Recompensă dulce pentru calificare. Voleibalistele U19 ale României vor primi multă ciocolată elvețiană dacă ajung la Euro

Voleibalistele din naționala U19 a României vor disputa la sfârșitul acestei săptămâni meciurile din grupa de calificare la Campionatul European. Dacă vor ajunge în Albania, gazda turneului final, „micile tricolore” vor beneficia de o primă dulce și exclusivistă.

Paula Partnoi: ”Dacă ne calificăm, trebuie să fie ciocolată”

Echipa națională a României sub 19 ani pornește favorită în cursa calificărilor la Campionatul European din Albania. Nici nu poate fi altfel după ce au încheiat pe locul 6 ultima ediție a Campionatului Mondial.

Ca să le motiveze suplimentar, căpitanul echipei, Paula Partnoi, le-a promis coechipierelor că vor sărbători performanța cu multă ciocolată, dar și alte surprize din Elveția.

Partnoi evoluează în campionatul din ”Țara cantoanelor” și a cucerit cupa Elveției cu echipa la care este legitimată, Volero Zurich.

”Le-am adus și ciocolată și niște stikere așa frumoase cu Elveția. Dacă ne calificăm, normal, trebuie să fie ciocolată. E bună, dar nu mănânc și eu în fiecare zi. Nu am fost așa, a trebuit să slăbesc ceva și a trebuit să mă abțin de la ciocolată”, explică Paula Partnoi, căpitanul naționalei de volei U19.

Paula Partnoi joacă în Elveția de la 17 ani și a cucerit deja primul trofeu

Căpitanul echipei naționale sub 19 ani este o prezență insolită în lotul ”micilor tricolore”. Avea doar 17 ani când a plecat în Elveția pentru a juca la Volare Zurich.

Îi este greu departe de casă, de prieteni și părinți, dar spune că s-a adaptat pefect întru-nul dintre cele mai puternice campionate din Europa. Pentru că este cea mai tânără s-a ales și cu o poreclă simpatică.

”În primul rând e dorul ăla de familie și de prieteni. Eu am două antrenamente și mereu când am pauză între ele numai cu părinții și cu prietenii vorbesc. Sunt cea mai mică și cred că și la anul voi fi tot cea mai mică.

M-au primit cu brațele deschise, a fost totul foarte frumos, m-am simțit ca acasă. Aici îmi zic Pau Pau, dar și acolo la fel, Pau Pau, pentru că eram cea mai mică și de obicei îmi ziceau și Micuța”, povestește Paula Partnoi.

Volero Zurich nu este una dintre echipele ”grele” din campionatul Elveției. Evoluează în eșalonul secund, dar tot au reușit să dea calculele peste cap și să cucerească Cupa, după un parcurs de excepțional în care a pierdut doar două seturi.

”Sincer, mă așteptam. Am văzut formațiile și mă așteptam. Am făcut foarte multă pregătire, am făcut vizionări o grămadă pentru toate echipele și eu zic că am mers foarte motivate ca să câștigăm. A fost mare petrecere după. Și a fost foarte frumos. Au fost și fanii noștri, am făcut poze”, rememorează căpitanul României U19.

Iarina Axinte are un talisman de care nu se desparte niciodată

Nu este un secret că până și cei mai mari sportivi ai lumii poartă în întrecerile internaționale talismane și amulete pe care le consideră norocoase. Este și cazul Irinei Axente care nu se desparte de ”lănțișorul norocos”.

”Talismanul acesta reprezintă un cadou de la tata, l-am primit acum 5-6 ani și de atunci nu l-am mai dat jos de la gât. E norocul meu. Am un trifoi și un I.

Trifoiul acesta îmi poartă noroc mereu, indiferent de situație. M-a însoțit în Egipt și în Mexic la Campionatele Mondiale, la Campionatele Europene din Muntenegru, Cupa României, campionatele României”, spune Irina.

Calificările încep vineri, la Mioveni

”Tricolorele” vor juca acasă meciurile de calificare la Campionatul European de . Repartizată în grupă alături de Slovacia și Danemarca, româncele au prima șansă în partidele de la Mioveni. Prima adversară va fi Slovacia, vineri, de la ora 18:00.

”Slovacia e o echipă foarte solidă și foarte bine echilibrată pe fiecare post. Dacă ne uităm în clasamentul mondial o să vedem că cei doi secunzi și libero în preluare sunt în primele 10. Au cel mai bun libero de apărare de la Campionatul Mondial, deci au jucătoare de valoare”, spune antrenorul Marius Macarie.

Acesta a adăugat că locul 6 ocupat de România la Mondiale, va pune presiune pe fetele sale în lupta pentru calificarea la europene și mărturisește că acest aspect îi dă cele mai multe emoții.

”Știți cum e în sport. Se spune că e greu să ajungi acolo sus, dar e mai greu să te menții la nivelul asta. Sigur că e o presiune suplimentară, pentru că și ele doresc să dovedească că nu a fost o întâmplare și că au muncit pentru performanța asta.

Mai apare și presiunea jocului acasă, părinți, suporteri și așa mai departe. Până la urmă sunt copii încă…să sperăm că vom reuși să gestionăm bine și presiunea asta”, a punctat Macarie.

Programul turneului de la Mioveni:

Vineri, ora 18:00: România – Slovacia

România – Slovacia Sâmbătă, ora 18.00: România – Danemarca

România – Danemarca Duminică, ora 18.00: Danemarca – Slovacia

Intrarea spectatorilor este liberă.

Prima clasată se califică direct la turneul final al Campionatului European, programat la Skopje (Macedonia) în perioada 27 august – 4 septembrie. Cele mai bune 8 echipe de pe locurile secunde vor juca în faza a treia a calificărilor, în luna iulie.