84, însă după numai trei minute Mbappe a oferit un assist pentru Bellingham şi englezul a egalat. El a marcat al patrulea gol stagional, în 12 partide jucate atât în campionat cât și în Liga Campionilor,

Reușita a venit după un fault anterior al lui Vinicius asupra portarului Iñaki Peña, pe care arbitrul Hernandez Maeso nu l-a sancționat. Portarul lui Elche a sângerat din nas, centralul a mers să revizuiască faza la VAR, dar a acordat golul lui Bellingham.

Madrilenii joacă miercuri cu Olympiakos Pireu

Chiar dacă gazdele au rămas în zece, din minutul 90+6, odată cu eliminarea lui Victor Chust, pentru al doilea galben, s-a terminat Elche – Real Madrid 2-2. A fost al treilea meci consecutiv pentru Real fără victorie, multipla campioană a Spaniei părând într-o mini-criză.

Tehnicianul Realului a început cu un unsprezece fără Vinicius sau Valverde și a mizat la mijlocul terenului pe Ceballos. Fundașii săi lungi au fost Trent Arnold și Fran García, iar în față, lângă Mbappé, alesul a fost Rodrygo. Xabi Alonso a menajat câțiva fotbaliști în vederea meciului cu Olimpiakos Pireu, programat miercuri în Liga Campionilor.

Chiar și doar cu un egal, echipa lui Xabi Alonso rămâne lider, cu 32 de puncte, dar la numai un punct în spate se află F Elche se află pe 11, cu 16 puncte şi este regina egalurilor din La Liga – cu şapte meciuri încheiate la egalitate.

Alaba și Rodrygo sunt pe picior de plecare

Real va renunța la unul dintre fotbaliștii aduși cu surle și trâmbițe Austriacul e nemulțumit că joacă foarte puțin.

Nici Rodrygo nu se simte bine la Real, după venirea lui Xabi Alonso. Clubul care este cel mai aproape să-l transfere de la Real Madrid ar fi Arsenal. Englezii sunt gata să plătească 60 de milioane de euro, sumă la care s-ar mai adăuga alte 20 de milioane de euro, sub formă de bonus de performanță.