Recidivă! Fără spectatori la meciul lui FCSB din Europa League!

Veste de ultimă oră! UEFA ar putea decide ca meciul FCSB-ului din Europa League să se joace fără spectatori pe stadion. Fosta adversară a făcut plângere
Ciprian Păvăleanu
11.11.2025 | 15:13
Recidiva Fara spectatori la meciul lui FCSB din Europa League
Meciul lui FCSB din Europa League s-ar putea juca fără spectatori. Foto: Colaj FANATIK
FCSB a primit o veste de ultimă oră din Serbia! Următorul meci pe care bucureștenii îl vor disputa în Europa League, contra echipei Steaua Roșie Belgrad, s-ar putea juca cu stadionul închis. Această decizie poate veni în urma unei recidive a fanilor sârbi.

De ce meciul Steaua Roșie Belgrad – FCSB s-ar putea juca fără spectatori

Steaua Roșie Belgrad, alături de Partizan, sunt clar cele mai iubite echipe din Serbia, iar suporterii sunt cunoscuți pentru fanatismul lor exacerbat. Tocmai de aceea, campioana Serbiei poate avea mari probleme din cauza incidentelor din tribune.

În urma meciului cu Lille, câștigat cu scorul de 1-0, formația franceză a acuzat scandări rasiale printr-un comunicat de presă: „Lille condamnă cu fermitate comportamentul inacceptabil, precum și comentariile pline de ură și insultele rasiste rostite de anumite persoane dintr-un sector al tribunei, atât în timpul deplasării la Belgrad, cât și la Strasbourg, joi și duminică”, se arată în comunicatul clubului francez.

În urma acestor incidente, UEFA ar putea decide ca următorul meci acasă să se dispute fără spectatori, mai exact cel în care FCSB va face deplasarea în Serbia. Acum, se așteaptă reacția UEFA la comunicatul clubului francez.

Steaua Roșie Belgrad se află în cea mai slabă formă din ultimii ani

Pe lângă meciul care s-ar putea juca fără spectatori, FCSB poate beneficia și de forma slabă prin care trece Steaua Roșie Belgrad. Deși a câștigat meciul împotriva lui Lille, acel meci a însemnat încetarea unei serii uluitor de slabă pentru campioana Serbiei.

Steaua Roșie Belgrad câștigase un singur punct din ultimele trei meciuri de campionat, iar în ultimul meci din competiția internă a câștigat extrem de chinuit, deși a condus cu 2-0. Scorul final a fost 3-2 în urma unui autogol dat de echipa adversă. În acest moment, Partizan a preluat poziția de lider al clasamentului, însă are și un meci mai mult jucat decât campioana ultimelor 8 sezoane.

Când se joacă Steaua Roșie Belgrad – FCSB

Meciul dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB va fi chiar următorul din programul de Europa League pentru campioana României. Până la acea partidă, echipa roș-albastră va mai întâlni Petrolul Ploiești în SuperLiga României, urmând să facă deplasarea în Serbia.

Meciul se va disputa pe 27 noiembrie, de la ora 22:00. În afara meciului din Serbia, FCSB va mai întâlni Feyenoord la București, Dinamo Zagreb în deplasare, iar ultima etapă o va disputa tot pe Arena Națională împotriva lui Fenerbahce.

