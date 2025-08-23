Realizator de podcast controversat, acuzat că și-a ucis logodnica de 30 de ani: „Practicau ritualuri de magie”. Cum a fost omorâtă biata femeie

Un realizator de podcast controversat este acuzat că și-a ucis cu sânge rece partenera de viață, o tânără de 30 de ani.

Un realizator controversat de podcast, pus sub acuzare pentru că și-a ucis logodnica de 30 de ani

Bărbatul, cunoscut pentru audiența uriașă câștigată discutând despre teorii ale conspirației, a fost inculpat pentru fapta deosebit de gravă pe care ar fi comis-o. Tobias Nutall (32) a apărut vineri, 22 august, în fața Curții Magistraților din Midland, Perth, Australia, după ce a fost arestat miercuri la locuința sa din Bassendean. Poliția fusese chemată în urma unui incident grav și a descoperit o femeie cu multiple răni provocate prin înjunghiere.

Victima, a cărei identitate nu a fost făcută publică, a fost transportată de urgență la Spitalul Regal Perth, unde se afla în stare critică, dar . Absolvent al Universității Notre Dame, Nutall a fost reținut joi seară, când poliția a descins la proprietatea sa, potrivit relatărilor din presa locală,

„Obișnuiau să practice ritualuri de magie”

Bărbatul este acum acuzat că de 30 de ani, despre care se spune că activa în industria pentru adulți. El a fost prezentat în fața instanței, unde nu a făcut altceva decât să se identifice. Urmează să revină în fața judecătorilor în data de 17 septembrie 2025.

Nutall este co-prezentator al podcastului „Waking World”, dedicat teoriilor conspirației, unde discuta despre subiecte precum ocultism, magie, spiritualitate și activități clandestine. Partenerul său de emisiune a transmis că „Toby a fost acuzat pentru o infracțiune foarte, foarte gravă la Perth, căci ceva s-a întâmplat miercuri”. Informația a fost transmisă imediat de colegul său, fără să știe de la bun început despre ce e vorba, aflându-se, ulterior, întreaga poveste.

El a vorbit despre relația celor doi, spunând că amândoi erau pasionați de ritualuri și magie. „S-au logodit, iar noi știm că obișnuiau să practice ritualuri de magie”, mai spune partenerul de emisiune. Rămâne de văzut ce decizie vor lua judecătorii în a doua jumătate a lunii septembrie în acest caz de omor.