Record de asistență la Dinamo – Rapid 0-2. Câți spectatori au fost prezenți la derby-ul de pe Arena Națională

Rapid s-a impus cu 2-0 în derby-ul cu Dinamo, disputat pe Arena Națională. Echipa lui Costel Gâlcă a plecat fără gol primit, deși a jucat minute bune în inferioritate numerică. Partida din etapa a 13-a a Superligii a depășit recordul de asistență din acest sezon.

Spectacol total în derby-ul Dinamo – Rapid

Spectatorii prezenți pe Arena Națională s-au putut bucura de un adevărat spectacol fotbalistic. S-a atacat aproape non-stop la ambele porți, însă în final doar fanii echipei din Giulești au plecat acasă fericiți. Dinamo s-a văzut învinsă de rivali cu 0-2.

Record de asistență la Dinamo – Rapid! Câți spectatori au fost prezenți pe Arena Națională

S-a depășit recordul de asistență din acest sezon al Superligii. Nu mai puțin de 35.000 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională pentru a-și susține favoriții.

Până la meciul din această etapă, partida cu cea mai ridicată asistență fusese duelul din luna august, tot de pe Arena Națională, dintre Dinamo și FCSB. Mai mult ca sigur însă, cifra de 35.000 va fi depășită până la finalul sezonului.

Meciurile cu cea mai mare asistență în acest sezon de Superligă:

Dinamo București – Rapid București 0-2 – 34.700 spectatori Rapid București – FCSB 2-2 – 26.871 spectatori Dinamo București – FCSB 4-3 – 23.215 spectatori CS Universitatea Craiova – Dinamo București 2-2 – 22.440 spectatori CS Universitatea Craiova – Farul Constanța 2-0 – 16.784 spectatori CS Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești 2-0 – 16.263 spectatori Universitatea Cluj – CFR Cluj 2-2 – 14.066 spectatori CS Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-0 – 13.500 spectatori Universitatea Cluj – Dinamo București 0-1 – 13.354 spectatori Rapid București – FC Botoșani 2-1 – 12.000 spectatori

Echipele cu cei mai mulți suporteri în tribune în acest sezon: