Record demn de Helmut Duckadam! A apărat penalty în Brentford – Manchester United 3-1 și are un procentaj incredibil în Premier League

Statistică formidabilă pentru un portar din Premier League! A apărat mai mult de jumătate din loviturile de la 11 metri din carieră.
Alex Bodnariu
27.09.2025 | 16:55
Record demn de Helmut Duckadam A aparat penalty in Brentford Manchester United 31 si are un procentaj incredibil in Premier League
Record demn de Duckadam! Cine e portarul din Premier League, specialist la loviturile de la 11 metri

Manchester United s-a făcut de râs pe terenul celor de la Brentford. „Diavolii roșii” au fost învinși sâmbătă după-amiază cu 1-3, iar omul meciului a fost portarul echipei gazdă, Caoimhín Kelleher , care a apărat un nou penalty și a ajuns la o cifră incredibilă.

Manchester United, răpusă de Brentford în Premier League

Manchester United a început dezastruos meciul. Brentford s-a desprins rapid după „dubla” semnată de Igor Thiago până în minutul 20. Echipa de pe Old Trafford a dat târziu drumul la joc, dar a redus scorul în minutul 26 prin Šeško.

Până la final, oaspeții nu au mai marcat. Bruno Fernandes a avut șansa de a restabili egalitatea pe tabelă, însă superstarul portughez nu l-a învins de la punctul cu var pe portarul celor de la Brentford, Kelleher, care i-a parat execuția în minutul 76.

Performanță rară în fotbalul mondial! Portarul de la Brentford are un procentaj uriaș la loviturile de la 11 metri parate

Kelleher e un expert la loviturile de la 11 metri. Portarul trecut pe la Liverpool a ajuns la o cifră fabuloasă. Statisticienii de la „Opta Joe” au remarcat faptul că goalkeeperul a parat 4 din cele 7 penalty-uri din carieră, adică un procent de 57%.

Caoimhín Kelleher este un portar irlandez extrem de apreciat în fotbalul britanic. A petrecut ani buni la Liverpool, pe Anfield Road, acolo unde a fost rezerva lui Alisson. A fost vândut în această vară la Brentford și a devenit un om de bază.

Bruno s-a făcut din nou de râs

Bruno Fernandes, în schimb, nu mai e jucătorul letal de la punctul cu var. Portughezul a ajuns la al doilea penalty ratat în acest sezon de Premier League. Portarii au învățat să-i citească execuțiile de la 11 metri.

