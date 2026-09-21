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Real Madrid TV a lansat critici extrem de dure la adresa arbitrajului din , scor 1-2, acuzând din nou existența unei „duble măsuri” împotriva clubului „blanco”. Postul oficial al madrilenilor a insistat că echipa lui Diego Simeone ar fi trebuit să aibă doi jucători eliminați încă din prima repriză, iar în aceste condiții consideră imposibilă o „analiză exclusiv sportivă” a meciului de pe Metropolitano.

Clubul Real Madrid, mai furios ca niciodată după înfrângerea cu Atletico!

Arbitrul de centru al derby-ului de duminică, Ortiz Arias, și cel din camera VAR, Trujillo Suarez, sunt contestați de clubul „blanco” pentru două episoade în care au trecut prea ușor cu vederea faulturile lui Atletico. Este vorba despre duelul din minutul 36, atunci când Cristian Romero i-a înfipt crampoanele în genunchi lui Jude Bellingham, respectiv despre intrarea dură din spate a lui Lee Kang-In asupra lui Fede Valverde din ultimele secvențe ale primului act.

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Cei doi fotbaliști ai gazdelor au scăpat fără eliminare, sud-coreeanul neprimind nici măcar cartonașul galben. În schimb, echipa lui Jose Mourinho a rămas în 10 în debutul actului secund, după ce Dean Huijsen l-a faultat pe Giuliano Simeone în propriul careu din postura de ultim apărător, oprind astfel o ocazie iminentă de gol. Gruparea blanco a fost pedepsită dublu la faza respectivă, întrucât Ortiz Arias le-a acordat și penalty celor de la Atletico, o lovitură de la 11 metri din care Alex Grimaldo a deblocat tabela.

„Nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă Atletico ar fi rămas în nouă jucători. Suntem siguri că mulți fani madrista ar vrea să se ridice și să părăsească această competiție. Te face să vrei să te ridici și să pleci. Totul este grețos, nu le pasă că La Liga lui Tebas e plină de rahat. Ce se întâmplă în acest sezon depășește deja orice limită. Îți vine să vomiți. Mai lipsește doar o decizie care să le permită adversarilor lui Real Madrid să intre pe teren cu pistolul. La intrarea lui Kang-In Lee asupra lui Valverde, când Fede se ridică și protestează, arbitrul i-a răspuns cu o atitudine de șmecher și de huligan. Există un dublu standard când vine vorba despre Real Madrid. Nu suntem lăsați să ne întrecem de la egal la egal. Dar acestea sunt ordinele dinspre La Liga, de la Federație”, au spus cei de la Real Madrid TV, citați de .

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Fostul arbitru Iturralde Gonzalez îi dă dreptate lui Real Madrid în scandalul de arbitraj

La scurt timp după și a „rant”-ului celor de la Real Madrid TV, a venit și verdictul lui Iturralde Gonzalez, fost arbitru spaniol și actualmente analist TV, care consideră că „los blancos” au tot dreptul să fie furioși.

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„Intră la minge cu o forță excesivă, ceea ce trebuie să fie cartonaș roșu. Își lasă piciorul tare și nu-l retrage. Aici sunt doi arbitri care au participat la aceleași ședințe. Trujillo vede că este de roșu, iar Ortiz Arias spune că este de galben. Important este cum intri la minge. Își lasă piciorul drept. Când vede că îl calcă, nu retrage piciorul și îl caută. Este roșu clar”, a spus Iturralde despre intervenția lui Romero, citat de as.com.

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„Intră cu talpa într-una dintre zonele unde poți provoca cele mai grave accidentări. Este o fază de VAR fără discuții…această intrare este și mai dură decât prima, te poate accidenta foarte rău”, a explicat Gonzalez despre intervenția nesancționată a lui Lee.

Real Madrid a coborât pe locul 4 în La Liga după eșecul cu Atletico!

În urma rezultatului înregistrat duminică pe Estadio Metropolitano, „galacticii” au rămas la borna cu numărul 15 și au coborât pe locul 4 din Spania. Atletico a urcat pe locul 2, cu 16 puncte, iar lider este Barcelona, care are număr maxim de puncte după primele șapte etape (21). Podiumul este completat acum de Betis, care a i-a egalat în clasament pe „los colchoneros”.

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Campionatul Spaniei se va întrerupe odată cu meciurile echipelor naționale, iar „los blancos” vor reveni în acțiune abia pe 10 octombrie, atunci când vor primi vizita celor de la Villarreal. În aceeași zi, Atletico va da piept cu Alaves, în deplasare.