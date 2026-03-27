Recep Tayyip Erdogan a pus mâna pe telefon și a sunat în vestiar după Turcia – România 1-0. Ce mesaj a avut de transmis. Foto

Turcia a învins România și continuă drumul spre Cupa Mondială. Prezent pe stadion, președintele Recep Tayyip Erdogan nu a ratat ocazia să-i felicite pe jucători la finalul meciului.
Traian Terzian
27.03.2026 | 11:01
Recep Tayyip Erdogan a pus mana pe telefon si a sunat in vestiar dupa Turcia Romania 10 Ce mesaj a avut de transmis Foto
Președintele Recep Tayyip Erdogan, 72 de ani, a sunat în vestiarul naționalei Turciei după victoria cu România, Sursă foto: @fanatikcomtr
Imediat după încheierea partidei de la Istanbul, Recep Tayyip Erdogan a stat de vorbă prin telefon cu jucătorii naționalei Turciei și cu selecționerul Vincenzo Montella, i-a felicitat pentru victoria în fața României și le-a urat succes în duelul decisiv cu Kosovo.

Jucătorii naționalei Turciei, sunați de președintele Recep Tayyip Erdogan după succesul cu România

Echipa națională a Turciei s-a impus cu 1-0 în fața României, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială. Victoria a venit chiar sub ochii președintelui Recep Tayyip Erdogan, iar prezența acestuia pe Beșiktaș Park a sporit măsurile de securitate, așa cum au transmis reporterii FANATIK prezenți la fața locului.

Imediat după încheierea întâlnirii, șeful statului a părăsit arena fără să fie văzut de public. Însă, Erdogan a ținut să-i felicite telefonic pe jucători și pe Vincenzo Montella pentru succesul obținut în fața reprezentativei României.

”În primul rând, președintele Erdogan l-a felicitat pe președintele TFF, Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, pentru succesul echipei naționale. De asemenea, l-a felicitat pe antrenorul principal Vincenzo Montella și pe jucătorii echipei naționale pentru performanța remarcabilă de-a lungul celor 90 de minute și pentru importanta victorie.

Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar...
Digi24.ro
Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg

El le-a urat succes în finala play-off-ului împotriva Kosovo, de marți, 31 martie, pentru calificarea la Cupa Mondială. Echipa noastră națională i-a mulțumit, de asemenea, președintelui Recep Tayyip Erdogan pentru sprijinul acordat”, se arată într-o postare făcute pe rețelele de socializare de Federația Turcă de Fotbal.

Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner
Digisport.ro
Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner

Bucurie fără margini în vestiarul Turciei

În imaginile apărute în mediul online se poate observa cum mai marii sportului din Turcia, selecționerul Vincenzo Montella, portarul Ugurcan Cakir și atacantul Bariș Alper Yilmaz discută la telefon cu președintele Recep Tayyip Erdogan.

De asemenea, imediat după ultimul fluier al arbitrului Francois Letexier, ministrul turc al Tineretului și Sportului, Osman Așkin Bak, și președintele Federației Turce de Fotbal, Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, au coborât la vestiare și i-au felicitat atât pe jucători, cât și staff-ul tehnic.

Turcia mai are un hop până la Cupa Mondială

Așadar Turcia s-a calificat în finala barajului pentru Cupa Mondială după ce a învins România cu scorul de 1-0 prin golul marcat de Ferdi Kadioglu în urma unei pase geniale venită de la superstarul Arda Guler.

Pentru a ajunge la turneul final din această vară, turcii vor trebui să mai treacă și de surprinzătoarea selecționată a statului Kosovo. Partida decisivă se va juca marți, 31 martie, de la ora 21:45, la Priștina.

Kosovo U21 – România U21, live video în preliminariile Euro U21. Toate detaliile:...
Fanatik
Kosovo U21 – România U21, live video în preliminariile Euro U21. Toate detaliile: cine transmite partida
A șaptea calificare ratată, nouă selecționeri, al treilea baraj în genunchi! Cum arată...
Fanatik
A șaptea calificare ratată, nouă selecționeri, al treilea baraj în genunchi! Cum arată tabloul eșecurilor României, de când nu mai ajungem la Mondiale
Horia Ivanovici, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: „Merită statuie! Tot fotbalul românesc trebuie...
Fanatik
Horia Ivanovici, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: „Merită statuie! Tot fotbalul românesc trebuie să-i mulțumească!”
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Florin Tănase, acuzat că a provocat un scandal în vestiarul naționalei după eșecul...
iamsport.ro
Florin Tănase, acuzat că a provocat un scandal în vestiarul naționalei după eșecul cu Turcia: ar fi aruncat un scaun după un coechipier
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!