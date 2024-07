Rebecca Diaconescu, interviu pentru Fanatik după debutul la Jocurile Olimpice și relația specială cu David Popovici: „Un om fenomenal”

Rebecca Diaconescu a debutat cu succes la Jocurile Olimpice. Sportivă în vârstă de doar 18 ani , clasându-se pe locul 16 cu timpul 1:59,58. Rebecca Diaconescu este extrem de mulțumită de parcursul din capitala Franței.

Rebecca Diaconescu, interviu pentru Fanatik după debutul la Jocurile Olimpice: „Nu se putea mai bine”

în calificări în proba de 200 metri liber. Tânăra în vârstă de 18 ani a prins dramatic biletele către semifinale, unde a terminat pe locul 8 în prima serie. Rebecca Diaconescu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că este mulțumită de rezultat.

„A fost o experiență extraordinară. Nu am crezut că o să mă calific nici în semifinală. A fost o surpriză foarte plăcută, e prima mea semifinală. Nu mi-a venit să cred. Nu este reală această experiență.

E ceva unic să fiu aici și să particip în semifinală. De acum încolo se poate numai bine. Nu prea bag în seamă atmosfera, sunt doar în gândurile mele cu ce am de făcut. Sunt foarte mulțumită. Sincer, nu se putea mai bine.

Am făcut o semifinală, m-am dus acolo, e o experiență în plus. Să vedem ce mai putem peste 4 ani. Cum am zis, nici nu am crezut că o să fiu în semifinală. Când m-am calificat cu 1.59, a 16-a, a fost ceva extraordinar”, a declarat Rebecca Diaconescu.

Rebecca Diaconescu, dezvăluiri despre relația cu David Popovici: „E foarte de treabă cu mine”

Rebecca Diaconescu are o relație excelentă cu David Popovici, care . Sportiva legitimată la CSM Constanța a anunțat că îi va ține pumnii lui David Popovici în lupta pentru medalii.

„Nu vreau să cobesc, dar David Popovici este un om fenomenal. De fiecare dată când sare în apă face ceva extraordinar. De abia aștept să mă uit la el mâine.

E foarte de treabă cu mine, întotdeauna mă încurajează. E extraordinar să-l ai alături de tine la un concurs așa de mare. De abia aștept să-l susțin mâine.

Aur, argint, bronz, locul 4, 5, ce-o fi. Doamne ajută să fie aur pentru el. Să ajungi într-o finală olimpică e ceva extraordinar. Mă bucur tare mult pentru el”, a mai spus Rebecca Diaconescu.