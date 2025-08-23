Realizator de podcast controversat, acuzat că și-a ucis logodnica de 30 de ani: „Practicau ritualuri de magie”. Cum a fost omorâtă biata femeie

Un realizator de podcast controversat este acuzat că și-a ucis cu sânge rece partenera de viață, o tânără de 30 de ani.
Bărbatul, cunoscut pentru audiența uriașă câștigată discutând despre teorii ale conspirației, a fost inculpat pentru fapta deosebit de gravă pe care ar fi comis-o. Tobias Nutall (32) a apărut vineri, 22 august, în fața Curții Magistraților din Midland, Perth, Australia, după ce a fost arestat miercuri la locuința sa din Bassendean. Poliția fusese chemată în urma unui incident grav și a descoperit o femeie cu multiple răni provocate prin înjunghiere.
Victima, a cărei identitate nu a fost făcută publică, a fost transportată de urgență la Spitalul Regal Perth, unde se afla în stare critică, dar a murit câteva ore mai târziu. Absolvent al Universității Notre Dame, Nutall a fost reținut joi seară, când poliția a descins la proprietatea sa, potrivit relatărilor din presa locală, scrie Mirror.
Bărbatul este acum acuzat că și-a ucis partenera de 30 de ani, despre care se spune că activa în industria pentru adulți. El a fost prezentat în fața instanței, unde nu a făcut altceva decât să se identifice. Urmează să revină în fața judecătorilor în data de 17 septembrie 2025.
Nutall este co-prezentator al podcastului „Waking World”, dedicat teoriilor conspirației, unde discuta despre subiecte precum ocultism, magie, spiritualitate și activități clandestine. Partenerul său de emisiune a transmis că „Toby a fost acuzat pentru o infracțiune foarte, foarte gravă la Perth, căci ceva s-a întâmplat miercuri”. Informația a fost transmisă imediat de colegul său, fără să știe de la bun început despre ce e vorba, aflându-se, ulterior, întreaga poveste.
El a vorbit despre relația celor doi, spunând că amândoi erau pasionați de ritualuri și magie. „S-au logodit, iar noi știm că obișnuiau să practice ritualuri de magie”, mai spune partenerul de emisiune. Rămâne de văzut ce decizie vor lua judecătorii în a doua jumătate a lunii septembrie în acest caz de omor.