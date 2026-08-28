Real Madrid sau Barcelona? Meme Stoica nu are niciun dubiu cine va fi campioana Spaniei

ADVERTISEMENT

Real Madrid, cu Jose Mourinho (63 de ani) revenit pe bancă, speră să câștige din nou titlul în La Liga după o pauză de două sezoane. Va avea o misiune extrem de dificilă însă, împotriva celor de la FC Barcelona, campioana ultimelor două ediții din prima ligă spaniolă. Ce spune Meme Stoica despre această palpitantă bătălie a titanilor. Pe cine vede oficialul FCSB campioană a Spaniei.

Va reuși Real Madrid să ia fața celor de la FC Barcelona în La Liga? Meme Stoica nu are niciun dubiu legat de viitoarea campioană a Spaniei

Sezonul 2026 – 2027 din La Liga a început cu victorii pentru granzii întrecerii iberice. Real Madrid a intrat prima în scenă, contra celor de la Espanyol. „Galacticii”, din nou cu Jose Mourinho pe banca tehnică, au suferit la Barcelona, dar au învins foarte greu pe RCDE Stadium, cu un gol marcat de rezerva Espi în minutul 90.

ADVERTISEMENT

Tot în deplasare a debutat în noul sezon din La Liga și Barcelona. . Fără să forțeze, campionii în exercițiu s-au impus cu 5-0. Noile achiziții de pe Nou Camp au evoluat excelent. Karim Adeyemi a înscris golul de 0-2, iar Anthony Gordon a oferit două pase de gol.

Despre lupta palpitantă pentru titlu în La Liga a vorbit managerul celor de la FCSB, Mihai Stoica, în emisiunea MM la FANATIK. Acesta nu are absolut nicio urmă de îndoială în privința echipei care va cuceri titlul în Spania. Meme merge clar pe mâna celor de la Barcelona. Spune că Realul nu poate să le pună probleme catalanilor. „Nu cred că Real poate să pună probleme Barcelonei. Am văzut și meciurile din prima etapă acum. Madridul s-a chinuit”, afirmă Stoica.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica nu înțelege transferurile celor de la Real Madrid

Managerul celor de la FCSB nu înțelege în această pauză. MM a văzut încă de la partida „galacticilor” cu Espanyol o serie de aspecte care i-au sărit în ochi. „Madridul, la un moment dat, nu am înțeles ce au jucat. A intrat Espi și jucau Mbappe în spatele lui, juca Vinicius, care trecuse în partea dreaptă, se călca pe picioare cu (Yan) Diomande. Să iei jucători de… S-a mai întâmplat când PSG, în același an, i-a adus pe Mbappe și pe Neymar, amândoi aceeași poziție și cumva a fost un lux asumat, dar un lux care n-a dus la nimic bun, pentru că n-au câștigat nimic cu ei.

ADVERTISEMENT

Iar acum să-l aduci pe Diomande. Ok, probabil că o să joace Diomande în dreapta, Vinicius în stânga și Mbappe atacant. Dar ce facem dacă dă ăsta mic, Espi, goluri? În fine, nu mi s-a părut bun Madridul. Iar Barcelona i-a năucit pe Elche. În condițiile în care Barcelona, în momentul de față, nu are număr 9 clasic”, subliniază Meme.

ADVERTISEMENT

Meme nu mai are încredere în actualul Jose Mourinho

De cealaltă parte, Meme consideră că mutările Barcelonei sunt mult mai utile. I-a amintit aici pe Rodri, Gordon și Adeyemi. În plus, oficialul lui FCSB nu-l mai vede pe Mourinho capabil să surprindă cu ceva nou. „Nu îl văd pe Mourinho inventând ceva. Ce ar mai putea să… Mourinho a inventat la Inter, a inventat la Porto. Și la Chelsea a făcut lucruri extraordinare, dar în ultima vreme…

Cum a spus regretatul Mircea Lucescu: ‘Valoarea unui antrenor o dă ultimul lui rezultat’. Ultimele rezultate ale lui Mourinho nu prea sunt cine știe ce. Fiind la Fenerbahce, l-a scos Benfica. S-a dus la Benfica, a luat locul trei. Neînvins, dar a luat locul trei. E interesant, dar eu cred că Barcelona pare mai bună decât anul trecut”, a adăugat Stoica.

ADVERTISEMENT