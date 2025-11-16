Real Madrid și Liverpool pregătesc schimbul anului în fotbal! Totul a fost anunțat de spanioli

ADVERTISEMENT

Cluburile mari ale lumii deja pregătesc perioada de mercato din iarnă, iar cei de la Real Madrid, împreună cu cei de la Liverpool, ar putea să fie protagoniști principali. Doi dintre fotbaliștii de top, cotați împreună la 210.000.000 de euro, ar putea să fie dintr-o afacere colosală.

Afacerea pe care Real Madrid și Liverpool ar putea să o facă în curând

, Rodrygo, pare că nu mai are viitor pe Santiago Bernabeu, asta pentru că nu este pe placul lui Xabi Alonso, antrenorul care a preluat echipa în vară, după plecarea lui Carlo Ancelotti.

Fostul mijlocaș preferă să folosească în linia ofensivă, lângă Vinicius și Mbappe, ori pe Franco Mastantuono, ori pe Arda Guler, în funcție de meci, iar astfel Rodrygo privește cele mai multe partide de pe banca de rezerve.

Din acest motiv, s-a tot scris și speculat pe seama faptului că jucătorul sud-american nu mai este dorit nici de către , iar atitudinea lui a devenit una nu tocmai bună, lucru care se răsfrânge asupra evoluțiilor pe care le are în puținele minute pe care le primește din partea lui Xabi Alonso.

Presa spaniolă a dezvăluit totul: Rodrygo, la Liverpool, Wirtz, la Real Madrid

O situație dificilă traversează și mijlocașul ofensiv al celor de la Liverpool, Florian Wirtz, fotbalist luat în vară, de la Bayer Leverkusen, pentru 125 de milioane de euro. Chiar dacă a fost titular de drept în majoritatea meciurilor, evoluțiile pe care le-a avut au fost dezamăgitoare și au dat astfel curs speculațiilor cu privire la viitorul său pe Anfield Road. Neamțul a fost dorit în trecut și de Real Madrid, iar presa a făcut imediat legăturile.

Jurnaliștii iberici notează că Real Madrid e gata să-l ofere pe Rodrygo celor de la Liverpool, iar în schimb l-ar dori pe Florian Wirtz. Se pare că englezii sunt deschiși la negocieri, conform sursei citate, pentru că Wirtz are probleme cu adaptarea la fotbalul din Regat și astfel ar putea să aducă în locul său un alt jucător de clasă mondială, care să umple golul unei plecări a neamțului.