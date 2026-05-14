Record de încasări la finala Cupei Italiei! Suma uriașă obținută din biletele vândute la Lazio – Inter 0-2

Cristi Chivu a scris istorie în primul sezon la Inter Milano. Nerazzurrii au câștigat și Cupa Italiei după succesul cu Lazio, iar finala de pe Olimpico a stabilit un record absolut de încasări.
Alex Bodnariu
14.05.2026 | 18:37
Cristian Chivu a realizat eventul cu Inter Milano. La doar câteva zile după ce fanii nerazzurrilor au sărbătorit titlul în Piazza del Duomo, formația antrenorului român s-a impus și în finala Cupei Italiei, în fața celor de la Lazio. Meciul a intrat în istorie.

Inter a fost fără doar și poate echipa mai bună în duelul de pe Olimpico. Formația lui Cristi Chivu și-a creat rapid un avantaj de două goluri și a continuat să domine jocul până la finalul celor 90 de minute. A fost o noapte albă la Roma. Fanii au petrecut până dimineață.

Cristi Chivu a intrat în istoria fotbalului italian. Antrenorul român a reușit să câștige în primul său sezon la Inter Milano eventul și este văzut deja drept unul dintre tehnicienii din Europa cu un potențial uriaș. Rămâne acum de văzut dacă va reuși un sezon la fel de bun și anul viitor.

Finala Coppa Italia disputată între Lazio și Inter Milano a intrat în istoria fotbalului italian cu un record greu de egalat. Meciul a generat încasări de 5.636.918,50 de euro la casa de bilete, depășind orice altă finală organizată până acum în cadrul competiției naționale italiene.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
