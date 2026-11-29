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(19 ani) a fost decisiv pentru FC Barcelona și în meciul disputat de catalani duminică pe terenul celor de la Deportivo A Coruna în cadrul etapei cu numărul 14 din acest sezon de La Liga. Echipa antrenată de Hansi Flick a câștigat această partidă cu scorul de 5-1 și astfel s-a distanțat în fruntea clasamentului de marea rivală Real Madrid, dar și de Atletico Madrid, ocupanta poziției secunde în acest moment.

Ce bornă a stabilit Lamine Yamal după Deportivo A Coruna – FC Barcelona 1-5

Gruparea blaugrana a profitat deci din plin de , 1-2 pe teren propriu în fața celor de la Deportivo Alaves. Yamal a deschis scorul încă din minutul 2. Ulterior, în minutul 50, a furnizat și pasa decisivă la prima reușită semnată de Raphinha în acest meci.

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Până la final, fotbalistul brazilian a făcut hattrick-ul, iar la ultimul său gol, înscris în prelungiri, pasa decisivă a venit tot de la Lamine Yamal. Celălalt gol al Barcelonei a fost semnat de Dani Olmo, în minutul 20, în vreme ce Aubameyang reușise să egaleze la 1 pentru Deportivo A Coruna în minutul 9.

Revenind, grație reușitelor sale din această partidă, Lamine Yamal a ajuns la 11 goluri marcate și 11 pase decisive furnizate în cele 14 meciuri jucate până acum în actuala ediție de La Liga. Astfel, starul spaniol a devenit primul fotbalist din Top 5 campionate din Europa care în actuala stagiune reușește să bifeze minim 10 goluri încrise și 10 assist-uri.

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Lamine Yamal îl va depăși în scurt timp pe Kylian Mbappe la un capitol important

De asemenea, Yamal a ajuns acum la un total de 41 de goluri marcate pentru FC Barcelona în La Liga și l-a egalat pe Kylian Mbappe în ceea ce privește numărul de reușite în Top 5 campionate până la împlinirea vârstei de 20 de ani. Starul francez, în prezent la Real Madrid, ajunsese la această bornă pe vremea când evolua în Ligue 1, în tricourile celor de la AS Monaco și Paris Saint-Germain. Având în vedere faptul că Lamine Yamal va împlini 20 de ani abia pe data de 13 iulie 2027, este mai mult decât evident pentru toată lumea că fotbalistul de la FC Barcelona va reuși în acest timp chiar să îl depășească pe Mbappe la acest capitol.