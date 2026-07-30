Record! Câte beri s-au băut pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Levski Sofia. Exclusiv

Universitatea Craiova n-a reușit să treacă de Levski Sofia și a fost eliminată în turul 2 preliminar UEFA Champions League. În ciuda eșecului, meciul de pe „Ion Oblemenco” a fost un succes la nivel financiar. La partida dintre campioana României și campioana Bulgariei s-a băut un număr record de beri!
Stadionul „Ion Oblemenco” a fost un adevărat vulcan la partida dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia, manșa secundă din turul 2 preliminar UEFA Champions League. În ciuda mobilizării a întregii suflări alb-albastre, echipa lui Filipe Coelho nu a reușit să câștige „dubla”, pe care a pierdut-o cu scorul de 2-3 la general.
La nivel financiar, meciul cu bulgarii disputat pe stadionul „Ion Oblemenco” a fost un succes pentru Universitatea Craiova. La partidă au asistat peste 27.000 de spectatori. Pe lângă încasările din bilete, oltenii au obținut o sumă importantă și din vânzarea berii. FANATIK a aflat că la meciul Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2 s-au vândut peste 30.000 de pahare de bere de 0,25 litri. Un pahar de 0,25 litri a costat între orele 18:30 și 19:30 doar 8 lei, în timp ce o bere premium a costat 10 lei. Astfel, în conturile clubului au intrat peste 50.000 de euro doar din consumul de bere.
Cele peste 30.000 de pahare de bere vândute înseamnă o medie de mai mult de o bere pentru fiecare dintre cei peste 27.000 de spectatori prezenți pe stadionul „Ion Oblemenco”, o statistică ce arată că fanii au primit cu brațele deschise modificările Legii 4, care permit consumul de bere cu un conținut de alcool de cel mult 5,5%. Aproximativ 10.000 de litri de bere s-au băut pe „Ion Oblemenco” la returul dintre Craiova și Levski.
Succesul cu care s-a vândut berea la partida din Liga Campionilor nu este întâmplător. Universitatea Craiova este unul dintre cluburile din SuperLiga care vrea să profite de pe urma modificărilor din Legea 4. FANATIK a anunțat în exclusivitate că oltenii, alături de Rapid și Dinamo, au format „Alianța Berii”, cu scopul de a obține împreună cel mai mic preț de la producători pentru comercializarea berii pe stadioane.
În plus, clubul patronat de Mihai Rotaru a mers mai departe și a decis să își lanseze propria marcă de bere. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că alb-albaștrii vor avea propriul brand de bere sub denumirea Maxima Pilsner. Conducerea campioanei României a făcut deja primii pași în acest demers și a înregistrat marca la OSIM.