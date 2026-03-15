Record doborât după două decenii! S-a schimbat istoria în cel mai puternic campionat al lumii

Max Dowman a devenit cel mai tânăr marcator din istoria Premier League, după golul înscris în ultimele minute ale meciului echipei sale, Arsenal, împotriva lui Everton, scor 2-0. El a doborât un record care stătea în picioare de peste 20 de ani.

Max Dowman, de la Arsenal, e cel mai tânăr marcator din istoria Premier League

Tânărul în vârstă de 16 ani este considerat o mare speranță a londonezilor. Dowman a devenit deja parte integrantă a lotului echipei mari, antrenate de Mikel Arteta, după ce a jucat de șapte ori în toate competițiile.

Adolescentul a profitat de o minge pierdută de adverdsari, a parcurs 70 de metri și a trimis mingea în poarta goală. Portarul oaspeților, Jordan Pickford, ieșise din poartă pentru a încerca să marcheze la un corner, în ultimele minute.

Golul lui Dowman a intrat în carte de istorie a Premier League. Max l-a depășit pe James Vaughan, ca cel mai tânăr marcator din prima ligă engleză. Vaughan avea 16 ani și 270 de zile când a marcat împotriva lui Crystal Palace în aprilie 2005.

Puștiul a înscris la 16 ani și 73 de zile

Dowman și Vaughan ocupă primele două locuri din clasamentul all time al tinerilor marcatori din Premier League. James Milner se află pe locul al treilea, după golul marcat împotriva lui Sunderland în 2002, la vârsta de 16 ani și 356 de zile.

Cel mai faimos marcator de pe listă este Wayne Rooney, care a punctat împotriva lui Everton în 2002, la vârsta de 16 ani și 360 de zile. El se află pe locul patru în ierarhia all-time a tinerilor marcatori din Premier League.

Arteta și-a ridicat în slăvi elevul

Antrenorul lui Max Dowman, Mikel Arteta, a lăudat momentul istoric al elevului său și a spus că nu a avut nicio reținere în a-l introduce în teren, în ciuda vârstei lui fragede. Spaniolul a declarat în cadrul conferinței de presă: „S-a antrenat bine în ultimele zile și am avut o presimțire că va fi ziua lui. El nu pare deloc intimidat de ocazie, de moment, de context sau de adversar. Joacă pur și simplu natural și ia decizii care schimbă schimba soarta meciului, iar ceea ce a reușit a fost incredibil.

Mulți ani de acum încolo, oamenii care au fost astăzi pe stadion vor spune: «Eram pe stadion în ziua aceea, când puștiul ăla, la 16 ani, a marcat golul într-un moment atât de important al sezonului». Nu este vorba doar de golul pe care l-a marcat. Cred că a schimbat soarta meciului. Să faci asta la vârsta aceea, în acest context, sub această presiune, pur și simplu nu este normal”, a spus spaniolul.

Puștiul a debutat la 15 ani și 235 de zile

Dowman joacă la Arsenal de când s-a înscris la academia clubului, la vârsta de opt ani. El a cooptat în lotul primei echipe de la Arsenal vara trecută și a devenit al doilea cel mai tânăr jucător din istoria clubului, la 15 ani și 235 de zile, când a intrat pe teren împotriva lui Leeds, în luna august 2025.

Max Dowman a avut un impact imediat și în acel meci, obținând un penalty pentru “tunari” în prelungiri, care a pecetluit victoria cu 5-0 a liderului din Premier League.

Arsenal are acum o mână pe titlu, cu șapte etape rămase de disputat în Premier League. Pe locurile trei și patru sunt Manchester United și Aston Villa, la zece puncte de City.