Realizare uriașă pentru FRF: un elev din șase joacă fotbal! Cifre record pentru sportul școlar

FRF încearcă deja de câțiva ani încoace să îi apropie pe copii și adolescenți tot mai mult de sport. Au fost implementate mai multe programe și au fost organizate competiții cu scopul de a-i ajuta pe cei mai mici să facă mișcare într-un mod corect.

Tot mai mulți copii din România fac sport datorită programelor FRF

În anul școlar actual, aproximativ un elev din șase ia parte la competițiile de fotbal organizate de FRF și Ministerul Educației. În total, sunt 23 de programe dedicate copiilor și adolescenților, de la grădiniță, prin proiecte precum „Disney Playmakers”, până la liceu, unde se desfășoară competiții precum „ONSS Cupa ING” sau „Cupa Liceelor la Futsal”. În 2025-2026, peste 362.000 de elevi sunt implicați, cu aproape 130.000 mai mulți decât în 2023.

Termenul „grassroots” se referă la fotbalul de bază, adică sportul practicat la nivel de masă, pentru toți copiii, nu doar pentru performanță. , indiferent dacă elevii ajung sau nu la nivel profesionist.

„FRF și Ministerul Educației și Cercetării organizează în total 23 de competiții și programe fotbalistice dedicate fotbalului grassroots, pe categorii de vârstă care debutează din grădiniță, prin Disney Playmakers, și se încheie la liceu, prin ONSS Cupa ING, fete și băieți, respectiv Cupa Liceelor la Futsal.

În doi ani, participarea populației școlare în competițiile grassroots a crescut de la 1 din 10 elevi la 1 din 6 elevi. Așadar, aproape 17% dintre elevii români sunt implicați în competițiile FRF, transformând fotbalul grassroots într-una dintre cele mai ample forme de sport școlar din România. În total, în anul școlar 2025-2026, peste 362.000 de elevi participă la competițiile FRF, o creștere de aproape 130.000 de participanți față de 2023”, a transmis FRF pe site-ul oficial.

„Ora de Fotbal”, programul care i-a cucerit pe elevii din România

Cel mai nou pas în strategia de dezvoltare a fotbalului grassroots este proiectul , o disciplină opțională menită să completeze orele de educație fizică și să promoveze un stil de viață activ și sănătos prin introducerea fotbalului în programul școlar.

În anul școlar actual s-au înscris deja 671 de școli, iar numărul elevilor implicați este estimat între 50.000 și 100.000. Prin această inițiativă, Federația Română de Fotbal și Ministerul Educației și Cercetării își propun să consolideze fotbalul de bază și să încurajeze tot mai mulți copii să facă mișcare prin sport.