Sport

Real Madrid sparge banca: 200.000.000 de euro pentru vedeta lui Bayern Munchen

Gabriel Neagu
16.11.2026 | 10:30
Real Madrid sparge banca 200000000 de euro pentru vedeta lui Bayern Munchen
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Real Madrid este pregătită să scoată 200 de milioane de euro din buzunar pentru vedeta lui Bayern. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Real Madrid este pregătită să facă un transfer care ar putea fi decisiv în lupta pentru titul de campioană al Spaniei. Totul s-ar putea concretiza în iarnă.
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După 12 etape disputate din La Liga, Real Madrid se află pe poziția secundă, cu 30 de puncte. ”Galacticii” vor să forțeze câștigarea unui nou titlu de campioană a Spaniei, iar, pentru asta, conducerea este pregătită să bage adânc mâna în buzunar și să facă un transfer de marcă.

Real Madrid este pregătită de un transfer de 200 de milioane de euro

Echipa de pe ”Santiago Bernabeu” este pregătită să facă schimbări de trupe majore în iarna acestui an. Astfel, conducerea clubului a conturat o listă a posibilelor sosiri. O soluție dorită cu ardoare de ”galactici”, pentru atacul echipei, ar veni chiar din vârful ierarhiei Bundesligii. Real Madrid este interesată de serviciile vedetei lui Bayern Munchen, Michael Olise, arată publicația iberică Don Balon.

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Posibila sosire a fotbalistului francez la Real Madrid nu ar fi una deloc ușoară. Bayern Munchen se află într-o situație financiară stabilă și este pregătită să îi ofere o prelungire de contract lui Michael Olise. Astfel, pentru a reuși mutarea, Florentino Perez ar trebui să fie dispus să cheltuie o sumă colosală pentru extrema care a marcat 12 goluri în acest sezon.

Francezul i-a cucerit pe oficialii madrileni, iar oferta ar fi greu de refuzat și pentru standardele pieței transferurilor din prezent. Real Madrid ar fi pregătită să ofere nu mai puțin de 200 de milioane de euro pentru a-i convinge pe bavarezi să dea undă verde mutării, arată publicația menționată. De precizat este că Real Madrid a mai încercat să obțină semnătura francezului și în vara acestui an, după Cupa Mondială din Canada, SUA și Mexic.

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  • 180.000.000 de euro este cota de piață a lui Michael Olise, conform Transfermarkt

Cum s-ar integra vedeta lui Bayern în echipa lui Real Madrid

În cazul în care fotbalistul francez ar ajunge la un acord cu Real Madrid în iarna acestui an, va trebui să se impună în lotul lui Jose Mourinho. Michael Olise poate evolua atât în flancul drept, cât și pe postul de mijlocaș ofensiv. Astfel, cel mai probabil, într-un sistem 4-2-3-1, preferat de antrenorul portughez, ar evolua în spatele vârfului.

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Un atu pe care l-ar avea Michael Olise în cazul în care s-ar alătura trupei de pe ”Santiago Bernabeu” ar fi conexiunea cu mai mulți colegi din naționala Franței. Printre aceștia se numără atacantul Kylian Mbappe, dar și Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga și Ibrahima Konate.

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