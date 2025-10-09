Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul doctorilor”

Numele Rebeccăi Lăzărescu a fost adesea menționat în presă după tragedia de la 2 Mai, în care doi tineri și-au pierdut viața. Cunoscută ca fosta iubită a lui Vlad Pascu, tânăra rupe tăcerea și povestește pentru FANATIK despre experiențele care au legat-o, pentru o perioadă, de Pascu și despre lupta cu drogurile. Cum a ajuns, însă, în anturajul bărbatului condamnat?

Cine este fosta iubită a lui Vlad Pascu, din anturajul „tinerilor de lux” ai Capitalei

Fosta iubită a lui Vlad Pascu a devenit tot mai prezentă în spațiul public după tragedia din 2 Mai, eveniment care a zguduit întreaga țară. Numele ei a fost adesea asociat cu cel al lui Pascu, tânărul condamnat pentru accidentul de la 2 Mai în care și-au pierdut viața doi oameni și care, în paralel, este cercetat pentru trafic și consum de droguri.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Rebecca Lăzărescu a fost audiată de mai multe ori în dosarele lui Vlad Pascu, însă a preferat să păstreze tăcerea până acum. În mediul online, tânăra este deja o prezență cunoscută, mai ales pe TikTok, unde a atras atenția prin aparițiile sale directe și uneori controversate.

Ea a fost adesea descrisă ca făcând parte din anturajul tinerilor proveniți din familii înstărite din nordul Capitalei. Rebecca frecventa petrecerile exclusiviste din București, acolo unde s-ar fi intersectat de mai multe ori și cu Vlad Pascu.

Ce pericole ascund combinațiile de substanțe interzise

La doi ani de la Rebecca Lăzărescu vorbește pentru prima dată public, pentru FANATIK. Întrebată unde poate duce consumul de substanțe interzise, a , Rebecca a oferit un răspuns sincer, bazat pe experiențele și observațiile ei din trecut. Tânăra a explicat cât de periculos poate deveni consumul necontrolat și a făcut referire la modul în care cei doi tineri se raportau la droguri.

„Într-un stadiu foarte nasol, extrem de nasol se poate ajunge în cazul unora. Vlad Pascu n-a avut oprire niciodată, nu se putea opri. El era doctorul doctorilor. Adică făcea niște combinații de te durea mintea doar când le auzeai. În general, la petrecerile la care am asistat eu le consuma împreună cu alții. Dădea tuturor, n-avea stres. Lui îi plăcea să se simtă toată lumea bine.

În cazul lui Rareș nu a fost un efect de bine, dar el a ales să facă această combinație. Din păcate, însă, într-adevăr, atunci poate chiar nu avea mintea necesară să își dea seama care era limita”, a declarat, pentru FANATIK, Rebecca Lăzărescu.

Rebecca Lăzărescu, în urma incidentului de la 2 Mai, a fost pusă la zid?

În timpul conversației, Rebecca a mărturisit și ce a deranjat-o în cei doi ani care au trecut de la incidentul de la 2 Mai. A punctat că la început i s-a părut nedreaptă asocierea cu numele lui Vlad Pascu, mai ales că nu exista nicio legătură sentimentală între ei. Ba mai mult, ea se afla într-o relație la momentul respectiv cu altă persoană, fapt ce i-a creat tensiuni suplimentare.

„În cazul cu Pascu m-a deranjat asocierea la început, pentru că mă simțeam super-mega neîndreptățită. Adică ce naiba caut eu la televizor lângă omul ăsta, în condițiile în care nu am treabă cu el, de ce zice toată lumea că sunt iubita lui.

Eram și într-o relație la momentul respectiv. Din partea mea nu a fost niciun sentiment de iubire față de Vlad Pascu. Noi doar ne vedem o dată la câteva luni, în cercuri de prieteni și atât. A fost nasol, dar ușor-ușor am trecut peste, nu m-a mai interesat”, a recunoscut tânăra.

Existau persoane care îi puteau ajuta pe Vlad Pascu și Rareș Ion?

Discuția a atins și întrebarea cine ar fi putut interveni pentru a-i ajuta pe Vlad Pascu și Rareș Ion. Rebecca Lăzărescu a explicat că, în cazul lui Vlad, nu a putut și nici nu i-a revenit responsabilitatea de a interveni, în timp ce pentru Rareș a încercat, alături de alții, să-l sprijine. Însă, fără rezultat. Ea a mai punctat și scepticismul față de eficiența unor centre specializate, motiv pentru care și-a propus să acționeze pe termen lung în domeniu.

„Când e vorba de Pascu, clar, nu aș fi putut să îl ajut. Asta, în primul rând pentru că nu m-a interesat de el. Pe Rareș am încercat să-l ajut și eu și toată lumea. Dar la fel, o personalitate foarte puternică. N-am avut cu cine. Eram mult prea apropiați ca să mă impun eu.

Și dacă încercam să îi manipulez cumva, zic de Rareș, nu de Vlad, că de Rareș am fost apropiată, își dădea să mă imediat, pentru că mă știa ca în palmă. Noi știam foarte bine că centrele nu te ajută. Și tocmai de asta vreau să fac ceva în sensul ăsta. În acest moment, în România, asta este singura soluție, să lucrezi tu cu tine”, a precizat, pentru FANATIK, Rebecca.

Cum a fost perioada consumului de droguri

În interviu, Rebecca Lăzărescu a povestit cum a reușit să renunțe la consumul de droguri și a explicat ce a determinat schimbarea. Rebecca Lăzărescu a subliniat că nu a ajuns niciodată la supradoză, însă a trecut de câteva ori prin experiențe foarte periculoase, aproape de marginea prăpastiei.

„Nu mai sunt consumatoare de doi ani de zile, chiar aproape trei. Am intrat la două facultăți, a trebuit să mă ocup de facultate, de viața de adult și nu mai aveam timp să copilăresc, să încerc, să le fac pe toate.

Pentru mine a fost destul de simplu să mă las, pentru că am dat cu capul, într-o oarecare măsură, destul de tare, la un moment dat. Și când mă refer că am dat cu capul, adică mi s-a făcut într-o zi foarte rău. Și de atunci i-am jurat lui Dumnezeu că nu o să mai fac așa ceva în viața mea. Acela a fost un semn că am atâtea oportunități, trebuie să mă folosesc de ele.

Nu a fost o supradoză, doar că mi s-a făcut foarte rău. N-am ajuns niciodată în stadiul de supradoză. Dar da, de la droguri oricum am avut acest episod”, a mărturisit adolescenta cunoscută ca fosta iubită a lui Vlad Pascu.

Cum a trăit fosta lui Pascu prima internare la Obregia

În dialogul cu tânăra, aceasta a relatat primul său episod care a dus la internarea ei la Spitalul de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Rebecca a povestit cum, după o seară de petrecere în care consumase substanțe, a avut un conflict cu medicul psihiatru care o avea în evidență, care a decis internarea pentru câteva zile.

Experiența a fost un moment de claritate, spune ea, determinând-o să tragă concluzii despre modul în care centrele de specialitate gestionează persoanele cu probleme de dependență.

„Trebuia să mă duc la control, la psihiatru, și eram după o seară de petrecere în care, într-adevăr, s-au consumat substanțe. Eram foarte iritabilă. Psihiatra de acolo, efectiv, mă provoca și m-am luat foarte tare în gură cu ea și a decis să mă interneze (n.r. la Spitalul de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”). Am stat maxim patru zile.

M-a chemat la control, i-am zis că sunt foarte bine, dar eu abia așteptam să ajung acasă și să fumez un joint. Și ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că Obregia este cea mai proastă alegere unde să-ți duci copilul ca să scape de o dependență.

Am auzit povești, pentru că stăteai de vorbă cu oamenii de acolo. Erau copiii de 13-14 ani dependenți de droguri care ziceau că abia așteaptă să iasă ca să fumeze sau să tragă. Tocmai de asta m-am înscris la psihologie, pentru că o să fac practică la Obregia și știu exact cum stau lucrurile acolo și poate, poate se întâmplă ceva”, a povestit Rebecca Lăzărescu, despre prima ei experiență în cadrul unui centru specializat, pentru FANATIK.

Ce îi împinge pe tinerii de azi spre consumul de droguri

Rebecca a rememorat primele sale tentative cu drogurile, susținând că acestea au fost determinate de curiozitate și de vârsta fragedă. Ea a subliniat că a consumat substanțe doar ocazional și că a reușit să se oprească singură, fără ajutor din exterior, bazându-se pe propria voință și experiență.

„La mine a fost pură curiozitate. Doar am fost foarte curioasă. Cred că au fost doar două dăți, maxim trei, când le-am dus și eu într-o extremă. Dar tot așa dintr-o prostie, din necunoaștere și din cauza vârstei, că eram mică, 16-17 ani.

Eu consumam destul de rar și părinții nu au reușit să-și dea seama. Mama se mai prindea când fumam, că mă mai vedea cu ochii roșii, dar nu avea ce să facă. Dintotdeauna am avut o personalitate foarte puternică și foarte greu de manevrat. Tocmai de asta eu mi-am pus stop singură, pe mine nu m-a ajutat nimeni, niciodată. Am fost mereu pe cont propriu”, a menționat interlocutoarea.

Ce factori duc la consumul de substanțe interzise în rândul adolescenților

Din experiența ei personală, dar și din observațiile legate de anturajul său, Rebecca a enumerat mai multe cauze care pot determina tinerii să aibă dorința de a consuma substanțe interzise. Aceasta a pus accent pe importanța prietenilor, a mediului familial și a traumelor emoționale în dezvoltarea acestei tentații, oferind tipsuri părinților despre cum să prevină astfel de situații.

„Să aibă foarte mare grijă la ce prieteni își fac copiilor. În ce cercuri umblă. În zilele noastre copiii sunt foarte ușor de influențat. Exact cum am fost și eu. Hai de că e tare. Fumezi un joint, îți place, îl fumezi și pe al doilea.

De asemenea, este important ca părinții să știe dacă sunt predispuși la niște traume. Dacă știi că ai divorțat de tatăl fetei tale, spre exemplu. Ai grijă să nu se ducă spre bărbați mai în vârstă care s-o influențeze să se drogheze.

Sunt o grămadă de certuri în familie, să fii atent la copilul tău, că poate vrea să se refugieze în ceva. Și, de obicei, lumea când vrea să se refugieze nu se duce la spa sau la călărit. Copiii ăștia de 14, 15, 16 ani se apucă de droguri”, este părerea tinerei cunoscute ca fosta iubită a lui Vlad Pascu.

Cum vrea tânăra cercetată în dosare de consum și trafic de droguri să ajute persoanele afectate de aceste substanțe

Rebecca Lăzărescu a vorbit și despre planurile sale de a sprijini persoanele afectate de consumul de droguri, explicând că experiența proprie și observațiile legate de eficiența limitată a centrelor existente au motivat-o să inițieze un ONG dedicat acestei probleme sociale.

„Vreau să fac un ONG pentru partea asta de consum de droguri, pentru că nu există nici legi în România, nu există nici centre de reabilitare bine puse la punct. Adică sunt foarte multe persoane care intră în Obregia sau în centrele de reabilitare și ies cu o mai mare poftă de a se droga.

Eu, pentru că am trecut prin chestiile astea, zic că le înțeleg cel mai bine și de-aia am decis să pun la bătaie această idee. Nu am fost într-un centru de dezintoxicare, doar la Obregia, pentru că la momentul respectiv nu știam că există centre, cum mulți nu știu că există.

Plus că mie, mai rău mi-a făcut, adică mi-au dat un tratament care doar mă moleșea foarte tare, adică, mă droga în continuare. Cam asta face. După m-au trimis acasă pe același tratament. Adică nu se rezolvă absolut nimic”, a încheiat Rebecca.