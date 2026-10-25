Sport

Real Madrid vine în România! Gigantul din Spania deschide o școala într-un mare oraș al țării

Alex Bodnariu
25.10.2026 | 06:40
Real Madrid vine in Romania Gigantul din Spania deschide o scoala intrun mare oras al tarii
SPECIAL FANATIK
Real Madrid ar putea deschide o Școală Socială de Sport la Iași
Real Madrid pregătește un proiect spectaculos în România! Gigantul spaniol ar putea deschide o nouă școală într-un mare oraș al țării. Detaliile inițiativei.
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Real Madrid ar putea pune bazele unui nou proiect de anvergură în România! Unul dintre cele mai importante cluburi din istoria fotbalului mondial este aproape să deschidă o Școală Socială de Sport la Iași, prin intermediul fundației sale!

Real Madrid ar putea deschide o Școală Socială de Sport la Iași

Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Iași, Fundația Real Madrid a ajuns la un acord de principiu cu Primăria Iași, Direcția de Asistență Socială, Organizația Salvați Copiii România și Asociația Salvați Copiii Iași. Proiectul ar urma să fie supus aprobării Consiliului Local în ședința de săptămâna viitoare, dacă nu vor apărea impedimente juridice. Școala ar urma să funcționeze în zona Cicoarei și să primească 60 de copii, fete și băieți, cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani.

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Inițiativa nu urmărește descoperirea viitorilor fotbaliști de pe Santiago Bernabéu, ci sprijinirea copiilor din medii defavorizate. Copiii selectați, în special cei proveniți din familii vulnerabile, vor avea acces la activități sportive, consiliere psihologică, sprijin material și ajutor pentru efectuarea temelor.

Real Madrid are deja proiecte sociale în România! București și Dâmbovița, pe lista spaniolilor

Prezența Fundației Real Madrid în România nu reprezintă o premieră. În februarie 2013, spaniolii au inaugurat o școală socială de fotbal în București, în parteneriat cu Fundația Dezvoltarea Popoarelor, Primăria Sectorului 3 și Fundația Vodafone. La momentul lansării, proiectul era destinat unui număr de 80 de copii, cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani, aflați în risc de abandon școlar.

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Programul a continuat să se dezvolte, iar în mai 2024 a fost inaugurată o nouă școală socială în comuna Cojasca, județul Dâmbovița. Potrivit raportului de activitate al organizației FDP, în 2024 erau înscriși 130 de copii în proiectele din București și Cojasca.

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Real Madrid, implicată în proiecte sociale pe cinci continente

Fundația Real Madrid desfășoară proiecte educaționale și sportive pe cinci continente, în colaborare cu organizații neguvernamentale și instituții locale. Școlile sale sociodeportive sunt destinate copiilor vulnerabili, cu vârste cuprinse, în general, între 5 și 18 ani. Fotbalul și baschetul sunt folosite ca instrumente de educație, iar participanții beneficiază, în funcție de necesități, de sprijin școlar, asistență psihologică, controale medicale și programe de nutriție.

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Inițiativele vizează inclusiv refugiați, minorități și comunități afectate de conflicte sau dezastre naturale. În Europa, proiectele fundației au ajuns, printre altele, în România, Italia, Portugalia și Marea Britanie. Organizația colaborează inclusiv cu Fundația UEFA pentru Copii, în încercarea de a combate excluziunea socială și abandonul școlar.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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