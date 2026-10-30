„Rebela tenisului”, la Steaua – CS Dinamo! A fost partenera căpitanului de la „militari”, dar şi-a declarat simpatia pentru rivali

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Andreea Prisăcariu a fost surprinsă în tribune la . „Rebela tenisului” românesc a fost într-o relaţie cu . Jucătoarea de tenis este legitimată la CSA Steaua, după ce în trecut a fost sub contract cu rivalii de la Dinamo.

Andreea Prisăcariu, pasionată de tatuaje!

Prisăcariu s-a specializat pe dublu, iar în acest moment este pe locul 489 în clasamentul WTA la dublu. Anul trecut a anunţat că formează un cuplu cu Adrian Ilie, cei doi afişându-se pe reţelele de socializare, dar între timp relaţia s-a răcit. Cei doi sunt pasionaţi de tatuaje:

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„Oamenii îmi spun: «Andreea, ai fi mult mai frumoasă cu mai puține tatuaje». Ghici ce? Tatuajele mele nu trebuie să fie pe placul tuturor. Trebuie să mi se potrivească mie și doar mie. Sunt plină de viață, de artă, de dragoste. Urmează noi tatuaje”, a spus Andreea Prisăcariu în 2022.

Cum a trecut de la Steaua la Dinamo

În trecut, Andreea Prisăcariu a fost legitimată la Dinamo şi şi-a declarat simpatia pentru culorile „alb-roşii”. Însă, în anul 2024 a decis să reprezinte CSA Steaua, spunând că nu a mai fost respectată din clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare:

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„Antrenoarea mea (n.r. Raluca Platon) e acolo și am fost de acord să reprezint Steaua. Indiferent câtă iubire am avut pentru Dinamo și pentru suporteri, când nu mai ești tratat cu respect unde ai dat totul, și eu am dat totul, din punct de vedere al imaginii și al sprijinului pe care l-am oferit mereu. Nu regret absolut nimic. Dar când ești luată la mișto, trebuie să iei măsuri.

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Am o relație superfrumoasă cu galeria. Eu am fluturat steagul, de aceea le-am dat și mesaj celor mai apropiați. Vă iubesc, vă ador, dar trebuie să merg mai departe. Și trebuie să mă respect eu pe mine, pentru că preș nu voi fi niciodată și nu am fost niciodată. Și de aceea nu mi-a fost bine, pentru că nu am fost preș”, a povestit Andreea, la podcastul .