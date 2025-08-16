Record de turiști pe litoralul românesc, în august: gradul de ocupare a ajuns la 100%. Ce îi nemulțumește pe patronii HoReCa

Litoralul românesc are cei mai mulți turiști din august 2025, până acum, cu gradul de ocupare ajuns la 100%. Cu toate acestea, anumite probleme privind cazarea le produc nemulțumiri patronilor din HoReCa.

Turiștii au venit în număr mare pe litoralul românesc, gradul de ocupare este la 100%

Ziua de vineri, 15 august 2025, este sărbătoare legală, fiind sărbătorită Adormirea Maicii Domnului. Mulți români au fost liberi în această zi, așa că au profitat de și au mers la mare.

În acest moment, aproximativ 155.000 de turiști se află pe litoral. Acesta este, totodată, și numărul locurilor de cazare autorizate, conform cifrelor anunțate recent de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.. Numărul real este, însă, mai mare, întrucât multe persoane sunt cazate în structuri neautorizate.

Acesta este cel mai aglomerat weekend de pe , cu grad de ocupare de 100%. Președintele RESTO le cere instituțiilor statului să sancționeze cazările “la negru”, din vilele și apartamentele de vacanță nefiscalizate. Aceasta a adus în discuție și comerțul ilicit de pe plaje.

“În realitate, avem cu mult peste 155.000 de turişti la mare, pentru că, în continuare, avem zeci de mii de turişti cazaţi în structuri neautorizate. Înţelegem şi susţinem total campania lansată de premierul României, llie Bolojan, împotriva comerţului şi turismului ilicit şi tocmai de aceea, în numele operatorilor HORECA ce lucrează legal şi autorizat, aşteptăm cu nerăbdare ca, în sfârşit, instituţiile statului sa înceapă acţiuni care sa scoată la lumină cazările la negru, în mii de vile şi de apartamente de vacanţă nefiscalizate, şi comerţul ilicit de pe plaje şi din bucătăriile de acasă”, a declarat preşedintele RESTO, Corina Martin, potrivit .

Ce a cerut Patronatul RESTO

Cu mai bine de o săptămână în urmă, Patronalul RESTO a cerut Prefecturii Constanța “convocarea unui Comandament care să reunească reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii în acest sens, de asemenea Direcţia de control a Ministerului public şi reprezentanţii patronatelor.

De exemplu, colegii noştri din Patronatul EFORIE vor indica exact locaţiile şi zonele de cazare neautorizată.”, a mai adăugat Corina Martin. Prefectura Constanța nu a oferit, însă, niciun răspuns până acum.

“Vom continua să cerem instituţiilor statului să ne asigure un mediu concurenţial corect şi egal, înainte ca Guvernul să crească din nou TVA-ul în turism în octombrie – aşa cum a fost anunţat deja ca intenţie – dacă nu se va colecta mai mult din industria ospitalităţii până în toamnă”, a mai transmis aceasta.

Președintele RESTO i-a adresat o întrebare ministrului Radu Miruță. Aceasta a vrut să știe “cât timp îşi alocă pentru ca, în sfârşit, România să introducă sistemul de numărare / evidenţă a turiştilor cazaţi – astfel încât să afle şi ministrul, şi mass-media şi să aflăm şi noi, specialiştii, câţi turişti au dormit noaptea trecută la Mamaia sau la Sinaia”.

Cele mai căutate stațiuni de pe litoral

Au fost enumerate și cel mai căutate stațiuni de pe litoral, în structurile de cazare autorizate. Mamaia, Neptun-Olimp și Venus se află pe primele locuri. În schimb, destinațiile cu gradul cel mai mare de turism nedeclarat sunt Eforie, Mamaia Nord, Vama Veche și Costinești.

Mai multe destinații din Europa au înregistrat, însă, scăderi ale numărului de turiști, printre care și cele din România. Sezonul acesta este “cel mai dificil din ultimii 15 ani”, în afară de perioada pandemiei de Covid-19.

Din acest motiv, Corina Martin a mai transmis că “se impune să abordăm, extrem de ferm şi de serios, măsuri speciale, care să susţină atât industria, cât şi imaginea turistică a României.”