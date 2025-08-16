Sport

“Rebelul” Ilie Balaci a plecat acasă după ce a fost schimbat în finala Cupei României: “N-a fost nici la premiere!”

Ilie Balaci a fost cu adevărat spectaculos, atât ca jucător, cât și ca om. De ce a plecat acasă chiar în timpul finalei de Cupa României.
Mihai Dragomir
16.08.2025 | 14:33
Rebelul Ilie Balaci a plecat acasa dupa ce a fost schimbat in finala Cupei Romaniei Na fost nici la premiere
De ce a plecat Ilie Balaci acasă din timpul unui meci, deși Universitatea Craiova se pregătea să celebreze Cupa României. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Ilie Balaci va rămâne pentru totdeauna în istoria Universității Craiova, dar și a fotbalului românesc. „Minunea Blondă” a șocat întreaga lume atunci când a plecat acasă în timpul unui meci, care nu era altul decât finala Cupei României.

Schimbat în finala Cupei României, Ilie Balaci a plecat direct acasă

Universitatea Craiova înfrunta în finala Cupei României din sezonul 1980/1981 Poli Timișoara, echipa care a reușit în istoria ei să elimine deținătoarea Cupei UEFA în preliminariile UEFA Champions League, iar în prezent a ratat din nou accederea în Liga 2 la baraj.

Oltenii se impuneau atunci cu un scor fabulos: 6-0, iar printre marcatori s-a aflat și Ilie Balaci. După ce a marcat o „dublă”, fostul mare mijlocaș a fost schimbat, însă nu a rămas să vadă meciul până la capăt și să celebreze decernarea trofeului, ci a plecat direct acasă.

„Rebelul Balaci, care a plecat de la o finală de Cupă, din timpul meciului, și nu s-a dus la premiere deși Craiova câștigase trofeul. Era prin anii ’80, când i-au bătut pe Poli Timișoara, 6-0 în finala Cupei.

La 3-0 el bate penalty, iar Liță Dumitru, care juca la Timișoara atunci, i-a zis să se oprească că ajunge. Ratează penalty-ul, antrenorul îl schimbă, iar el pleacă la vestiar și apoi direct acasă. N-a mai stat la premiere, deși cred că era a 2-a Cupă câștigată de Craiova. A plecat la 3-0, nu a mai stat.

„Așa făcea tot timpul. Șmecherie oltenească!”

Al doilea moment a fost golul lui Nicolae Negrilă, marcat dintr-un corner bătut de Balaci. Golul a fost neregulamentar, cel cu Kaiserslautern, de ce?

Mingea nu a fost pusă în sectorul acela de cerc de la colț, era cu jumătate de metru mai în față. Așa făcea tot timpul. Nu erau atâtea camere. Șmecherie oltenească!”, a povestit Andrei Vochin la emisiunea „Oldies but Goldies”.

Primul „11” aliniat de antrenorul Constantin Oțet la Universitatea Craiova în acel meci: Lung – Negrilă, Tilihoi, Ștefănescu, Ungureanu – Țicleanu, Donose, Irimescu, Balaci – Geolgău, Cârțu.

Finala Cupei României 1980/1981: Universitatea Craiova – Poli Timișoara 6-0:

