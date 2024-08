Recalcularea pensiei i-a dat palpitații unui buzoian. „Mi-au luat aproape 2000 de lei”

Deși reprezentanții Guvernului și cei ai Casei de Pensii au anunțat cu surle și trâmbițe că foarte mulți pensionari au avut parte de un șoc atunci când au primit deciziile de recalculare.

Un buzoian a avut parte de un șoc atunci când a văzut cu cât i-a scăzut pensia, după recalculare

În ultimele zile, numărul cazurilor de scăderi ale pensiilor, după recalculare, au început să crească în rândul românilor care erau încadrați la condiții grele de muncă, precum cei care au lucrat la CFR.

Este și cazul unui fost mecanic de locomotivă din județul Buzău care și a aflat că pensia i-a fost diminuată de la 7.333 de lei la 5.568 de lei.

Fără să stea pe gânduri, bărbatul a mers glonț la Casa de Pensii Buzău, unde a cerut explicații pentru decizia de recalculare pe care ulterior a contestat-o.

“Mi-au luat aproape 2000 de lei. A, dacă erau 5 lei, să fie sănătoși, dar 2000 de lei? Pentru ce?”, a declarat pensionarul, potrivit

Din păcate, acesta nu este singurul pensionar care s-a trezit cu pensia micșorată în urma recalculării. În ultimele zile, zeci de români s-au prezentat la Casele de Pensii din întreaga țară pentru a contesta deciziile de recalculare.

Vasile Apătroaiei a lucrat toată viața sa la CFR, unde a fost mecanic de locomotivă. Zilele trecute, atunci când a deschis decizia de recalculare, a simțit că îi fuge pământul de sub picioare când a văzut că pensia i-a fost micșorată cu mai bine de 2.500 de lei.

“Mi-era rău, am leșinat când mi-a venit asta ieri. Am fost fochist, la 18 ani dădeam cu lopata la locomotiva cu aburi. Am lucrat numai pe locomotivă, vreo 2 ani și ceva, 3 ani am avut condiții normale, am ieșit la pensie.

E posibil domnule așa ceva? S-a muncit corect și munca, știți, în condiții grele. Și uite: mi-a adus pensia de la 7.300 la 4.800. E posibil așa? Uite, uitați-vă aici: nu e nimic. E posibil așa ceva?”, a spus fostul mecanic.

”Nu a scăzut pensia”

Cu toate acestea, Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii a declarat că românii care au lucrat în condiții deosebite și speciale de muncă nu sunt penalizați.

„Nu li se mai indexează pentru că au un cuantum mărit al pensiei. Alți pensionari care sunt sub ei trebuie să ajungă la acest cuantum, iar apoi vor crește toți la fel. Numărul de puncte contează. Nu a scăzut pensia. Omul primește aceeași pensie. Oamenii să primească cuantumul cel mai avantajos. Aproximativ 720.000 de pensionari care au primit o nouă pensie mai mică vor trebui să aștepte ca noul cuantum al pensiei, indexat cu rata inflației să îl depășească pe cel în plată pentru a beneficia de o majorare. Adică, nu vor primi nimic în plus la indexarea din 2025”, a spus Daniel Baciu, la