Record de audiență la FCSB – Aberdeen. Câți români au urmărit la TV meciul de pe Arena Națională și care este diferența față de Universitatea Craiova – Bașakșehir

Returul dintre FCSB și Aberdeen a înregistrat un record de audiență pe PRO TV, diferența fiind una uriașă față de Universitatea Craiova - Bașakșehir.
Daniel Işvanca
29.08.2025 | 18:00
Record de audienta la FCSB Aberdeen Cati romani au urmarit la TV meciul de pe Arena Nationala si care este diferenta fata de Universitatea Craiova Basaksehir
Ce audiență a înregistrat partida dintre FCSB și Aberdeen FOTO: Colaj Fanatik

România va avea două reprezentante în fazele principale ale competițiilor europene, după ce FCSB și Universitatea Craiova au reușit victorii clare în retururile cu Aberdeen, respectiv Istanbul Bașakșehir. Cele două echipe au înregistrat asistențe importante pe stadioane, dar mai ales în fața televizoarelor.

Record de audiență la PRO TV pentru duelul FCSB – Aberdeen

Pe Arena Națională din București, FCSB a avut o prestație perfectă în returul cu scoțienii de la Aberdeen, din play-off-ul UEFA Europa League. Campioana României și-a surclasat adversara, golurile roș-albaștrilor fiind reușite de Darius Olaru (care a înscris o dublă) și Adrian Șut.

Peste 35.000 de fani au asistat la partida în care echipa antrenată de Elias Charalambous a controlat jocul, iar suporterii s-au „îmbulzit” și în fața televizoarelor, duelul fiind transmis în direct pe PRO TV, dar și pe platforma de streaming VOYO. Disputa a început de la ora 21:30, cu o oră mai târziu față de Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir.

Confruntarea din Bănie a fost transmisă pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, însă audiența adunată de la cele două televiziuni nu a putut rivaliza sub nicio formă cu cea înregistrată de PRO TV la FCSB – Aberdeen. Mai mult decât atât, audiența de pe PRO TV a fost cu 50-60% mai mare decât de obicei.

Potrivit Golazo, ratingul de la FCSB – Aberdeen a fost de 8,3%, iar cota de piață media a fost de aproximativ 30%. Cu toate că a fost transmis pe două canale, Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir a avut un rating doar de 3,4%, iar cota de piață a fost de 12,2%.

Finalul partidei de pe Arena Națională, momentul care a produs recordul de audiență la TV

Finalul partidei de pe Arena Națională dintre FCSB și Aberdeen a fost și momentul care a produs recordul de audiență pe postul de televiziune PRO TV. Potrivit sursei citate, share-ul a trecut de 40%, ceea ce presupune ca două televizoare din cinci au fost pornite pe disputa din capitală.

Spre deosebire de celebrul serial ”Las Fierbinți”, FCSB – Aberdeen a făcut un rating cu aproape 70% mai mare, iar cota de piață a fost mai mare cu 50%. În ciuda cifrelor înregistrate, acest meci nu a intrat în top 5 partide ca audiență dintre cele disputate în 2025 și transmise în România.

Recordul pe anul 2025 este pentru disputa de pe Arena Națională, dintre România și Bosnia, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, când tricolorii lui Mircea Lucescu au pierdut cu scorul de 1-0.

Ce adversare va întâlni FCSB în faza principală a UEFA Europa League: Feyenoord (a), Dinamo Zagreb (d), Fenerbahce (a), Steaua Roșie Belgrad (d), Young Boys Berna (a), FC Basel (d), Bologna (a), Go Ahead Eagles (d).

Ce adversare va întâlni Universitatea Craiova în faza principală a UEFA Conference League: Rapid Viena (d), Sparta Praga (a), Mainz 05 (a), AEK Atena (d), Rakow (d), FC Noah (a).

Tags:

Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
