Real Madrid va cere peste 4 miliarde de euro despăgubiri de la UEFA. Ce legătură are SuperLiga

Real Madrid și compania A22 Sports Management, ce a fost promotorul Superligii Europene de fotbal, competiție ce nu s-a mai înființat, vor cere peste 4 miliarde de euro despăgubiri de la UEFA. Ei acuză forul european pentru zădărnicirea competiției ce avea să schimbe complet lumea fotbalului.

Miercuri, 29 octombrie, Curtea de Apel din Madrid a confirmat că UEFA a „abuzat de poziția sa dominantă” pentru a „torpila” proiectul granduos al Superligii Europene încă de la începuturile sale. După cum bine știe toată lumea, competiția ce avea să schimbe radical lumea fotbalului nu s-a mai format, iar Real Madrid și A22 Sports Management, promotorul acestei ligi, cer despăgubiri uriașe din partea forului european.

Conform cotidianului francez , ce au obținut informația dintr-o sursă apropiată a acestui dosar, Real Madrid și A22 Sports Management urmează să solicite de la UEFA despăgubiri de 4 miliarde de euro pentru prăbușirea proiectului ce ar fi îmbogățit cluburile mari ale Europei.

Curtea de Apel din Madrid a confirmat că UEFA a „abuzat de poziția sa dominantă prin împiedicarea liberei concurențe pe piață, impunând restricții nejustificate și disproporționate Superligii”, competiție ce ar fi trebuit să concureze cu Liga Campionilor și care a stârnit numeroase controverse. „UEFA a încălcat regulile de liberă concurență ale Uniunii Europene”, a declarat cel mai galonat club al Europei, salutând poziția Curții de Apel din Madrid.

Ce este Superliga Europei și de ce proiectul „a murit” în doar 48 de ore

De nicăieri, în lună aprilie a anului 2021, un grup de 12 echipe mari ale Europei a propus înființarea Superligii, competiție în care să joace doar cele mai mari și cele mai bogate grupări de pe bătrânul continent. Nemulțumiți fiind de banii primiți de UEFA, ei au propus o competiție privată, care să concureze cu Liga Campionilor, de unde echipele ar fi încasat sume colosale, iar spectatorii s-ar fi putut bucura de meciuri doar între cele mai tari echipe.

Echipe precum Bayern Munchen și PSG au refuzat să se alăture, iar FIFA și UEFA au amenințat echipele participante (printre care Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, dar și altele) că vor fi scoase din competițiile interne, dar și din cele europene. Mai mulți fani au protestat vehement din cauza acestui proiect, iar în cele din urmă ideea s-a stins în doar 2 zile. Cu toate acestea, e încă visează la această competiție.

