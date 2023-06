Rebecca Diaconescu, pe urmele mamei sale, fostă campioană europeană la înot. Pleacă în SUA cu bursă: „M-am conectat cu antrenorii”

Rebecca Diaconescu are cetățenie americană, fiind născută și crescută la Las Vegas. Vicecampioana mondială și europeană de junioare va primi o bursă la o universitate de prestigiu din SUA.

Rebecca Diaconescu, speranța înotului feminin românesc, ofertată de mai multe universități de top din America

Rebecca Diaconescu a fost acceptată la Universitatea Louisville din Kentucky, deși are doar 17 ani și este în ultimul an de liceu. a fost însă ofertată de mai multe universități importante: „Fac liceul în America și mă duc la facultate, tot în SUA. La University of Louisville. Semnez în noiembrie. Nu am emoții. M-am conectat cu antrenorii, mi-a plăcut mult de program acolo, am fost în vizită la mai multe facultăți, dar acolo mi-a plăcut cel mai mult. În continuare vine antrenorul de la facultate cu mine când încep acolo și vom veni în România”.

Tănăra îi calcă pe urme mamei sale, Lorena Diaconescu, fostă campioană europeană, care a plecat și ea cu bursă în SUA: „Am lăsat-o să meargă singură la toate cele cinci vizite la facultate, e o alegere pe care noi ca părinți o vrem să fie personală și noi o sprijinim cu deciziile pe care le ia. Vrea să fie doctoriță”, a spus ea.

Lorena Diaconescu este și antrenoarea ei și s-a stabilit la Las Vegas în urmă cu 24 de ani, după ce la 19 ani a primit o bursă la o Universitate din Las Vegas: „Eu sunt acolo de 24 de ani. Am plecat la 19 ani cu o bursă la facultatea din Las Vegas, m-am căsătorit cu soțul meu, care e și el tot român, și am decis să rămânem la Las Vegas”.

Rebecca Diaconescu a concurat pentru România prima oară în 2022: „Îi place foarte mult aici”

pentru prima oară abia la 16 ani: „Anul trecut, a fost prima dată când am revenit în România după 17 ani datorită fetiței, că-și dorea foarte mult să concureze pentru România. Îi place foarte mult aici, mâncarea, oamenii sunt foarte calzi. Îi place că e verde, în Las Vegas suntem în deșert”.

Sportiva a fost educată și crescută de mică să rămână aproape de patria-mamă: „Vorbim română în casă. Prima limbă pe care am învățat-o a fost română și după aia engleză”.

Lorena Diaconescu a recunoscut că nu îi este deloc ușor să o antreneze pe fiica sa: „Ne înțelegem foarte bine, separăm bazinul de ce e acasă și ne înțelegem extraordinar, îmi place mult să mă antrenez cu mama. Acasă încercăm să nu vorbim de natație ca să le separăm cât mai bine.

E greu. E greu că atunci când ne suim în mașină suntem mamă – fiică, când plecăm din bazin suntem mamă – fiică, dar când suntem la bazin suntem antrenoare-sportivă. Îmi spune coach. În mașină, mami. Când e să vorbească de coach vorbește cu soțul meu”.

Se antrenează în Las Vegas și a concurat și în SUA

Rebecca Diaconescu se pregătește în Statele Unite ale Americii și chiar a participat acolo la câteva competiții, cea mai mare problemă fiind fusul orar: „Nu este o adaptare ușoară. Încercăm să venim mai înainte, dar cu școala e greu să mă rup, pentru că nu am voie prea multe absențe. E o acomodare foarte grea și drumul e foarte lung, dar îmi place foarte mult să concurez aici, deci merită”.

Lorena Diaconescu a vorbit despre acest lucru: „Competițiile și acolo sunt foarte intense. Ea a concura în decembrie la Campionatele Naționale de juniori ale Americii. Sunt mult mai intense, foarte mulți copii, dar și Rom se descurcă extraordinar, foarte mult talent și e pe drumul cel bun”.

Rebecca vine în România doar la competițiile importante: „Concurez și în SUA, aici venim pentru naționale și majoritatea din concursurile mele sunt acolo”.