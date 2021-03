Realizare istorică a oamenilor de știință! Gaură neagră, creată cu succes într-un laborator. Care a fost scopul experimentului

O echipă de fizicieni ai Institutului Tehnologic Technion din Haifa, Israel, au reușit să genereze o micro-gaură neagră în laborator, pentru a demonstra teoria formulată de Stephen Hawking, potrivit căreia acestea sunt capabile să emită spontan o formă de radiație.

Încă din 1974, astrofizicianul era convins că supermasivele puţuri gravitaţionale care distrug chiar şi stelele ce ajung prea aproape de ele nu sunt atât de „negre” precum se spune. Întrucât niciun astronom nu a putut să observe radiaţia Hawking, iar manifestările naturale ale acesteia sunt, practic, imposibil de detectat, ipoteza a rămas neverificată. Până acum.

Gaura neagră miniaturală generată în condiții de laborator este alcătuită dintr-un flux de gaz format din aproximativ 8.000 de atomi de rubidiu răciţi până aproape de zero absolut şi menţinuţi laolaltă de o rază laser. În felul acesta, oamenii de știință au reușit să creeze o stare exotică a materiei, denumită „condensat Bose-Einstein” (BEC), în care miile de atomi se comportă la unison ca şi cum ar forma, de fapt, unul singur.

„O gaură neagră ar trebui să radieze la fel ca orice corp negru, care este un obiect cald ce emite în mod constant radiaţii în spectrul infraroşu.

Hawking a sugerat că găurile negre se comportă (din această perspectivă) la fel ca toate stelele, care radiază în mod constant un anumit tip de energie.

Aceasta este ipoteza pe care am dorit să o confirmăm prin studiul nostru şi am reuşit. Am demonstrat că radiaţia Hawking este staţionară, ceea ce înseamnă că nu se modifică în timp”, a explicat Jeff Steinhauer, profesor asociat de fizică la Institutul Technion și unul dintre coautorii noului studiu.

Gravitaţia unei găuri negre este atât de puternică, încât nici măcar lumina nu-i poate scăpa, în momentul în care particulele trec de orizontul evenimentului. Cu toate acestea, Stephen Hawking a arătat că așa-numitele găuri negre pot emite spontan radiaţii de la marginea orizontului evenimentului, conform principiilor mecanicii cuantice.

„Teoria lui Hawking a fost revoluţionară pentru că a combinat fizica teoriei câmpului cuantic cu relativitatea generală, teoria lui Einstein, care descrie modul în care materia deformează continuul spaţiu-timp.

Ne-ar fi plăcut să putem verifica în spaţiu această teorie a radiaţiei cuantice, însă este foarte dificil în cazul unei găuri negre reale, pentru că radiaţia Hawking este extrem de slabă în comparaţie cu radiaţia de fundal a spaţiului”, a mai spus profesorul Steinhauer.

