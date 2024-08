Record bătut, visul Champions League, spulberat! Sparta Praga trece la limită de FCSB în Ghencea, 3-2: urmează Lask Linz în play-off-ul Europa League

FCSB s-a trezit din visul Champions League, însă n-a făcut-o deloc liniștit. Cehii au dat câteva „palme” serioase jucătorilor bucureșteni și au transformat visul de Ligă al campioanei în coșmar. 2-3 și Sparta Praga merge în play-off-ul Ligii Campionilor, în timp ce FCSB o întâlnește pe Lask Linz în play-off-ul Europa League.

Visul Champions League s-a spulberat! Sparta Praga trece la limită de FCSB în Ghencea, 3-2: urmează Lask Linz în play-off-ul Europa League

. Contrar atmosferei, cehii au început mai bine jocul de pe stadionul Steaua și s-au aflat pentru prima dată în careul roș-albaștrilor încă din minutul 1, dar Ștefan Târnovanu a boxat exemplar mingea centrată în fața porții.

ADVERTISEMENT

Sparta a continuat asediul la poarta noastră și minutul 13 a fost cu ghinion pentru FCSB! Lixandru a scos o minge de pe linia porții, însă Birmancevic a fost singur în fața porții, după un corner, și a deschis scorul!

Trupa lui Charalambous părea să dea primele semne de viață imediat după golul cehilor, dar șutul lui Darius Olaru din afara careului a fost deviat în corner.

ADVERTISEMENT

Sparta Praga nu a oprit motoarele și în minutul 26 a scos un penalty, după ce Dawa l-a lovut cu capul în ceafă pe Olatunji într-un duel aerian pentru minge. Același Birmancevic a transformat fără emoții lovitura de pedeapsă.

Imediat după golul de 2-0, căpitanul Olaru a luat o acțiune pe cont propriu și a fost obstrucționat la marginea careului de 16 metri, însă arbitrul danez nu a dat nimic și nici n-a cerut ajutorul cabinei VAR. În schimb, .

ADVERTISEMENT

FCSB a părut o echipă anonimă pe teren propriu și echipa antrenată de danezul Lars Friis a mai lovit o dată. Haraslin (37) a dus scorul la 3-0, după o fază la care Marius Ștefănescu a uitat să coboare. Crețu a strâns în centru, a sărit cu primul adversar, însă mingea a ajuns la Haraslin, care l-a executat pe Târnovanu cu un șut plasat, din careu.

FCSB s-a prezentat la propriul meci după pauză!

Roș-albaștrii au intrat la cabine cu scor de neprezentare pe teren, dar cu o prezență care a bătut orice record pe noul stadion Steaua, unde au fost prezenți 28.875 de spectatori.

ADVERTISEMENT

La pauză, tridentul Becali-Haralambous-Pintilii a făcut trei schimbări. Ștefănescu, Băluță și Adi Șut au fost înlocuiți cu Baeten, Daniel Popa și Edjouma. Și mișcările de trupe au dat primele roade în minutul 60, când Darius Olaru, care a primit o pasă de la Edjouma, a șutat puternic din marginea careului, la colțul lung și l-a învins pe portarul Vindahl.

De la agonie la extaz și din nou la agonie!

Speranțele reînviau pe stadionul Steaua, unde, în 20 de minute din repriza secună, FCSB era mai prezentă în jumătatea adversă decât a fost pe parcursul primei părți. Măiestria lui Darius Olaru s-a văzut o dată în plus cu 5 minute înainte de final, când i-a dat o pasă lobată peste toată apărarea adversă lui Edjouma, iar fotbalistul intrat la pauză a înscris cu capul. Scorul era 2-3 și atmosfera din Ghencea amintea de meciul cu Valencia din 24 februarie 2005, când roș-albaștrii erau învinși în Spania cu 0-2, dar pe Ghencea duceau meciul la loviturile de departajare după același scor, dar în favoarea românilor.

Cinci minute de speranțe după golul lui Edjouma, 5 minute în care nu doar Peluza Nord a scandat, ci fiecare glas dintre cele 28.875 prezente au încercat s-o împingă pe FCSB către golul de 3-3 și pentru niște prelungiri la care nu mai visa nimeni după primele 45 de minute. Dar timpul n-a mai fost prietenul nostru și arbitrul a fluierat finalul.

FCSB ratează astfel potul cel mare de 8,6 milioane de euro din play-off-ul Champions League, însă rămâne vie speranța pentru calificarea în grupele Europa League, unde mai are de trecut doar de Lask Linz. Echipa austriacă e mai bine cotată decât FCSB, însă cu mult sub Sparta Praga. Potrivit Transfermarkt, Lask Linz are un lot în valoare de 44.20 de milioane de euro, comparativ cu FCSB al cărui lot e cotat la 35.30 de milioane de euro.