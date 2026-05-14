Record de încasări la finala Cupei Italiei! Suma uriașă obținută din biletele vândute la Lazio – Inter 0-2

Cristian Chivu a realizat eventul cu Inter Milano. La doar câteva zile după ce fanii nerazzurrilor au sărbătorit titlul în Piazza del Duomo, formația antrenorului român s-a impus și în finala Cupei Italiei, în fața celor de la Lazio. Meciul a intrat în istorie.

Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter! Record absolut în finala Cupei Italiei după eventul nerazzurrilor

Inter a fost fără doar și poate echipa mai bună în duelul de pe Olimpico. Formația lui Cristi Chivu și-a creat rapid un avantaj de două goluri și a continuat să domine jocul până la finalul celor 90 de minute. A fost o noapte albă la Roma. Fanii au petrecut până dimineață.

Antrenorul român a reușit să câștige în primul său sezon la Inter Milano eventul și este văzut deja drept unul dintre tehnicienii din Europa cu un potențial uriaș. Rămâne acum de văzut dacă va reuși un sezon la fel de bun și anul viitor.

a intrat în istoria fotbalului italian cu un record greu de egalat. Meciul a generat încasări de 5.636.918,50 de euro la casa de bilete, depășind orice altă finală organizată până acum în cadrul competiției naționale italiene.

Grandoarea evenimentului a fost confirmată și de prezența din tribune. 68.729 de spectatori au umplut stadionul, iar atmosfera a fost una pe măsură. FANATIK a fost la fața locului, iar pe site-ul nostru ați putut afla tot ce s-a întâmplat la Roma, atât înainte, cât și după victoria echipei lui Cristi Chivu.