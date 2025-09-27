Record demn de Helmut Duckadam! A apărat penalty în Brentford – Manchester United 3-1 și are un procentaj incredibil în Premier League

Manchester United s-a făcut de râs pe terenul celor de la Brentford. „Diavolii roșii” au fost învinși sâmbătă după-amiază cu 1-3, iar omul meciului a fost portarul echipei gazdă, Caoimhín Kelleher , care a apărat un nou penalty și a ajuns la o cifră incredibilă.

Manchester United, răpusă de Brentford în Premier League

Manchester United a început dezastruos meciul. Brentford s-a desprins rapid după „dubla” semnată de Igor Thiago până în minutul 20. Echipa de pe Old Trafford a dat târziu drumul la joc, dar a redus scorul în minutul 26 prin Šeško.

Până la final, oaspeții nu au mai marcat. Bruno Fernandes a avut șansa de a restabili egalitatea pe tabelă, însă superstarul portughez nu l-a învins de la punctul cu var pe portarul celor de la Brentford, Kelleher, care i-a parat execuția în minutul 76.

Performanță rară în fotbalul mondial! Portarul de la Brentford are un procentaj uriaș la loviturile de la 11 metri parate

Kelleher e un expert la loviturile de la 11 metri. Portarul trecut pe la Liverpool a ajuns la o cifră fabuloasă. Statisticienii de la „Opta Joe” au remarcat faptul că goalkeeperul a parat 4 din cele 7 penalty-uri din carieră, adică un procent de 57%.

4 – Of the seven penalties Caoimhín Kelleher has faced in his career for Liverpool and Brentford (ex. shootouts), he has saved four of them (57%). Speciality. — OptaJoe (@OptaJoe)

Caoimhín Kelleher este un portar irlandez extrem de apreciat în fotbalul britanic. A petrecut ani buni la , acolo unde a fost rezerva lui Alisson. A fost vândut în această vară la Brentford și a devenit un om de bază.

Bruno s-a făcut din nou de râs

Portughezul a ajuns la al doilea penalty ratat în acest sezon de Premier League. Portarii au învățat să-i citească execuțiile de la 11 metri.