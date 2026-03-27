Recep Tayyip Erdogan a pus mâna pe telefon și a sunat în vestiar după Turcia – România 1-0. Ce mesaj a avut de transmis. Foto

ADVERTISEMENT

Imediat după încheierea partidei de la Istanbul, Recep Tayyip Erdogan a stat de vorbă prin telefon cu jucătorii naționalei Turciei și cu selecționerul Vincenzo Montella, i-a felicitat pentru victoria în fața României și le-a urat succes în duelul decisiv cu Kosovo.

Jucătorii naționalei Turciei, sunați de președintele Recep Tayyip Erdogan după succesul cu România

Echipa națională a Turciei s-a impus cu 1-0 în fața României, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială. Victoria a venit chiar sub ochii președintelui Recep Tayyip Erdogan, iar prezența acestuia pe Beșiktaș Park , așa cum au transmis reporterii FANATIK prezenți la fața locului.

ADVERTISEMENT

Imediat după încheierea întâlnirii, șeful statului a părăsit arena fără să fie văzut de public. Însă, Erdogan a ținut să-i felicite telefonic pe jucători și pe Vincenzo Montella pentru succesul obținut în fața reprezentativei României.

”În primul rând, președintele Erdogan l-a felicitat pe președintele TFF, Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, pentru succesul echipei naționale. De asemenea, l-a felicitat pe antrenorul principal Vincenzo Montella și pe jucătorii echipei naționale pentru performanța remarcabilă de-a lungul celor 90 de minute și pentru importanta victorie.

ADVERTISEMENT

El le-a urat succes în finala play-off-ului împotriva Kosovo, de marți, 31 martie, pentru calificarea la Cupa Mondială. Echipa noastră națională i-a mulțumit, de asemenea, președintelui Recep Tayyip Erdogan pentru sprijinul acordat”, se arată într-o postare făcute pe rețelele de socializare de Federația Turcă de Fotbal.

ADVERTISEMENT

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında Romanya'yı İstanbul'da 1-0 mağlup ederek finale yükselen A Millî Takımımızı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan,… — TFF (@TFF_Org)

Bucurie fără margini în vestiarul Turciei

În imaginile apărute în mediul online se poate observa cum mai marii sportului din Turcia, selecționerul Vincenzo Montella, portarul Ugurcan Cakir și atacantul Bariș Alper Yilmaz discută la telefon cu președintele Recep Tayyip Erdogan.

ADVERTISEMENT

🇹🇷 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya galibiyetinin ardından A Milli Takım'ı telefonla arayarak tebrik etti. — Fanatik (@fanatikcomtr)

De asemenea, imediat după ultimul fluier al arbitrului Francois Letexier, ministrul turc al Tineretului și Sportului, Osman Așkin Bak, și președintele Federației Turce de Fotbal, Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, au coborât la vestiare și i-au felicitat atât pe jucători, cât și staff-ul tehnic.

Turcia mai are un hop până la Cupa Mondială

Așadar Turcia s-a calificat în finala barajului pentru Cupa Mondială după ce prin golul marcat de Ferdi Kadioglu în urma unei pase geniale venită de la superstarul Arda Guler.

ADVERTISEMENT

Pentru a ajunge la turneul final din această vară, . Partida decisivă se va juca marți, 31 martie, de la ora 21:45, la Priștina.