Sport

Record! Câte beri s-au băut pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Levski Sofia. Exclusiv

Record de beri băute pe stadion! Universitatea Craiova a fost eliminată din UEFA Champions League, dar returul cu Levski Sofia a fost un succes din punct de vedere financiar.
Cristian Măciucă
30.07.2026 | 15:00
Record Cate beri sau baut pe Ion Oblemenco la Universitatea Craiova Levski Sofia Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
3 poze
Vezi galeria
Record! Câte beri s-au băut pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova - Levski Sofia. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova n-a reușit să treacă de Levski Sofia și a fost eliminată în turul 2 preliminar UEFA Champions League. În ciuda eșecului, meciul de pe „Ion Oblemenco” a fost un succes la nivel financiar. La partida dintre campioana României și campioana Bulgariei s-a băut un număr record de beri!

S-a băut un număr record de beri pe Oblemenco la U Craiova – Levski Sofia 2-2

Stadionul „Ion Oblemenco” a fost un adevărat vulcan la partida dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia, manșa secundă din turul 2 preliminar UEFA Champions League. În ciuda mobilizării a întregii suflări alb-albastre, echipa lui Filipe Coelho nu a reușit să câștige „dubla”, pe care a pierdut-o cu scorul de 2-3 la general.

ADVERTISEMENT

La nivel financiar, meciul cu bulgarii disputat pe stadionul „Ion Oblemenco” a fost un succes pentru Universitatea Craiova. La partidă au asistat peste 27.000 de spectatori. Pe lângă încasările din bilete, oltenii au obținut o sumă importantă și din vânzarea berii. FANATIK a aflat că la meciul Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2 s-au vândut peste 30.000 de pahare de bere de 0,25 litri. Un pahar de 0,25 litri a costat între orele 18:30 și 19:30 doar 8 lei, în timp ce o bere premium a costat 10 lei. Astfel, în conturile clubului au intrat peste 50.000 de euro doar din consumul de bere.

Cele peste 30.000 de pahare de bere vândute înseamnă o medie de mai mult de o bere pentru fiecare dintre cei peste 27.000 de spectatori prezenți pe stadionul „Ion Oblemenco”, o statistică ce arată că fanii au primit cu brațele deschise modificările Legii 4, care permit consumul de bere cu un conținut de alcool de cel mult 5,5%. Aproximativ 10.000 de litri de bere s-au băut pe „Ion Oblemenco” la returul dintre Craiova și Levski.

ADVERTISEMENT
Povestea românului care și-a pus Dacia pe șine și a reușit să fugă...
Digi24.ro
Povestea românului care și-a pus Dacia pe șine și a reușit să fugă din țară, cu un an înainte de căderea comunismului
bere craiova
„Singurul lucru bun din meciul ăsta”, a comentat un spectator prezent pe Oblemenco la Craiova – Levski 2-2

Maxima Pilsner, berea Universității Craiova

Succesul cu care s-a vândut berea la partida din Liga Campionilor nu este întâmplător. Universitatea Craiova este unul dintre cluburile din SuperLiga care vrea să profite de pe urma modificărilor din Legea 4. FANATIK a anunțat în exclusivitate că oltenii, alături de Rapid și Dinamo, au format „Alianța Berii”, cu scopul de a obține împreună cel mai mic preț de la producători pentru comercializarea berii pe stadioane.

ADVERTISEMENT
Lamine Yamal: ”Dacă-mi arătați o fată mai frumoasă, îmi rad sprâncenele”
Digisport.ro
Lamine Yamal: ”Dacă-mi arătați o fată mai frumoasă, îmi rad sprâncenele”

În plus, clubul patronat de Mihai Rotaru a mers mai departe și a decis să își lanseze propria marcă de bere. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că alb-albaștrii vor avea propriul brand de bere sub denumirea Maxima Pilsner. Conducerea campioanei României a făcut deja primii pași în acest demers și a înregistrat marca la OSIM.

ADVERTISEMENT
  • 27.037 de spectatori au fost pe „Ion Oblemenco” la U Craiova – Levski Sofia 2-2
  • 8-10 lei a fost prețul unei beri la partida retur din preliminariile Champions League
Auda – FCSB, LIVE VIDEO în Conference League, turul 2 preliminar, manșa retur....
Fanatik
Auda – FCSB, LIVE VIDEO în Conference League, turul 2 preliminar, manșa retur. Unde i-a dus Marius Baciu pe fotbaliști în dimineața partidei. Video
Programul etapei a 4-a din SuperLiga. Modificări după ce U Craiova a fost...
Fanatik
Programul etapei a 4-a din SuperLiga. Modificări după ce U Craiova a fost eliminată din Liga Campionilor. Update
Clubul a jucat în play-off, dar a fost retrogradat din birouri! Acuze dure...
Fanatik
Clubul a jucat în play-off, dar a fost retrogradat din birouri! Acuze dure la adresa FRF: „Motivul real este unul politic”
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fostul fotbalist al Stelei a șters pe jos cu Coelho: 'Ciocu’ mic, dacă...
iamsport.ro
Fostul fotbalist al Stelei a șters pe jos cu Coelho: 'Ciocu’ mic, dacă ai fi bun, nu ai antrena la noi! Că suntem slabi știm, ești aici să ne înveți fotbal, altfel ce rost ai?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!