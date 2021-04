Rebeca Onoriu, dezvăluiri cutremurătoare după moartea cântăreței Gabi Luncă. Ce va amenaja special la mormântul mamei sale

Rebeca Onoriu, fiica cea mică a regretatei soliste Gabi Luncă, a făcut dezvăluiri cutremurătoare după moartea mamei sale. Fata vrea să amenajeze la locul de veci al cântăreței de muzică lăutărească ceva unic.

Fata, care provine din relația cu acordeonistul Ion Onoriu, a avut o relație specială cu cea care a adus-o pe lume, dorind să păstreze legătura chiar și după moarte. Acesta este motivul pentru care lângă mormântul din cimitirul Dămăroaia va pune o bancă.

Fiica cea mică a lui Gabi Luncă va merge frecvent la locul de veci al regretatei soliste pentru a-i citi acesteia mesajele de condoleanțe lăsate de oamenii care au cunoscut-o și au îndrăgit-o pe întregul parcurs al carierei sale muzicale.

Rebeca Onoriu, detalii despre înmormântarea mamei sale, solista Gabi Luncă

Rebeca Onoriu a pus punct speculațiilor conform cărora artista ar fi trebuit să fie înmormântată duminică, 4 aprilie, mărturisind că trupul neînsuflețit al vedetei va rămâne la morgă până în cursul zilei de luni, 5 aprilie, a doua zi fiind condusă pe ultimul drum.

„Nu știu de unde vin informațiile astea! Mama mea va avea o înmormântare creștinească, așa cum am spus! Nu am acum puterea sa merg la spital. Voiam s-o scot pe picioare de acolo și s-o aduc acasă.

Aseară am fost cu sora mea și i-am luat mamei cavoul din cimitirul Dămăroaia, acolo unde și-a dorit ea foarte mult să fie înmormântată. Mă bucur că lângă cavou vom avea o băncuță, unde voi sta și îi voi citi mamei mele toate mesajele de condoleanțe venite pentru ea!

Așa îi citeam eu ei înainte mesajele la pozele noastre, pe care le puneam cu ea (n.r. pe Facebook). Sunt enorm de multe! Nici eu nu am apucat să le citesc”, a declarat fata regretatei cântărețe Gabi Luncă pentru click.ro.

Interpreta de muzică lăutărească își va dormi somnul de veci alături de răposatul ei soț, Ion Onoriu, care a decedat în anul 1998. Artistul este înmormântat la cimitirul Străulești, dar va fi deshumat pentru a fi alături de Gabi Luncă, așa cum și-a dorit aceasta.

Familia se ocupă acum de toate pregătirile pentru înmormântarea regretatei soliste, care a pierdut lupta cu viața vineri, 2 aprilie, fiind internată la Spitalul Județean Ilfov de mai bine de două săptămâni. Din păcate, organismul vedetei a cedat la vârsta de 82 de ani.

