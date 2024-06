Recalcularea pensiilor în România. Când vor primi seniorii banii pentru limita de vârstă

, toate pensiile vor fi recalculate pentru a elimina discrepanțele existente. Aceasta prevede că pensia la limită de vârstă va fi acordată la atingerea vârstei standard de pensionare, cu condiția realizării unui stagiu contributiv de cel puțin 15 ani, fără a include perioadele asimilate cum ar fi studiile superioare, stagiul militar sau sporurile pentru condiții de muncă speciale.

Noua lege a pensiilor elimină inechitățile prin recalculare

, conform Legii nr. 360/2023, care impune un stagiu de cotizare de 35 de ani. Aceasta se aplică și pentru pensionarea anticipată sau pensionarea la limită de vârstă cu reducerea vârstei standard, în condiții de muncă speciale.

Toate pensiile existente vor fi supuse recalculării, iar beneficiarii vor fi informați despre noile cuantumuri ale pensiilor. Oficialii au asigurat că nicio pensie recalculată nu va fi mai mică decât cea actuală, scrie adevărul.ro. Noile pensii vor intra în vigoare de la 1 septembrie 2024 și vor lua în considerare veniturile brute realizate, inclusiv acorduri globale, premii și al 13-lea salariu.

Egalizarea vârstei de pensionare și reduceri pentru mame

Până în 2035, vârsta standard de pensionare va fi uniformizată la 65 de ani pentru bărbați și femei. Femeile care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani vor beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare: 6 luni pentru primul copil, un an pentru doi copii, și până la 3 ani și 6 luni pentru 7 copii. Aceasta reducere se aplică și copiilor adoptați crescuți timp de cel puțin 13 ani.

Reducerea vârstei de pensionare pentru stagii lungi de cotizare. Persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare cu cel puțin 5 ani pot solicita pensie la limită de vârstă cu până la 5 ani mai devreme decât vârsta standard de pensionare. Această reducere nu poate fi cumulată cu alte reduceri prevăzute de lege.

Puncte suplimentare pentru stagiile lungi de cotizare

Pentru fiecare an lucrat peste stagiul de cotizare de 25 de ani, se vor acorda puncte suplimentare:

– 0,50 puncte pentru fiecare an după 25 de ani;

– 0,75 puncte pentru fiecare an după 30 de ani;

– un punct pentru fiecare an după 35 de ani.

Punctele suplimentare sunt acordate proporțional și pentru fracțiuni de an și servesc drept stimulente pentru prelungirea activității profesionale. Aceste puncte nu se acordă pentru perioadele în care pensia este cumulată cu alte venituri asigurate conform legii, mai arată sursa citată.

Toate dosarele cu sporuri nepermanente și nevalorificate conform vechii legislații vor fi recalculate automat în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a noii legi.

Cum vor arăta noile pensii din septembrie. Exemplu de calcul

Președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, a explicat pentru că pensia este calculată pe baza a trei factori: perioada de contributivitate, punctele de stabilitate și perioadele necontributive, care reprezintă perioadele asimilate vechimii pentru care nu s-au plătit contribuții la sistemul public de pensii. Pentru aceste perioade asimilate vechimii, cum ar fi stagiul militar, facultatea la zi și șomajul, se acordă 0,25 puncte pentru fiecare an.

„Pe lângă cele 40 de puncte pe care le-a acumulat calculând această pensie exclusiv pe contributivitate o să adunăm și acele puncte de stabilitate”, a spus Daniel Baciu.

În urma recalculării pensiei, pensionarul care se încadrează în acest exemplu va încasa de la 1 septembrie 2024, suma de 4.024 de lei. Asta având în vedere că pensia pe care o încasează acum este 2.634 de lei, iar din septembrie va beneficia de o creștere de 65%.

„Dacă adunăm aceste puncte de stabilitate dau 9,5 puncte de stabilitate. Total puncte contributive calculate efectiv pe principiul de contributivitate 40,17296 la care se adaugă și cele 9,5 puncte de stabilitate, rezultă 49,67296 acesta este numărul total de puncte prevăzut de legea 360/2023”, a mai menționat Baciu, potrivit sursei citate.