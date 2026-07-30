Record! Câte beri s-au băut pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Levski Sofia. Exclusiv

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Universitatea Craiova n-a reușit să treacă de Levski Sofia și a fost eliminată în turul 2 preliminar UEFA Champions League. În ciuda eșecului, meciul de pe „Ion Oblemenco” a fost un succes la nivel financiar. La partida dintre campioana României și campioana Bulgariei s-a băut un număr record de beri!

S-a băut un număr record de beri pe Oblemenco la U Craiova – Levski Sofia 2-2

Stadionul „Ion Oblemenco” a fost un adevărat vulcan la partida dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia, manșa secundă din turul 2 preliminar UEFA Champions League. În ciuda mobilizării a întregii suflări alb-albastre, echipa lui Filipe Coelho nu a reușit să câștige „dubla”, pe care a pierdut-o cu scorul de 2-3 la general.

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La nivel financiar, meciul cu bulgarii disputat pe stadionul „Ion Oblemenco” a fost un succes pentru Universitatea Craiova. La partidă au asistat peste 27.000 de spectatori. Pe lângă încasările din bilete, oltenii au obținut o sumă importantă și din vânzarea berii. FANATIK a aflat că la meciul Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2 s-au vândut peste 30.000 de pahare de bere de 0,25 litri. Astfel, în conturile clubului au intrat peste 50.000 de euro doar din consumul de bere.

Cele peste 30.000 de pahare de bere vândute înseamnă o medie de mai mult de o bere pentru fiecare dintre cei peste 27.000 de spectatori prezenți pe stadionul „Ion Oblemenco”, o statistică ce arată că fanii au primit cu , care permit consumul de bere cu un conținut de alcool de cel mult 5,5%. Aproximativ 10.000 de litri de bere s-au băut pe „Ion Oblemenco” la returul dintre Craiova și Levski.

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Maxima Pilsner, berea Universității Craiova

Succesul cu care s-a vândut berea la partida din Liga Campionilor nu este întâmplător. Universitatea Craiova este unul dintre cluburile din SuperLiga care vrea să profite de pe urma modificărilor din Legea 4. FANATIK a anunțat în exclusivitate că , cu scopul de a obține împreună cel mai mic preț de la producători pentru comercializarea berii pe stadioane.

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În plus, clubul patronat de Mihai Rotaru a mers mai departe și FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că alb-albaștrii vor avea propriul brand de bere sub denumirea Maxima Pilsner. Conducerea campioanei României a făcut deja primii pași în acest demers și a înregistrat marca la OSIM.

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