Record de contribuții la Pilonul III pe luna iulie. Ce spun specialiștii despre retragerea banilor după modificările anunțate de Guvernul Bolojan

Guvernul Bolojan schimbă regulile jocului pentru pensiile private: românii vor putea retrage doar 30% din Pilonul II într-o singură tranșă, iar restul banilor va fi plătit eșalonat timp de opt ani. Noile reguli se aplică și Pilonului III și IV, pentru care retragerea integrală imediată nu va mai fi posibilă. Experții avertizează că modul în care aleg să își gestioneze banii poate face diferența între o pensie lunară mai mică sau dublă, iar decizia de a retrage acum sau de a aștepta legea poate fi crucială.

Câți bani pot retrage românii din Pilonul II și în cât timp?

Guvernul a adoptat joi, 21 august 2025, proiectul de lege care reglementează plata pensiilor private din Pilonul II. Documentul a fost modificat față de varianta inițială prezentată de Ministerul Muncii.

Cea mai importantă schimbare este legată de modul în care românii își vor putea retrage banii. La pensionare, participanții vor primi 30% din suma acumulată într-o singură tranșă, iar restul va fi plătit eșalonat pe parcursul a opt ani. Inițial, și o perioadă de eșalonare de zece ani.

Astfel, Executivul a decis să acorde o sumă mai mare de la început și să reducă perioada de plată. Totuși, retragerea integrală a contribuțiilor într-o singură tranșă nu va fi posibilă, cu excepția unor cazuri speciale.

Potrivit datelor oficiale, peste 8,3 milioane de români au conturi deschise în Pilonul II. Valoarea activelor depinde de nivelul contribuțiilor fiecăruia, însă există un prag minim pentru transferul către un fond de plată: 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionari. Dacă suma strânsă este sub acest prag, banii pot fi retrași integral, fie prin plată unică, fie eșalonat pe maximum cinci ani.

Se aplică aceleași reguli și pentru Pilonul III și Pilonul IV?

Noua lege privind retragerile parțiale din fondurile de pensii private se va aplica în mod unitar și pentru celelalte componente ale sistemului privat de pensii. Vicepreședintele ASF, Ștefan Daniel Armeanu, a confirmat joi că aceleași reguli . Întrebat dacă și în acest caz participanții vor putea retrage 30% din sumele acumulate, acesta a precizat clar: „Da”.

Oficialul ASF a explicat că fundamentul este comun pentru toți cei trei piloni de pensii, legislația specifică. Legea 204 pentru Pilonul III și Legea 1 pentru Pilonul IV stabilind același obiectiv: plata unei sume de bani sub forma unei pensii. „Acesta este produsul de tip pensie”, a subliniat Armeanu, arătând că principiile și regulile de funcționare se aplică în mod coerent pentru întregul sistem.

Este mai avantajos să îți retragi banii acum sau să aștepți noua lege?

Reamintim că Pilonul I de pensii reprezintă sistemul public, gestionat integral de stat, iar pensia este stabilită prin formule legale, fără a depinde de suma acumulată individual în cont. În schimb, Pilonul II, III și IV sunt pensii private, în care participanții acumulează sume proprii investite de administratorii fondurilor.

În contextul noilor prevederi legislative și al aplicării unitare a regulilor pentru toți pilonii de pensii private, respectiv Pilonul II, III și IV, FANATIK a solicitat opinia unui analist economic, pentru a ilustra concret ce înseamnă aceste schimbări. George Moț explică faptul că plata pensiilor private se face lunar, în tranșe egale, iar valoarea minimă a unei tranșe este cel puțin egală cu indemnizația socială, adică 1.281 de lei în 2024.

Într-un exemplu concret, un client l-a întrebat dacă este mai avantajos să își retragă toți banii odată sau să îi ia eșalonat. Analiza realizată de Moț a arătat că retragerea eșalonată este mai indicată.

Când este mai avantajos să îți retragi banii din Pilonul II și III: imediat sau eșalonat?

„M-a rugat un client, de dimineață, să îl ajut cu un calcul pentru Pilonul II și III. Am analizat cu el cum este mai bine să scoată banii până intră legea în vigoare sau după. Clientul meu are o sumă mai mare de bani decât media. Totuși, i-am zis că, dacă va merge pe viitoarea lege, o să fie obligat să accepte să încaseze o pensie lunară de 1.281 de lei. Astfel, banii pe care astăzi îi are la dispoziție după anii de cotizare, el va reuși să-i retragă în șase ani jumate sau poate chiar mai mult.

Dacă merge pe legislația actuală, el poate să-și retragă banii fără taxe, în mai puțin de trei ani de zile, deci la mai puțin de jumătate din timp. Și, unde mai pui că este o pensie lunară mai mult decât dublă. Asta este diferența între ce este acum și ce va fi”, a explicat George Moț, fost angajat al Autorității de Supraveghere Financiară, pentru FANATIK.

De ce nu există încă cereri pentru plata pensiilor din Pilonul II?

În prezent, nu există cereri de plată efectivă pentru pensiile din Pilonul II dintr-un motiv foarte simplu: participanții nu au încă vârsta legală de pensionare pentru a putea accesa sumele acumulate.

Sistemul a fost introdus în 2008, cu obligativitate pentru toți cei care, la acel moment, aveau sub 35 de ani. Persoanele cu vârste cuprinse între 35 și 45 de ani au putut adera doar voluntar. În consecință, cel mai tânăr participant obligat în 2008 avea 18–20 de ani, iar astăzi, după 17 ani de contribuții, are în jur de 35 de ani. Cel mai în vârstă participant obligatoriu de la acea dată are acum în jur de 51–52 de ani, deci tot sub pragul de pensionare.

Cum legea prevede că sumele din Pilonul II pot fi încasate doar la atingerea vârstei de pensionare stabilite de stat, nicio persoană nu a ajuns încă în situația de a solicita plata pensiei. Chiar și pentru cei care au aderat voluntar, limita minimă de retragere este aceeași: accesarea fondurilor este condiționată de ieșirea la pensie.

Practic, primele cereri de plată pentru pensiile private obligatorii vor apărea abia peste câțiva ani, când primii participanți din 2008 vor atinge vârsta de pensionare. Până atunci, Pilonul II funcționează exclusiv ca mecanism de acumulare, fără să existe beneficiari direcți ai plăților.

De ce există cereri pentru Pilonul III, dar nu și pentru Pilonul II?

Pentru a completa explicațiile privind lipsa cererilor de plată la Pilonul II, FANATIK a solicitat punctul de vedere al consultantuilui economic Moț, care a făcut și o comparație cu situația Pilonului III.

„Pe Pilonul II nu este nimeni în așteptare. Pe Pilonul III sunt undeva între 6-8% care deja îndeplinesc condițiile și nu și-au retras încă banii. La Pilonul III intrarea în posesia resurselor financiare nu este legată de pensionarea din pilonul public sau Pilonul II.

La Pilonul III poți oricând, începând cu vârsta de 60 de ani. Sunt clienți care au peste 60 sau chiar peste 65 de ani, probabil clienți care au avut plătit de către companie Pilonul III, care probabil nu știu de el și care încă nu și-au retras banii”, a mai menționat consultantul economic.

Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II și Pilonul III dacă nu sunt retrași imediat?

Banii din Pilonul II și Pilonul III care nu sunt retrași imediat de către pensionari rămân în continuare administrați de fondurile de pensii și continuă să fie investiți pentru a genera randamente pe termen lung. În cazul Pilonului III, fondurile sunt centralizate, dar evidența lor este ținută individual, astfel încât fiecare participant rămâne proprietarul sumelor acumulate în contul său.

Administratorul fondului gestionează aceste resurse, folosindu-le pentru diferite tipuri de investiții: conturi și depozite bancare, titluri de stat, acțiuni, alte fonduri de investiții, instrumente derivate pentru protecție valutară, private equity și obligațiuni. Recent, fondurile Pilonului III au participat chiar la împrumuturi acordate municipiului București, ceea ce arată diversificarea portofoliului.

Această gestionare activă ajută la creșterea valorii fondurilor și la asigurarea unei pensii mai consistente în viitor.

Pot genera retragerile masive din Pilonul III probleme pentru bugetul de stat?

Pentru a oferi o perspectivă asupra impactului noii legislații și a eventualelor retrageri masive, FANATIK l-a întrebat pe George Moț dacă aceste speculații privind lipsa banilor la buget și retragerile masive ar putea fi îngrijorătoare.

„Este posibil. Nu exclud această variantă. Pe iulie 2025 este record. Cel mai mare nivel al contribuților lunare din toată istoria de 18 ani a Pilonului III. 85 de milioane de lei s-au plătit activ. De obicei erau pe la 70 și ceva. Adică e o sumă cu 10% mai mare decât în mod normal. Deci chiar avem un record istoric. Retragerile chiar au scăzut ușor. La Pilonul II n-a fost mare variație tot de la aproape de 2 miliarde de lei contribuții.

Chiar dacă nu mai plătești contribuții, chiar dacă ai ajuns și îndeplinești condițiile de pensionare, banii tăi sunt reinvestiți în mod continuu până vine cineva și îi cere”, a mai punctat analistul George Moț, pentru FANATIK.

Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II și III dacă participantul decedează fără moștenitori?

George Moț a explicat că o altă întrebare ridicată în conferința ASF, la care a făcut referire vicepreședintele Armeanu, se referă la situația în care un participant la Pilonul II sau III moare fără să lase moștenitori.

„Până în 2022 era un termen de prescripție dacă nu vine un moștenitor să ceară banii din pilonul II și III. Adică dacă nu venea cineva să ceară de la data decesului timp de trei ani de zile, suma se prescria și se făcea venit la fond. Adică se împărțea tuturor participanților. Deci nu lua nici statul, nici administratorul.

În 2022 s-a schimbat și a zis că dreptul este imprescriptibil. Asta înseamnă că, peste 100 de ani, dacă o să mai avem sistemul ăsta, poate apărea la un moment dat stră-stră-stră-stră-stră-stră-nepotul cuiva și să spună cine e și așa să devină viitorul milionar. Banii rămân acolo pe termen nedefinit, până vine cineva și îi cere. Poate să vină și la 50 de ani după deces”, a încheiat fondatorul desprepensiiprivate.ro.