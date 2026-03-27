Recep Tayyip Erdogan a pus mâna pe telefon și a sunat în vestiar după Turcia – România 1-0. Ce mesaj a avut de transmis. Foto

Imediat după încheierea partidei de la Istanbul, Recep Tayyip Erdogan a stat de vorbă prin telefon cu jucătorii naționalei Turciei și cu selecționerul Vincenzo Montella, i-a felicitat pentru victoria în fața României și le-a urat succes în duelul decisiv cu Kosovo.
Echipa națională a Turciei s-a impus cu 1-0 în fața României, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială. Victoria a venit chiar sub ochii președintelui Recep Tayyip Erdogan, iar prezența acestuia pe Beșiktaș Park a sporit măsurile de securitate, așa cum au transmis reporterii FANATIK prezenți la fața locului.
Imediat după încheierea întâlnirii, șeful statului a părăsit arena fără să fie văzut de public. Însă, Erdogan a ținut să-i felicite telefonic pe jucători și pe Vincenzo Montella pentru succesul obținut în fața reprezentativei României.
”În primul rând, președintele Erdogan l-a felicitat pe președintele TFF, Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, pentru succesul echipei naționale. De asemenea, l-a felicitat pe antrenorul principal Vincenzo Montella și pe jucătorii echipei naționale pentru performanța remarcabilă de-a lungul celor 90 de minute și pentru importanta victorie.
El le-a urat succes în finala play-off-ului împotriva Kosovo, de marți, 31 martie, pentru calificarea la Cupa Mondială. Echipa noastră națională i-a mulțumit, de asemenea, președintelui Recep Tayyip Erdogan pentru sprijinul acordat”, se arată într-o postare făcute pe rețelele de socializare de Federația Turcă de Fotbal.
În imaginile apărute în mediul online se poate observa cum mai marii sportului din Turcia, selecționerul Vincenzo Montella, portarul Ugurcan Cakir și atacantul Bariș Alper Yilmaz discută la telefon cu președintele Recep Tayyip Erdogan.
De asemenea, imediat după ultimul fluier al arbitrului Francois Letexier, ministrul turc al Tineretului și Sportului, Osman Așkin Bak, și președintele Federației Turce de Fotbal, Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, au coborât la vestiare și i-au felicitat atât pe jucători, cât și staff-ul tehnic.
Așadar Turcia s-a calificat în finala barajului pentru Cupa Mondială după ce a învins România cu scorul de 1-0 prin golul marcat de Ferdi Kadioglu în urma unei pase geniale venită de la superstarul Arda Guler.
Pentru a ajunge la turneul final din această vară, turcii vor trebui să mai treacă și de surprinzătoarea selecționată a statului Kosovo. Partida decisivă se va juca marți, 31 martie, de la ora 21:45, la Priștina.