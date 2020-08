Record de cazuri de infectare cu Covid-19 într-un județ din România. De vină sunt oamenii care s-au întors din concediu

Județul Timiș a ajuns în topul celor 10 județe din România cu un număr mare de cazuri de infectare cu Covid-19.

Conform managerului Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, majoritatea persoanelor infectate s-au întors recent din concediu.

Județul Timiș a înregistrat o dublare a numărului de cazuri de Covid-19, județul fiind pe locul 9 în clasament cu 2.300 de infectări.

Timiș e în topul județelor din România cu un număr mare de infectări cu Covid-19

Majoritatea persoanelor infectate susțin că nu știu de unde au luat boala, însă experții îi anunță că s-au îmbolnăvit în concediu.

Conform Antena 3, directorul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, oamenii nu respectă regulile impuse de autorități.

Așadar, stațiunile montane sau litoralul este focarul de infecție perfect pentru oamenii care iau boala și se întorc cu ea acasă, de unde au plecat.

„Practic, oamenii se duc în concedii, uită, se relaxează şi de la această relaxare nu-şi mai poartă măştile, nu mai respectă distanţarea de 1,5 – 2 metri, vin aici, se duc la lucru, şi acolo infectează în corporaţii, sau la bandă, sau unde lucrează dânşii şi îi infectează pe colegii lor, pentru că iarăşi nu respectă măsurile de protecţie”, a declarat Cristian Oancea, directorul Spitalului Victor Babeş Timişoara, conform sursei citate.

DSP Timiș are în prezent sub monitorizare nu mai puțin de 7 astfel de focare de infecție cu Covid-19, conform datelor oficiale.

„Am avut frisoane, febră, am rămas două zile fără miros, fără gust şi mi-am dat seama că sunt infectat. A doua zi am şi sunat la 112, mi-au luat testul şi peste două zile mi-a venit rezultatul pozitiv”, s-a plâns un pacient infectat cu Covid-19.

Potrivit ultimelor date oferite de autorități, în România au fost confirmate în 26 august 81.646 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 36.286 pacienți au fost declarați vindecați și 9.911 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.