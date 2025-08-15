Record după record în Premier League! Peste 2 miliarde de euro aruncate pe transferuri. Cum stau La Liga, Serie A și Bundesliga

Mai sunt doar două săptămâni până se încheie perioada de transferuri. În această vară, am avut parte de niște mutări spectaculoase. Cluburile din Premier League au investit cei mai mulți bani, așa cum era de așteptat, iar Liverpool este campioana achizițiilor. „Cormoranii” au aruncat cu peste 300 de milioane de euro.

Echipele din Premier League au spart banca. Peste 2 miliarde de euro s-au plătit pe transferuri

Premier League își consolidează statutul de forță financiară absolută. S-au cheltuit deja 2,37 miliarde de euro, și cel mai probabil suma va crește semnificativ până în septembrie. De peste un deceniu, Anglia este liderul incontestabil al investițiilor în fotbal. Drepturile TV interne și internaționale, negociate la sume astronomice, permit cluburilor din Premier League să cumpere jucători la prețuri uriașe.

De altfel, distanța față de restul Europei rămâne uriașă: LaLiga a cheltuit 514 milioane, în Serie A s-au plătit 739 milioane de euro pe transferuri, iar în Bundesliga 596 milioane de euro.

În fruntea tuturor stă Liverpool, campioana en-titre, care nu își temperează apetitul după cucerirea titlului (125 milioane), Hugo Ekitike (95), Milos Kerlez (46,9), Jeremie Frimpong (40) și Armin Pecsi (1,8).

În schimb, Liverpool încă monitorizează cu atenție situația lui Alexander Isak, atacantul suedez al celor de la Newcastle.

Top 5 cluburi după cheltuieli:

Liverpool – 308 milioane €

Chelsea – 287 milioane €

Manchester United – 229 milioane €

Arsenal – 224 milioane €

Manchester City – 176,9 milioane €

*Împreună, aceste cinci cluburi au investit 1,224 miliarde de euro, mai mult decât orice alt campionat din Europa în ansamblu.

Atletico și Real nu au ținut pasul cu granzii din Premier League

Pe locul 6 se află Atlético Madrid, cu 172 de milioane plătite pentru șapte transferuri: Marc Pubill, Matteo Ruggeri, David Hancko, Johnny Cardoso, Álex Baena, Thiago Almada și Giacomo Raspadori, iar rivalii din capitala Spaniei se țin aproape, cu 167 de milioane de euro investiți. Realul și-a completat lotul cu Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras și Franco Mastantuono.

Transferuri record din această vară:

Liverpool a dat tonul. Wirtz și Ekitike i-au costat pe „cormorani” peste 200 de milioane de euro

Transferul lui Florian Wirtz rămâne cea mai mare mutare a verii și al șaselea cel mai scump din istoria fotbalului european. La doar 22 de ani, mijlocașul german devine cel mai costisitor transfer din istoria Premier League.

Liverpool deține și al doilea cel mai mare transfer al verii: Doar Chelsea, Manchester United și Arsenal au cheltuit mai mult decât „cormoranii” pentru două transferuri cumulate în istoria campionatului britanic.

În schimb, există și cluburi pe plus. Bayer Leverkusen a încasat cele mai mari sume în Europa. „Farmaciștii” i-au vândut pe Wirtz (125) și Frimpong (40), Kossounou (20), Xhaka (15) și Gustavo Puerta (4).