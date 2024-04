Reamenajarea parcului Cismigiu. Nicușor Dan prezintă primul lac reabilitat

Nicușor Dan primarul general al Bucureștiului, a anunțat, joi, finalizarea lucrărilor de reparații la Lacul Mic din parcul Cișmigiu, care este acum reumplut cu apă.

Lacul Mic, realimentat din nou cu apă

Nicușor Dan a anunțat, joi, că lucrările de reparații la cuva Lacului Mic din celebrul parc bucureștean au fost finalizate și acum lacul este reumplut cu apă.

ADVERTISEMENT

„Am terminat lucrările de reparații la cuva Lacului Mic din Grădina Cișmigiu, iar acum acesta se reumple cu apă”, a scris primarul general pe pagina Facebook, însoțindu-și postarea cu câteva fotografii.

Nicușor Dan a mai spus că, în același timp, continuă reabilitarea aleilor din parc, Podul Mare a fost reparat, la fel și instalațiile de irigații, locurile de joacă au fost modernizate, s-au plantat copaci și mobilierul urban distrus urmează să fie înlocuit.

ADVERTISEMENT

„Concomitent, reabilităm aleile din parc, am reparat Podul Mare, am modernizat locurile de joacă și spațiile destinate cățeilor, am plantat copaci, am reparat instalațiile de irigații și urmează să schimbăm piesele de mobilier distruse”, se mai arată în postarea primarului general.

Cîrstoiu critică starea „deplorabilă” a parcurilor

La începutul acestei luni, Nicușor Dan anunța ample lucrări de reabilitare și reparații în parcul Cișmigiu, situat în centrul Bucureștiului. Primarul preciza atunci că se lucrează pe „porțiuni”.

ADVERTISEMENT

Săptămâna aceasta, contracandidatul lui Nicușor Dan la alegerile pentru , medicul , l-a atacat pe primarul general spunând că parcurile „emblematice” ale Bucureștiului se află într-o stare „deplorabilă”.