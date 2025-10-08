Sport

Record fabulos în Italia! La ce vârstă a intrat pe gazon fostul coechipier al lui Carlo Ancelotti

Un fotbalist care a evoluat în trecut alături de Carlo Ancelotti a stabilit un nou record în Italia după ce a intrat pe gazon la o vârstă extrem de înaintată. Ce a declarat „veteranul”.
Bogdan Mariș
08.10.2025 | 07:00
Record fabulos in Italia La ce varsta a intrat pe gazon fostul coechipier al lui Carlo Ancelotti
Fostul coechipier al lui Carlo Ancelotti a revenit pe gazon la vârsta de 82 de ani. FOTO: colaj Fanatik

Lamberto Boranga a evoluat pentru Trevana în meciul cu Foligno din divizia a 7-a a Italiei la vârsta de 82 de ani. Portarul a jucat în carieră pentru cluburi importante din „Cizmă”, fiind coechipier într-o perioadă cu actualul selecționer al Braziliei, Carlo Ancelotti.

Record fabulos în Italia! La ce vârstă a revenit pe gazon fostul coechipier al lui Carlo Ancelotti

La vârsta de 82 de ani, Lamberto Boranga a devenit cel mai bătrân fotbalist din istoria Italiei. Portarul a fost titular în partida din Liga a 7-a dintre Trevana și Foligno, încasând cinci goluri înainte de a fi schimbat. Înlocuitorul său, un fotbalist de doar 26 de ani, a fost învins tot de 5 ori, iar scorul final a fost 10-0. „Am făcut două greșeli. Dar am avut și trei sau patru intervenții bune”, a declarat Boranga, conform The Sun.

Pentru ce echipe a evoluat Lamberto Boranga

Lamberto Boranga și-a început cariera în 1961 și a evoluat pentru formații precum Perugia, Fiorentina, Reggiana, Brescia, Cesena, Varese, Parma și Foligno, înainte de a-și anunța pentru prima dată retragerea în 1983, la vârsta de 40 de ani.

În total, acesta a strâns peste 100 de meciuri în Serie A. La Parma, portarul a fost coechipier cu Carlo Ancelotti, care se afla la începutul unei cariere fabuloase în fotbal, atât ca jucător, cât mai ales ca antrenor.

Boranga a revenit de mai multe ori pe gazon, în primă fază în sezonul 1992-1993, la Bastardo, iar apoi în 2009, la Ammeto. A mai jucat pentru Papiano și Marottese înainte de a renunța din nou la fotbal în 2019. După șase ani, acesta a decis să revină, stabilind un record fabulos.

Cel mai bătrân fotbalist din istoria Italiei deține recorduri mondiale în alt sport

Dincolo de activitatea fotbalistică, Lamberto Boranga a practicat și mai multe ramuri ale atletismului, precum săritura în lungime, săritura în înălțime sau triplusalt. Acesta deține și două recorduri mondiale: 10.75 metri la triplusalt, categoria masculin peste 70 de ani și 5.47 metri la săritura în lungime, categoria masculin peste 65 de ani.

