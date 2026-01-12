Real Madrid și-a ales deja noul antrenor, după plecarea lui Xabi Alonso!

ADVERTISEMENT

La doar o zi după meciul din finala SuperCupei Spaniei, dintre Real Madrid și Barcelona, Florentino Perez a luat o , antrenor care a fost numit în vară la cârma grupării blanco.

Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Xabi Alonso imediat după ce l-a demis

Cunoscut pentru faptul că nu se ferește să ia decizii drastice, în momente dificile, Florentino Perez a amânat mai mult timp demiterea lui Xabi Alonso, dar în cele din urmă meciul din SuperCupa Spaniei a fost picătura care a umplut paharul și l-a făcut pe șeful de la Real Madrid să-l dea afară pe antrenorul adus în vară.

„Galacticii” au deja și un înlocuitor pentru acesta, în persoana lui Alvaro Arbeloa, notează . Ibericul a fost pe banca echipei secunde din vară și până acum. Acesta va conduce gruparea de pe Santiago Bernabeu în perioada imediat următoare, însă nu se știe exact dacă va rămâne interimar până la finalul stagiunii sau se caută un antrenor cu puteri depline care să vină cât mai repede posibil.

Alvaro Arbeloa, jucătorul care a impresionat prin devotamentul său la Real Madrid, fost coleg cu Xabi Alonso la trupa blanco

Interesant este faptul că Xabi Alonso a fost coleg cu Alvaro Arbeloa atât la Real Madrid, cât și la Liverpool, iar ambii au fost cumpărați de „Galactici” în 2009 de la gruparea „Cormoranilor”, an în care campania de achiziții i-a mai inclus pe Cristiano Ronaldo, Kaka sau Karim Benzema.

Arbeloa a impresionat prin modul în care și-a arătat atașamentul față de clubul iberic, unde a crescut ca junior. Datorită acestui aspect a primit șansa de a-și începe cariera de antrenor la centrul de juniori, iar în 2022 ajunge să pregătească echipa U19, cu care a avut rezultate foarte bune și astfel i-a impresionat pe șefi, care i-au dat ocazia să urce încă un nivel, în vară, când l-au pus pe banca lui Real Madrid Castilla.

Ce a spus Xabi Alonso după ce a pierdut meciul cu Barcelona, care s-a dovedit a fi decisiv în demiterea sa

După ce s-a speculat mult timp că Xabi Alonso este pe făraș la Real Madrid, asta pentru că nu se înțelege cu mai multe staruri ale echipei, precum Vinicius Junior sau Rodrygo, singurul care părea că este de partea lui fiind Kylian Mbappe, a venit eșecul fatal cu Barcelona.

La finalul partidei, tehnicianul nu părea foarte îngrijorat și a : „Până la urmă este cel mai puțin important pentru care ne luptăm în acest sezon. Rămânem concentrați și luptăm pentru a aduce glorie acestui club”.