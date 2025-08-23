News

Realizator de podcast controversat, acuzat că și-a ucis logodnica de 30 de ani: „Practicau ritualuri de magie”. Cum a fost omorâtă biata femeie

Un realizator de podcast extrem de controversat este acuzat că și-a ucis iubita în vârstă de 30 de ani. Ce au descoperit polițiștii?
Dan Suta
23.08.2025 | 10:04
Realizator de podcast controversat acuzat ca sia ucis logodnica de 30 de ani Practicau ritualuri de magie Cum a fost omorata biata femeie
Realizator de podcast, acuzat că și-a ucis logodnica. Foto-montaj: FANATIK

Un realizator de podcast controversat este acuzat că și-a ucis cu sânge rece partenera de viață, o tânără de 30 de ani.

ADVERTISEMENT

Un realizator controversat de podcast, pus sub acuzare pentru că și-a ucis logodnica de 30 de ani

Bărbatul, cunoscut pentru audiența uriașă câștigată discutând despre teorii ale conspirației, a fost inculpat pentru fapta deosebit de gravă pe care ar fi comis-o. Tobias Nutall (32) a apărut vineri, 22 august, în fața Curții Magistraților din Midland, Perth, Australia, după ce a fost arestat miercuri la locuința sa din Bassendean. Poliția fusese chemată în urma unui incident grav și a descoperit o femeie cu multiple răni provocate prin înjunghiere.

Victima, a cărei identitate nu a fost făcută publică, a fost transportată de urgență la Spitalul Regal Perth, unde se afla în stare critică, dar a murit câteva ore mai târziu. Absolvent al Universității Notre Dame, Nutall a fost reținut joi seară, când poliția a descins la proprietatea sa, potrivit relatărilor din presa locală, scrie Mirror.

ADVERTISEMENT
podcaster
El este realizatorul de podcast acuzat că și-a ucis logodnica de 30 de ani

„Obișnuiau să practice ritualuri de magie”

Bărbatul este acum acuzat că și-a ucis partenera de 30 de ani, despre care se spune că activa în industria pentru adulți. El a fost prezentat în fața instanței, unde nu a făcut altceva decât să se identifice. Urmează să revină în fața judecătorilor în data de 17 septembrie 2025.

Nutall este co-prezentator al podcastului „Waking World”, dedicat teoriilor conspirației, unde discuta despre subiecte precum ocultism, magie, spiritualitate și activități clandestine. Partenerul său de emisiune a transmis că „Toby a fost acuzat pentru o infracțiune foarte, foarte gravă la Perth, căci ceva s-a întâmplat miercuri”. Informația a fost transmisă imediat de colegul său, fără să știe de la bun început despre ce e vorba, aflându-se, ulterior, întreaga poveste.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

El a vorbit despre relația celor doi, spunând că amândoi erau pasionați de ritualuri și magie. „S-au logodit, iar noi știm că obișnuiau să practice ritualuri de magie”, mai spune partenerul de emisiune. Rămâne de văzut ce decizie vor lua judecătorii în a doua jumătate a lunii septembrie în acest caz de omor.

ADVERTISEMENT
Cu o ofertă de la Rapid pe masă, Ianis Hagi a ales și...
Digisport.ro
Cu o ofertă de la Rapid pe masă, Ianis Hagi a ales și semnează: ”E pe drum”. A fost convins cu o clauză cum rar se vede
Ministrul sănătăţii anunţă criterii noi pentru şefii de secţie din spitale: concursuri reale...
Fanatik
Ministrul sănătăţii anunţă criterii noi pentru şefii de secţie din spitale: concursuri reale şi evaluare periodică
Cinci turişti străini au murit într-un accident de autocar. Tragedia s-a petrecut în...
Fanatik
Cinci turişti străini au murit într-un accident de autocar. Tragedia s-a petrecut în statul New York după o vizită la Cascada Niagara
Ce se întâmplă cu monedele aruncate în Fontana di Trevi de turiști, de...
Fanatik
Ce se întâmplă cu monedele aruncate în Fontana di Trevi de turiști, de fapt. Puțină lume știe
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Legendarul Roger Federer a ajuns lângă Ion Țiriac. Forbes face un anunț uluitor
iamsport.ro
Legendarul Roger Federer a ajuns lângă Ion Țiriac. Forbes face un anunț uluitor
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!