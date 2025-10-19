Sport

Record de asistență la Dinamo – Rapid 0-2. Câți spectatori au fost prezenți la derby-ul de pe Arena Națională

S-a bătut recordul în acest sezon de Superligă! Ce asistență a avut derby-ul Dinamo - Rapid!? Care sunt echipele din România care atrag cei mai mulți suporteri la stadion.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
19.10.2025 | 22:50
Record de asistenta la Dinamo Rapid 02 Cati spectatori au fost prezenti la derbyul de pe Arena Nationala
Dinamo - Rapid, meciul cu cea mai mare asistență în acest sezon! Foto: SportPictures
Rapid s-a impus cu 2-0 în derby-ul cu Dinamo, disputat pe Arena Națională. Echipa lui Costel Gâlcă a plecat fără gol primit, deși a jucat minute bune în inferioritate numerică. Partida din etapa a 13-a a Superligii a depășit recordul de asistență din acest sezon.

Spectacol total în derby-ul Dinamo – Rapid

Spectatorii prezenți pe Arena Națională s-au putut bucura de un adevărat spectacol fotbalistic. S-a atacat aproape non-stop la ambele porți, însă în final doar fanii echipei din Giulești au plecat acasă fericiți. Dinamo s-a văzut învinsă de rivali cu 0-2.

Record de asistență la Dinamo – Rapid! Câți spectatori au fost prezenți pe Arena Națională

Interesul generat de derby-ul Dinamo – Rapid a fost unul uriaș. S-a depășit recordul de asistență din acest sezon al Superligii. Nu mai puțin de 35.000 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională pentru a-și susține favoriții.

Până la meciul din această etapă, partida cu cea mai ridicată asistență fusese duelul din luna august, tot de pe Arena Națională, dintre Dinamo și FCSB. Atunci, 26.000 de spectatori au fost în tribune. Mai mult ca sigur însă, cifra de 35.000 va fi depășită până la finalul sezonului.

Meciurile cu cea mai mare asistență în acest sezon de Superligă:

  1. Dinamo București – Rapid București 0-2 – 34.700 spectatori
  2. Rapid București – FCSB 2-2 – 26.871 spectatori
  3. Dinamo București – FCSB 4-3 – 23.215 spectatori
  4. CS Universitatea Craiova – Dinamo București 2-2 – 22.440 spectatori
  5. CS Universitatea Craiova – Farul Constanța 2-0 – 16.784 spectatori
  6. CS Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești 2-0 – 16.263 spectatori
  7. Universitatea Cluj – CFR Cluj 2-2 – 14.066 spectatori
  8. CS Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-0 – 13.500 spectatori
  9. Universitatea Cluj – Dinamo București 0-1 – 13.354 spectatori
  10. Rapid București – FC Botoșani 2-1 – 12.000 spectatori

Echipele cu cei mai mulți suporteri în tribune în acest sezon:

  1. Dinamo București – 110.627 spectatori
  2. CS Universitatea Craiova – 89.283 spectatori
  3. Rapid București – 67.273 spectatori
  4. Universitatea Cluj – 44.002 spectatori
  5. UTA Arad – 39.547 spectatori
  6. FCSB – 33.471 spectatori
  7. Oțelul Galați – 29.523 spectatori
  8. FC Botoșani – 28.860 spectatori
  9. CFR Cluj – 25.778 spectatori
  10. Petrolul Ploiești – 22.197 spectatori
  11. FCV Farul Constanța – 13.892 spectatori
  12. FC Argeș – 13.602 spectatori
  13. FK Csíkszereda Miercurea Ciuc – 9.949 spectatori
  14. FC Hermannstadt – 9.795 spectatori
  15. Metaloglobus București – 7.026 spectatori
  16. Unirea Slobozia – 2.807 spectatori
